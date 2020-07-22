Селюк: «3,5 млн за Урунова?! На улице в Испании таких пучок – 15 копеек»

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22 июля 2020, 04:25

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» прокомментировал слухи о том, что «Уфа» готова продать полузащитника за 3,5 млн евро. Ранее сообщалось о том, что 19-летний хавбек близок к переходу в «Спартак».