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Селюк: «3,5 млн за Урунова?! На улице в Испании таких пучок – 15 копеек»

22 июля 2020, 04:25

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» прокомментировал слухи о том, что «Уфа» готова продать полузащитника Остона Урунова за 3,5 млн евро. Ранее сообщалось о том, что 19-летний хавбек близок к переходу в «Спартак».

Вы обалдели?! 3,5 млн за Урунова?! В «Навбахоре» за 51 игру 3 гола, в «Локомотив-Ташкент» 1 гол за полгода, «Уфа» — 10 игр, 0 голов. Идёт борьба за право называться Идиот года?! Таких игроков на улице в Испании 15 копеек пучок. 70% Газизова (Прим. — генеральный директор «Спартака») в «Уфе» дают о себе знать. Стыдно начинать с этого.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:51
комментировать фейки - большого ума не надо
makkie
makkie
22 июля в 11:02
Селюк: - 3,5 млн за Урунова? С ума сошли, там всё гнилое, не свежее.
Возьмите лучше у меня, качественное, зарубежное, от сердца отрываю. По 5 млн за Траоре, Амаду или Сейду - не игроки, а персики 🤣
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 10:29
У Селюка черное дерево штабелями лежит , гниет под проливными дождями, жаба душит ахаха
Baggio R.
Baggio R.
22 июля в 10:29
А что это он о полузащитнике по количеству голов судит?
denmig
denmig
22 июля в 09:19
А вонюка прёт , что не может свой 15-копеечный пучок засунуть за 3.5 млн!
Romkurch
Romkurch
22 июля в 09:17
За 3,5 купят, хотя стоит 200 тысят, 15 украдут, вот и вся система, потом 9-12 место.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
22 июля в 08:33
Это потому что не твой товар, быдло жирное.
SHMEL
SHMEL
22 июля в 08:07
Судя по последним играм игрок стоящий, но безусловно 3.5 млн он не стоит.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
22 июля в 08:00
федуна разводят на бабло? никогда такого не было и вот опять
mat73
mat73
22 июля в 07:23
Поживем увидим
Аксинья
Аксинья
22 июля в 07:20
Дима спец в работорговле))
antant1
antant1
22 июля в 06:17
Наебахор)
ABir
ABir
22 июля в 05:51
Селькуп в пролёте со своим товаром по 15 копеек, вот его и плющит
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 05:41
Ценник конечно загнули.
Alean
Alean
22 июля в 05:19
Что же этот Селюк не предлагает нашим клубам таких игроков из Испании? Урунов для РПЛ добротный игрок, и большая часть клубов не отказалось бы от такого игрока, особенно за 15 копеек.
STVA 1
STVA 1
22 июля в 05:18
Селюк тут как тут)
Gahi
Gahi
22 июля в 05:15
На то он и агент что балдеет, видимо слюнки потекли у Селюка от таких денег. Про Эльдора Шомуродова тоже писали в одно время что он ничего не стоит, а когда Гент придложил 5 миллионов евро, почему-то его не отпустили? Интересно по каким базарам окалачивается Селюк где за таких как Урунов 15 копеек пучок покупают? Ну что, будем пристольно следить за карьерой лучшего игрока июня команды Уфа, а также за агентом. Удачи всем в последнем туре.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 05:12
Черные пучки не интересны))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 июля в 04:57
Газизов красава!!! Ему де-факто принадлежит фк "Уфа", только акции переписал на родственника, когда в Спартак ушёл. Газизов как и все его предшественники начинает с Федуна деньги "качать".
История продолжается, Цорн уехал, Федун остался (цирк уехал, клоуны остались).
Don trambon
Don trambon
22 июля в 04:52
Цорн уже парочку своих притащил агентов, теперь этот? Федун ничему не учится?
Mangur
Mangur
22 июля в 04:26
Селюк подался в бохчеводы?
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