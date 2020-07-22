Селюк: «3,5 млн за Урунова?! На улице в Испании таких пучок – 15 копеек»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» прокомментировал слухи о том, что «Уфа» готова продать полузащитника Остона Урунова за 3,5 млн евро. Ранее сообщалось о том, что 19-летний хавбек близок к переходу в «Спартак».
Вы обалдели?! 3,5 млн за Урунова?! В «Навбахоре» за 51 игру 3 гола, в «Локомотив-Ташкент» 1 гол за полгода, «Уфа» — 10 игр, 0 голов. Идёт борьба за право называться Идиот года?! Таких игроков на улице в Испании 15 копеек пучок. 70% Газизова (Прим. — генеральный директор «Спартака») в «Уфе» дают о себе знать. Стыдно начинать с этого.
Возьмите лучше у меня, качественное, зарубежное, от сердца отрываю. По 5 млн за Траоре, Амаду или Сейду - не игроки, а персики 🤣
Возьмите лучше у меня, качественное, зарубежное, от сердца отрываю. По 5 млн за Траоре, Амаду или Сейду - не игроки, а персики 🤣
История продолжается, Цорн уехал, Федун остался (цирк уехал, клоуны остались).
История продолжается, Цорн уехал, Федун остался (цирк уехал, клоуны остались).