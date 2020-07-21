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«Он заднюю включил». Игонин прокомментировал объяснения Ещенко КДК РФС

21 июля 2020, 22:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал объяснение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который после окончания матча 1/2 финала Кубка России с петербургской командой (1:2) показал футболку со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме. 

Ещенко, наверное, ничего не понял. Из его объяснений ясно одно: жена Андрея за него волновалась и попросила его поддеть ещё одну футболку – вдруг 90 минут, а может, и все 120, он замёрзнет. Но не забыл ли он тёплые стельки надеть? Но вообще, это какие-то нелепые детские ответы. Если взялся за политическую повестку, смотри, что происходит в мире. Люди, если встают за что-то, идут до конца. А он заднюю включил.

Ещенко преследовал глобальную цель, идеологическую. Значит, её надо добиваться. Или плюнуть из трубочки с дальней парты, а учителю сказать: «Это не я»?

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Все комментарии
denmig
denmig
22 июля в 09:37, ред.
В зените из питера кругом одни питеры! - прям на публике уже заднюю включают!
112910415
112910415
22 июля в 05:32
хм ... вот официальный Медведев конкретно включил заднюю ... это не заметно было Игонину ?
Не верю 90-м
Не верю 90-м
22 июля в 00:56
Ещенко всю свою трусливую сущность показал.
Смольчик
Смольчик
22 июля в 00:16
Молодец Игонин, все точно подметил.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
22 июля в 00:04, ред.
Азмун включил заднюю и и въехал бампером в большой деревянный забор и потом долго дергался в попытке выбраться. А Медведев потом ещё и оправдал это езду на задней скорости
Беспределов
Беспределов
21 июля в 23:43
А какая политическая повестка у Игонина?
bacek15
bacek15
21 июля в 23:39
Никто не понимает, что там написано, но осуждают. Это по-нашему! )) А то вдруг мало ли что ))
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 23:39
Стоп, бывший игрок зенита? У зенита нет бывших, дам донашивают до конца материал
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 23:37
Медведь питерский вне политики, вот в него и плюнул и правильно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 23:26
Эта футболка как ЧОрный квадрат Малевича. Никто не понимает, что на нём изображено.
Как он сам утверждал -четыре негра ночью пи.. (тырят) уголь.
А что у Еща? Он сам то в курсе, во что встрял?
Romkurch
Romkurch ответ Аксинья (раскрыть)
21 июля в 23:19
Не женское это дело. Судья из ростова разберется.
BDA8181
BDA8181
21 июля в 23:12, ред.
Ну так то все ржут над РПЛ )))Что не клуб то клоунада))) Просто человек слился сразу, да еще жёнку приписал))мужик получается за юбкой спрятался)) где же тут хохма у него ))) А фуболки можно любые выпускать)))От этого ни горечё,ни холодно)))
Аксинья
Аксинья
21 июля в 23:10
Ты бы мил человек лучше бы следил что в Зенитовской раздевалке творится, а то в чужом глазу соринку видишь, а в своем двухметровое полено не замечаешь))
LOpp
LOpp ответ BDA8181 (раскрыть)
21 июля в 23:09
А по моему над КДК все ржут, как они так ловко разгадали ребус?
Журналисты в акуе, народ собирается эти футболки в тираж пустить. Так что мы ещё много раз их увидим.
BDA8181
BDA8181 ответ LOpp (раскрыть)
21 июля в 23:02
По моему над Ещенко все ржут, а не он ))) Это натура у человека такая, называеться ТРУСОСТЬ))) За свои действия страшно отвечать )))
bacek15
bacek15
21 июля в 23:02
Так о чём там речь? Кто-то понимает?
drug01
drug01
21 июля в 23:01
Зачем эти разговоры,ведь игра закончилась.....
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
21 июля в 23:00
    LOpp
    LOpp
    21 июля в 22:58
    Заднюю Азмун включил, а Ещенко просто постебался над КДК, за что ему и впояли 3 матча дисквы. Типо не уважил господ и правильно сделал.
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