Гаич: «Тренер ЦСКА давно следил за мной. Это очень здорово»

Нападающий «Сан-Лоренсо» , который в ближайшее время должен стать игроком ЦСКА , раскрыл подробности разговора с наставником армейцев .

Тренер ЦСКА уже связывался со мной и сказал мне, что я буду играть один либо в связке под другим нападающим. Я ещё не знаю подробностей, потому что не тренировался с ними. Он [Ганчаренко] давно следил за мной, и это очень здорово. Он достаточно много знает о моей игре.

Они очень хорошо отзывались о городе, рассказывали, что люди там очень дружелюбны. Я многое узнал.

Сложности в переговорах? Я слышал всю эту шумиху, но был в стороне от всего этого. Я сидел в родном городе и старался ничего не слышать. Я общался со своими партнёрами, но мы никак не обсуждали этот трансфер. Говорили только о тренировках и футболе.