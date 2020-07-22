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Гаич: «Тренер ЦСКА давно следил за мной. Это очень здорово»

22 июля 2020, 04:59

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич, который в ближайшее время должен стать игроком ЦСКА, раскрыл подробности разговора с наставником армейцев Виктором Ганчаренко.

Тренер ЦСКА уже связывался со мной и сказал мне, что я буду играть один либо в связке под другим нападающим. Я ещё не знаю подробностей, потому что не тренировался с ними. Он [Ганчаренко] давно следил за мной, и это очень здорово. Он достаточно много знает о моей игре.

Они очень хорошо отзывались о городе, рассказывали, что люди там очень дружелюбны. Я многое узнал.

Сложности в переговорах? Я слышал всю эту шумиху, но был в стороне от всего этого. Я сидел в родном городе и старался ничего не слышать. Я общался со своими партнёрами, но мы никак не обсуждали этот трансфер. Говорили только о тренировках и футболе.

Вчера появилась информация о том, что ЦСКА предоставит Гаичу частный самолёт для перелёта в Россию.

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Все комментарии
blasgovest
blasgovest
22 июля в 09:31
Как палочка-выручалочка, время покажет на что он способен в средненькой команде.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 июля в 07:52
Главное чтобы толк от твоего пребывания на поле был.
ДСА
ДСА
22 июля в 06:49
Слишком много ему авансов выдано.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 05:18
Время покажет.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 05:09
Вот и посмотрим))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
22 июля в 05:03
Жизнь покажет насколько здорово
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