Кирьяков: «Сейчас атакующей игры от Николича требуют только дилетанты»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поддержал нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича.
Критерий работы тренера — это результат. Николич был в непростой ситуации после скандала с уходом Сёмина. Болельщики, недовольные этим решением, буквально ждали осечки. Ситуация сложилась напряжённая, но Николич справился. Хотя «Краснодар» сам помог «Локомотиву» от себя оторваться, но это уже его личные проблемы, которые не умаляют заслуг Николича. А требовать от нового тренера какой-то атакующей игры прямо сейчас могут только дилетанты. На это нужны не один и не два года.
Экс-наставник «железнодорожников» Анатолий Бышовец ранее выразил мнение, что попадание команды в Лигу чемпионов является заслугой Николича.
У Локо хороша оборона, одна уз лучших, если не лучшая в лиге полузащита, но полностью отсутствует нападение. Полузащитникам приходиться проделывать очень большой объём работы, вдобавок ещё и исполнять роль нападающих. Отсюда и проблемы, которые не дают конкурировать с Зенитом. Отсутствие нападающих особенно заметно при фланговых атаках. У Локо отличные фланги, но на кого навешивать? На Эдера? Локо с ним изначально выходит в меньшинстве.
Так, что пока не будет пару забивных нападающих, умеющих бороться в штрафной, быть наконечниками атак, я так и не буду понимать о чём тут говорят такие специалисты. Какие несколько лет? Эту проблему можно решить в ближайшее время, но эта уже совсем другая история (трансферная).
У Локо хороша оборона, одна уз лучших, если не лучшая в лиге полузащита, но полностью отсутствует нападение. Полузащитникам приходиться проделывать очень большой объём работы, вдобавок ещё и исполнять роль нападающих. Отсюда и проблемы, которые не дают конкурировать с Зенитом. Отсутствие нападающих особенно заметно при фланговых атаках. У Локо отличные фланги, но на кого навешивать? На Эдера? Локо с ним изначально выходит в меньшинстве.
Так, что пока не будет пару забивных нападающих, умеющих бороться в штрафной, быть наконечниками атак, я так и не буду понимать о чём тут говорят такие специалисты. Какие несколько лет? Эту проблему можно решить в ближайшее время, но эта уже совсем другая история (трансферная).