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Кирьяков: «Сейчас атакующей игры от Николича требуют только дилетанты»

22 июля 2020, 05:41

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поддержал нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

Критерий работы тренера — это результат. Николич был в непростой ситуации после скандала с уходом Сёмина. Болельщики, недовольные этим решением, буквально ждали осечки. Ситуация сложилась напряжённая, но Николич справился. Хотя «Краснодар» сам помог «Локомотиву» от себя оторваться, но это уже его личные проблемы, которые не умаляют заслуг Николича. А требовать от нового тренера какой-то атакующей игры прямо сейчас могут только дилетанты. На это нужны не один и не два года.

Экс-наставник «железнодорожников» Анатолий Бышовец ранее выразил мнение, что попадание команды в Лигу чемпионов является заслугой Николича.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Байкал-38 (раскрыть)
23 июля в 05:13
Уже несколько лет ждём покупки хороших напов (Федя не в счёт), а воз и ныне там. Вот что непостижимо!
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 10:22
Я дилетант, требую атакующий футбол!!!
Killofwrath
Killofwrath
22 июля в 09:22
Палыч игру Локо быстро наладил, нужны трансферы!
Байкал-38
Байкал-38
22 июля в 08:12
Когда говорят об атакующей игре Локо, я не могу понять о чём конкретно идёт речь.
У Локо хороша оборона, одна уз лучших, если не лучшая в лиге полузащита, но полностью отсутствует нападение. Полузащитникам приходиться проделывать очень большой объём работы, вдобавок ещё и исполнять роль нападающих. Отсюда и проблемы, которые не дают конкурировать с Зенитом. Отсутствие нападающих особенно заметно при фланговых атаках. У Локо отличные фланги, но на кого навешивать? На Эдера? Локо с ним изначально выходит в меньшинстве.
Так, что пока не будет пару забивных нападающих, умеющих бороться в штрафной, быть наконечниками атак, я так и не буду понимать о чём тут говорят такие специалисты. Какие несколько лет? Эту проблему можно решить в ближайшее время, но эта уже совсем другая история (трансферная).
Caniggia
Caniggia
22 июля в 07:51
Не один и не два года, что бы поставить игру в атаке? Да кто его столько будет ждать? Недотренер Кирьяков опять что ли интервью после стакана давал?
МиХаХа
МиХаХа
22 июля в 07:26
"Не одиг и не два года" ждать атакующей игры? Сурово однако.
Twisted
Twisted
22 июля в 07:15
Думаю с любым тренером на его месте был бы примерно такой же результат,посмотрим через полгода-год как будет играть команда
Obdulio Varela
Obdulio Varela
22 июля в 07:10
Здесь он прав
STVA 1
STVA 1
22 июля в 06:18
Бышовец ,Кирьяков теперь!Кто следующий?
shlomo
shlomo
22 июля в 05:42
Посмотрим на сколько он задержится в Локо
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