Кирьяков: «Сейчас атакующей игры от Николича требуют только дилетанты»

Экс-нападающий сборной России поддержал нового главного тренера «Локомотива» .

Критерий работы тренера — это результат. Николич был в непростой ситуации после скандала с уходом Сёмина. Болельщики, недовольные этим решением, буквально ждали осечки. Ситуация сложилась напряжённая, но Николич справился. Хотя «Краснодар» сам помог «Локомотиву» от себя оторваться, но это уже его личные проблемы, которые не умаляют заслуг Николича. А требовать от нового тренера какой-то атакующей игры прямо сейчас могут только дилетанты. На это нужны не один и не два года.