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Ещенко заявил, что майку его просила надеть жена, так как он любит медведей

21 июля 2020, 20:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал наказание защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме.

Члены КДК единогласно посчитали надпись на майке Андрея Ещенко, пусть и зашифрованную, оскорбительной. Направлено оскорбление было в адрес одного из руководителей футбольного клуба «Зенит». Ещенко присутствовал на заседании и сказал, что надеть майку после матча с «Зенитом» его попросила жена, ведь он очень любит медведей. Таких маек, по словам Ещенко, у него много. Оскорбительной он её, видимо, не посчитал.

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Все комментарии
karnager
karnager
22 июля в 09:10
Где там инстаграм жены Ещенко ? Пойду покидаю ей кака..ек в комментариях
Заброда
Заброда
22 июля в 00:39
Короче, виновата жена, еще бы поныл.
bacek15
bacek15
21 июля в 23:10
Лучше бы в КДК спросили у Ещенко, что обозначает эта надпись? ))
Evilhuman
Evilhuman
21 июля в 22:49
Как сказали бы в Иван Васильевич меняет профессию: ой .урак
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Footbolista (раскрыть)
21 июля в 22:01
У медведя от празднования чемпионства ещё болит от этих подарков)
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 21:57
Ещенко как человек раз в пять выше гнилостного армейцебомжа жиркова
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 21:37
В хлеву так принято, это обычная практика. Достойный клуб
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 21:29
За жену это нормально по нынешним временам...в зените мужик за мужика прячется...вот где беда...
makkie
makkie
21 июля в 21:27
Ахах знатно Дед затроллил этих бездельников 🤣🤣
Caniggia
Caniggia
21 июля в 21:27
Самому то не стрёмно выставлять себя и жену парой дремучих недоразвитых кретинов, называя такую причину?
Заброда
Заброда
21 июля в 21:20
Поражает скудоумие товарища.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 311 (раскрыть)
21 июля в 21:16
Майка палёная три буквы стерлись "К","А","К" а вы про какие подумали?!))
cska1948
cska1948
21 июля в 21:16
Не красиво, взрослому мужику прятаться за жену!
311
311
21 июля в 21:12
А как он объяснит ребус "... вам А"?)
за
за ответ Footbolista (раскрыть)
21 июля в 21:10
Хочет мёду. )))
Footbolista
Footbolista
21 июля в 21:09
Я так понял медведь от подарка отказался...
за
за
21 июля в 21:09
Хоть КДК и Медведева потроллил! )
serh62
serh62
21 июля в 21:08
человеку уже за 30 а такой бред несет. создается не выгодное впечатление о глубине ума этого любителя медведей....
Ice van Reed
Ice van Reed ответ For56tas (раскрыть)
21 июля в 21:08, ред.
Хоть жена не Бузова, зато поступок тянет на Тарасова 2.0 ,показал майку в проигранном матче,что один , что теперь этот!
marvel777
marvel777
21 июля в 21:07
ладно все эти приколы но такое лицемерие самое позорное что может быть
Valeleo
Valeleo
21 июля в 21:07
Жене, видать, часто об этом говорит, вот она и попросила.
STVA 1
STVA 1
21 июля в 21:06
Все беды от них)))
порт
порт
21 июля в 21:00
Детский сад.
For56tas
For56tas
21 июля в 20:59
Жена вроде бы не Бузова.
drug01
drug01
21 июля в 20:57
Вот так дела
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