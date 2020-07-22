Семак: «Неплохой матч получился»

Наставник «Зенита» рассказал о победе над «Ростовом» в матче 30-го тура РПЛ .

Очень интересная игра. Пропустили мяч после рикошета, пришлось отыгрываться. В самом начале у нас были хорошие моменты для взятия ворот, не удалось забить, но я рад, что в итоге добились волевой победы. Неплохой матч получился. «Ростов» старался, прессинговал, мы тоже старались. Я очень рад за свою команду, что переломили ход матча с точки зрения результата. А игра была неплохая, цельная. Побеждать всегда приятно. Поздравляю наших болельщиков.