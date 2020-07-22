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Семак: «Неплохой матч получился»

22 июля 2020, 21:41
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о победе над «Ростовом» в матче 30-го тура РПЛ.

Очень интересная игра. Пропустили мяч после рикошета, пришлось отыгрываться. В самом начале у нас были хорошие моменты для взятия ворот, не удалось забить, но я рад, что в итоге добились волевой победы. Неплохой матч получился. «Ростов» старался, прессинговал, мы тоже старались. Я очень рад за свою команду, что переломили ход матча с точки зрения результата. А игра была неплохая, цельная. Побеждать всегда приятно. Поздравляю наших болельщиков.

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Все комментарии
blasgovest
blasgovest
23 июля в 00:36
Обычный тренеровочный матч для резерва Зенита.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Смольчик (раскрыть)
22 июля в 22:07
Это когда это Спартак выставлял автобус и не бегал ? Против Зенита что ли ? Не смеши страну и её гостей ! )))))
Jantu
Jantu
22 июля в 21:54
Не должна команда с такой убогой трусливой игрой занимать пятое место, ну не должна.
Смольчик
Смольчик
22 июля в 21:45
Ростов выставил автобус, мощнее чем у спартака, но в отличие от спартака хоть бегал.
Nafnafik
Nafnafik
22 июля в 21:44
Соперник откровенно слабый.
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