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Хинкель: «Есть планы по усилению команды»

22 июля 2020, 22:03
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель считает, что у москвичей есть перспективы в будущем сезоне.

Есть прогресс у нашей молодой команды, стали играть взрослее, структурированнее, контролировать матчи, научились взламывать глубокую оборону, стали вариативнее в атаке. Несмотря на результаты, ребята выросли тактически и физически. Мы через многое прошли в связи с пандемией. Весной было видно, что команда была на подъёме, мы не хотели уходить на перерыв, но что случилось, то случилось. Да, мы заняли седьмое место, но нам немного не хватило для попадания в квалификацию Лиги Европы. Уходим на перерыв, чтобы начать новый чемпионат с нуля.

Есть планы по усилению команды, но детали раскрыть не могу. Мы в контакте с руководством. Но даже с покупками у нас будет мало времени, чтобы интегрировать их в командную игру.

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Рыжая Борода
Рыжая Борода
23 июля в 05:29
купите "Айртона с правой ногой"
Lazurny
Lazurny
23 июля в 00:25
В Уфе мнгого талантов.
beefs
beefs
22 июля в 22:04
всегда есть выход....
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