Ганчаренко — болельщикам: «Нам нужна ваша помощь»

Наставник ЦСКА после матча с «Тамбовом» поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

Уже скоро новый сезон. Спасибо большую за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо, что гоните нас вперёд, когда нам тяжело.