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Ганчаренко — болельщикам: «Нам нужна ваша помощь»

22 июля 2020, 21:59

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча с «Тамбовом» поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

Уже скоро новый сезон. Спасибо большую за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо, что гоните нас вперёд, когда нам тяжело.

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Lukajs
Lukajs
23 июля в 00:29
Лудогорец вам поможет вылететь из ЛЕ.
minai
minai
22 июля в 22:48
Ганчаренко — болельщикам: «Нам нужна ваша помощь. Пора картошку окучивать, а некому "
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska vperiod (раскрыть)
22 июля в 22:25
Начинать надо с Дзагоева. Идет в обводку, теряет мяч, вся команда возвращается в срочном порядке в защиту, а Аланчик руки в боки и стоит в центре поля. Что он там делает??? Убежать он уже давно не может даже от старичков. И так после каждой потери командой мяча : не спеша движется в центр поля. Возраст и форма дают о себе знать.
Ну , а Ваня молодец , гол красивый , но вопросов по нему много. Не играет в касание , передерживает мяч, с пасом есть проблемы.
Ну и главный антигерой - это Федерико. Похоже , что у него опять глаз "замылился"??? Несколько шикарных моментов угробил на корню и пас отдает все время в недодачу.
Хорошо хоть Васина сегодня не напрягали, а то .........всяко могло бы быть.
Legend 6
Legend 6
22 июля в 22:19
Ганчаренко — болельщикам: "Нам нужна ваша помощь.
Скоро август, а как вы знаете это период сбора урожая..."
oFANATo
oFANATo
22 июля в 22:17, ред.
12-ый игрок всегда поможет!!!
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 22:07
Посади Облякова на лавочку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 22:06
Но лучше бы помогли материально...
beefs
beefs
22 июля в 22:00
да на этом далеко вы уйдете...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
22 июля в 22:00
Скиньтесь по сотке.
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