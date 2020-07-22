Ганчаренко — болельщикам: «Нам нужна ваша помощь»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча с «Тамбовом» поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
Уже скоро новый сезон. Спасибо большую за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо, что гоните нас вперёд, когда нам тяжело.
Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча с «Тамбовом» поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
Уже скоро новый сезон. Спасибо большую за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо, что гоните нас вперёд, когда нам тяжело.
Ну , а Ваня молодец , гол красивый , но вопросов по нему много. Не играет в касание , передерживает мяч, с пасом есть проблемы.
Ну и главный антигерой - это Федерико. Похоже , что у него опять глаз "замылился"??? Несколько шикарных моментов угробил на корню и пас отдает все время в недодачу.
Хорошо хоть Васина сегодня не напрягали, а то .........всяко могло бы быть.
Ну , а Ваня молодец , гол красивый , но вопросов по нему много. Не играет в касание , передерживает мяч, с пасом есть проблемы.
Ну и главный антигерой - это Федерико. Похоже , что у него опять глаз "замылился"??? Несколько шикарных моментов угробил на корню и пас отдает все время в недодачу.
Хорошо хоть Васина сегодня не напрягали, а то .........всяко могло бы быть.
Скоро август, а как вы знаете это период сбора урожая..."
Скоро август, а как вы знаете это период сбора урожая..."