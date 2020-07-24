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Месси может перебраться в «Интер», отец игрока купил дом в Милане

24 июля 2020, 10:40

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере». 

Слухи связаны с тем, что отец футболиста приобрел дом в Милане. Поэтому СМИ связывают данное приобретение с возможным переходом Месси в ряды «нерадзурри»

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BARRRS
BARRRS ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:48
там два часа пути на лодке, до марокко куда дольше лететь.
Ozabot
Ozabot
24 июля в 19:56
Короче, Ривалдо позвонил ему и сказал, мол, сделай как я )))
Шишанутый
Шишанутый
24 июля в 16:20
Кишка у него тонка чтобы уйти с теплого на сиженого местечка. Этот дом специально купили чтобы руководство расшевелить и выбить по жирнее контракт у Барсы.
starche
starche
24 июля в 15:58
Не аргумент.
Давайте думать
Давайте думать
24 июля в 14:25
Как только Месси узнал, что МИЛАН интересуется Миранчуком, сразу отослал папикка преобретать домик!!!
Интер Интер , в городе команд нет больше?)))
амурец
амурец
24 июля в 13:03
да нет конечно, куда он уйдёт
Стеллс
Стеллс
24 июля в 12:48
Откуда вообще с Интером пошла эта фишка?Интер,уже не стесняясь,просто приписывает себе Месси и распоряжается его именем ,как хочет.Трудно даже представить,что должен предложить Интер Месси для перехода.Миллиард в год?Больше причин нет.
blasgovest
blasgovest
24 июля в 12:36
Что за чушь пишут.
BESTJuventus21
BESTJuventus21
24 июля в 12:35
хорошо что папик месси не купил дом в москве. представляю сколько можно было сделать заголовков. сколько там клубов в мск играют?)
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
24 июля в 12:33
Утка
12й игрок
12й игрок
24 июля в 12:20
Да кому этот короткий кроме барсы нужен? Он там до пенсии будет.
abramjan
abramjan ответ juvenale (раскрыть)
24 июля в 12:02
А он и так и так его проведет без титулов)
abramjan
abramjan ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
24 июля в 12:01
Там на машине недалеко прокатится
Рома Олейник
Рома Олейник
24 июля в 11:57
Всё верно парни написали ниже. То, что папе Месси деньги девать некуда и захотелось в Милане дом купить, вовсе не означает никакой трансфер. Журналистам лишь бы раздуть из комарика бегемотище.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 11:28
Сильно сомневаюсь, что Месси покинет Барсу. Зачем ему гоняться за бегунком по денежным мешкам Роналду? В Испании его все устраивает, он второй человек после босса, стабилен по результативности.
А то, что папаша купил домик в деревне, так это ни о чем не говорит. Финансы позволяют, климат нравится.
Если Месси и уйдет, то под старость лет куда-нить в Китай или к саудитам. Подкопить денежек для внучат...
Nafnafik
Nafnafik
24 июля в 11:17
Никуда он не уйдет.
eleven LC
eleven LC
24 июля в 11:10
Месси врядли перейдёт в Интер,ведь Лео хочет выиграть лч,а в Интере это сделать практически не реально!
А так было бы круто,опять Месси против Роналду в одном чемпионате,как раньше!
juvenale
juvenale
24 июля в 11:07
хахах я думаю он не настолько идиот,чтобы очередной сезон без титулов провести
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
24 июля в 11:05
Отец Месси итальянец по происхождению,поэтому на родине отцов купил дом и Месси будет летать в гости к отцу.
Caniggia
Caniggia
24 июля в 10:47
Ну купил папашка на деньги Меськи себе дворец в Милане, потому что ему нравится эта местность и город, ну а при чём здесь Интер и Меська?
dimagas2
dimagas2
24 июля в 10:41
Если купит под Львовом то что в Рух перейдет?)))Хде логика?)))
КЭТиК
КЭТиК
24 июля в 10:40
Ну разве что годика через три.
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