Месси может перебраться в «Интер», отец игрока купил дом в Милане

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере».
Слухи связаны с тем, что отец футболиста приобрел дом в Милане. Поэтому СМИ связывают данное приобретение с возможным переходом Месси в ряды «нерадзурри».
Интер Интер , в городе команд нет больше?)))
Интер Интер , в городе команд нет больше?)))
А то, что папаша купил домик в деревне, так это ни о чем не говорит. Финансы позволяют, климат нравится.
Если Месси и уйдет, то под старость лет куда-нить в Китай или к саудитам. Подкопить денежек для внучат...
А то, что папаша купил домик в деревне, так это ни о чем не говорит. Финансы позволяют, климат нравится.
Если Месси и уйдет, то под старость лет куда-нить в Китай или к саудитам. Подкопить денежек для внучат...
А так было бы круто,опять Месси против Роналду в одном чемпионате,как раньше!
А так было бы круто,опять Месси против Роналду в одном чемпионате,как раньше!