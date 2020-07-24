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Хендерсон признан игроком сезона в АПЛ по версии журналистов

24 июля 2020, 12:21

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим футболистом Английской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020 по версии ассоциации футбольных журналистов.

Также на награду претендовали хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, одноклубники Джордана — вратарь Алиссон Бекер, защитники Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Садио Мане. За Хендерсона проголосовали более четверти журналистов.

Хендерсон сыграл в 30 матчах АПЛ, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:53
Заслуженная награда кэпу Ливерпуля! Хендо заметно прибавил, играл важную роль в чемпионском сезоне, настоящий капитан!
95-shishani-95
95-shishani-95
25 июля в 01:39
Бред какой-то!
А как же Де Брюйне?
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
24 июля в 17:42, ред.
Эти англичане всегда своих вперед подталкивают,вот Канте в чемпионском сезоне в Лестере и в Челси зажигал однозначно.Хендерсон это так себе.
Dudikoff
Dudikoff
24 июля в 15:08
Уникальность Хендерсона в том, что являясь менее классным игроком чем КДБ, он сделал для своей команды не меньше, а может даже и больше, чем бельгиец для своей.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
24 июля в 14:23
В принципе ожидалось, что Хендо могут выбрать лучшим игроком сезона , от этого факта все соперничающие фанаты были в ярости, но Хендо заслуживает этого, понятно что фанаты МС не довольны, но посмотрим, кого выберет PFA.
shlifen
shlifen
24 июля в 13:42
Бесспорно Хендерсон был полезен и как капитан, и как мотор в центре и как разносторонний полузащитник. Но, лично мне кажется что стоило вручить Де Брюйне проведшему феноменальный сезон, и не его вина что защита МС в этом сезоне "не подъехала" - в прошлом сезоне ведь Ван Дейка признавали лучшим не смотря на второе место, не вижу причин не награждать КДБ из-за второго места МС... Опять же, я понимаю выбор журналистов, если тебе нужны характер, воля и лидерство - это Хендерсон, но если нужны техника, видение поля и футбольный интелект - это Де Брюйне....
112910415
112910415
24 июля в 13:26
по заслугам и честь
sihafazatron
sihafazatron
24 июля в 12:46
посмотрим кому достанется награда от pfa, она вроде как важнее))
dzvinka
dzvinka
24 июля в 12:37
заслужено однозначно.
kotmyshka
kotmyshka
24 июля в 12:37
Им виднее, наверное....
allemz
allemz
24 июля в 12:36
Эти журналисты болеют за Ливерпуль)
shlomo
shlomo
24 июля в 12:33
Гвардиола становится Вангой...:))))...думаю, что заслуженно...полузащитник, действующий по всему полю ближе к правой стороне....выполняет большой объём работы, я бы даже сказал с творческим подходом..:)))..да и обладает лидерскими качествами (если не ошибаюсь, даже был капитаном команды (какое то время)...вообщем по совокупности и получил своё...:)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
24 июля в 12:29
Хендерсон был полезен в этом сезоне заслужил
Valeleo
Valeleo
24 июля в 12:23
наверное, так и есть.
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