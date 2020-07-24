Хендерсон признан игроком сезона в АПЛ по версии журналистов

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24 июля 2020, 12:21

Полузащитник «Ливерпуля» был признан лучшим футболистом Английской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020 по версии ассоциации футбольных журналистов.

Также на награду претендовали хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, одноклубники Джордана — вратарь Алиссон Бекер, защитники Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Садио Мане. За Хендерсона проголосовали более четверти журналистов.