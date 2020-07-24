РПЛ назвала имена претендентов на приз лучшему игроку в июле

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена номинантов на приз лучшему игроку месяца по итогам июля.
В списке претендентов значатся: Сердар Азмун («Зенит», 6 голов + 1 ассист в 4 матчах), Федор Чалов (ЦСКА, 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Маркус Берг («Краснодар», 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Никола Влашич (ЦСКА, 3 гола + 1 ассист в 5 матчах), Евгений Луценко («Арсенал» Тула, 3 гола в 5 матчах).
Победитель будет выбран с помощью голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер». Голосование среди болельщиков открыто на странице РПЛ Вконтакте. Оно продлится до 10:00 мск 25 июля.
Тут иранец вне конкуренции.
Тут иранец вне конкуренции.