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РПЛ назвала имена претендентов на приз лучшему игроку в июле

24 июля 2020, 11:51

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена номинантов на приз лучшему игроку месяца по итогам июля.

В списке претендентов значатся: Сердар Азмун («Зенит», 6 голов + 1 ассист в 4 матчах), Федор Чалов (ЦСКА, 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Маркус Берг («Краснодар», 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Никола Влашич (ЦСКА, 3 гола + 1 ассист в 5 матчах), Евгений Луценко («Арсенал» Тула, 3 гола в 5 матчах).

Победитель будет выбран с помощью голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер». Голосование среди болельщиков открыто на странице РПЛ Вконтакте. Оно продлится до 10:00 мск 25 июля.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
25 июля в 01:42
Однозначно- Азмун
andrefino13
andrefino13
24 июля в 19:23
Маркус Берг.. Оцениваю профессионализм нападающего. Теперь понимаю, почему он в основе сборной Швеции.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ starche (раскрыть)
24 июля в 18:08
Так как " пасует" Дзюба )))) Азмун не умеет ! ))))
starche
starche ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
24 июля в 15:56
Азмун тоже много пасов давал Дзюбе.
starche
starche
24 июля в 15:55
Азмун.
Valeleo
Valeleo
24 июля в 13:29
Можно было, конечно, признать Тиля или Краля, но народ будет смеяться.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 июля в 13:28
Чего Азмун добился бы без своего толкача Дзюбы ? ))
ДСА
ДСА
24 июля в 12:53
Азмун - лучший, нечего и думать.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
24 июля в 12:50
Азмуну нужно давать премию как лучший актёр второго плана)))
Добряк
Добряк
24 июля в 12:49
Тут всё очевидно. Конечно, Азмун...
denmig
denmig
24 июля в 12:46
Тренер - семак, азмун - игрок ! - да отдайте всё зениту и не надо конкурсов! Им и так мало бедным!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
24 июля в 12:43, ред.
Азмун хорошую форму набрал, на финише выиграл индивидуальный титул лучшего снайпера сезона.
Тут иранец вне конкуренции.
Cir Braun
Cir Braun
24 июля в 12:31
У Азмуна и соперников достойных нет.
CSKA2012
CSKA2012 ответ For56tas (раскрыть)
24 июля в 12:20
Стата вторая после Азмуна
CSKA2012
CSKA2012 ответ Caniggia (раскрыть)
24 июля в 12:19
Пенальчук не лучший значит Дд
For56tas
For56tas
24 июля в 12:18
С Чаловым пошутили что ли?
Литейный 4
Литейный 4
24 июля в 12:15
Азмун отлично выстрелил и в этом сезоне. На финишной ленточке обошел Дзюбу. Гыгыгы
номер 12
номер 12
24 июля в 12:12
Ну по статистике тут явно лучший Азмун! Хотя Влашич, наверное, приносил больше пользы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 12:03
Азмун лучший!
Pashok00786
Pashok00786
24 июля в 11:56
и конечно дадут голубому)))
Caniggia
Caniggia
24 июля в 11:55
А где Миранчук?
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