РПЛ назвала имена претендентов на приз лучшему игроку в июле

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24 июля 2020, 11:51

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена номинантов на приз лучшему игроку месяца по итогам июля.

В списке претендентов значатся: («Зенит», 6 голов + 1 ассист в 4 матчах), ( ЦСКА , 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), («Краснодар», 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), ( ЦСКА , 3 гола + 1 ассист в 5 матчах), («Арсенал» Тула, 3 гола в 5 матчах).