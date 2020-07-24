РПЛ представила имена пяти претендентов на звание тренера июля

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24 июля 2020, 10:20

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца по итогам июля.

В списке претендентов значатся: («Зенит», 13 очков в 5 матчах и 1-е место), («Локомотив», 9 очков в 5 матчах и 2-е место), ( ЦСКА , 10 очков в 5 матчах и 4-е место), («Арсенал», 10 очков, 5 матчей, 8-е место), («Рубин», 8 очков, 5 матчей, 10-е место).

Победитель будет выбран с помощью голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер». Голосование среди болельщиков открыто на странице РПЛ Вконтакте. Оно продлится до 10:00 мск 25 июля.

⚡ Выбираем лучшего тренера месяца



Отдайте свой голос за лучшего наставника июля в #ТинькоффРПЛ: https://t.co/ajvJcMA9vl



📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТренерМесяца pic.twitter.com/ccSriVq9vU — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 24, 2020