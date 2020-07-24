РПЛ представила имена пяти претендентов на звание тренера июля

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца по итогам июля.
В списке претендентов значатся: Сергей Семак («Зенит», 13 очков в 5 матчах и 1-е место), Марко Николич («Локомотив», 9 очков в 5 матчах и 2-е место), Виктор Ганчаренко (ЦСКА, 10 очков в 5 матчах и 4-е место), Сергей Подпалый («Арсенал», 10 очков, 5 матчей, 8-е место), Леонид Слуцкий («Рубин», 8 очков, 5 матчей, 10-е место).
Победитель будет выбран с помощью голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер». Голосование среди болельщиков открыто на странице РПЛ Вконтакте. Оно продлится до 10:00 мск 25 июля.
⚡ Выбираем лучшего тренера месяца— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 24, 2020
Отдайте свой голос за лучшего наставника июля в #ТинькоффРПЛ: https://t.co/ajvJcMA9vl
📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТренерМесяца pic.twitter.com/ccSriVq9vU
Ранее РПЛ объявила претендентов на лучший гол июля.
Там лучшие Дюков и судьи.
Там лучшие Дюков и судьи.
ответ коrn3512 (раскрыть)
Сегодня 11:21
Как Брага спартаку или как Ливерпуль
Не,, после Ливирпуля, зенита вообще не стало б, думаю как с Куусюси, Твенте, Апоэл
ответ коrn3512 (раскрыть)
Сегодня 11:21
Как Брага спартаку или как Ливерпуль
Не,, после Ливирпуля, зенита вообще не стало б, думаю как с Куусюси, Твенте, Апоэл