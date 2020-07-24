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РПЛ представила имена пяти претендентов на звание тренера июля

24 июля 2020, 10:20

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца по итогам июля.

В списке претендентов значатся: Сергей Семак («Зенит», 13 очков в 5 матчах и 1-е место), Марко Николич («Локомотив», 9 очков в 5 матчах и 2-е место), Виктор Ганчаренко (ЦСКА, 10 очков в 5 матчах и 4-е место), Сергей Подпалый («Арсенал», 10 очков, 5 матчей, 8-е место), Леонид Слуцкий («Рубин», 8 очков, 5 матчей, 10-е место).

Победитель будет выбран с помощью голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер». Голосование среди болельщиков открыто на странице РПЛ Вконтакте. Оно продлится до 10:00 мск 25 июля.

Ранее РПЛ объявила претендентов на лучший гол июля.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
24 июля в 13:33
Ну так то и Николича тащили
тумба-юмба
тумба-юмба
24 июля в 13:01
Какое голосование? Победитель известен.Все призы по мнению дюкова и медведева должны быть вручены - чухонцам.
mortid
mortid
24 июля в 12:55, ред.
В списке тренер более или менее Слуцкий, остальные физруки.
Bikcon
Bikcon
24 июля в 12:41
Гончаренко тренером считать нельзя, второй в списке лучших физруков после тедески.
Abordage
Abordage
24 июля в 12:38
Гончаренко убежал из елуба, боросив его, как он может быть лучшим на 4-м месте, даже в тройку клуб не вывел.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
24 июля в 12:37
Семака тащили судьи, а так он физрук обычный
oFANATo
oFANATo
24 июля в 12:25
Семак лишний в этом списке.
Там лучшие Дюков и судьи.
коrn3512
коrn3512
24 июля в 12:02
Glyba
ответ коrn3512 (раскрыть)
Сегодня 11:21
Как Брага спартаку или как Ливерпуль


Не,, после Ливирпуля, зенита вообще не стало б, думаю как с Куусюси, Твенте, Апоэл
Caniggia
Caniggia
24 июля в 11:53
Ганчаренко!
Lukajs
Lukajs
24 июля в 11:26
Кроме Семака кандидатов не должно быть.
Glyba
Glyba ответ коrn3512 (раскрыть)
24 июля в 11:21
Как Брага спартаку или как Ливерпуль?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 июля в 11:20
Нет достойных в июле из кандитатов. Самый скандальный месяц, как на поле, так и в быту.
коrn3512
коrn3512
24 июля в 11:11
В Европе, где дюковские беспредельщики - ни кто и звать ни как, зениту накидает увесистых лещей , любой середняк!
kotmyshka
kotmyshka
24 июля в 11:08
Выбора нет, все очевидно...
коrn3512
коrn3512
24 июля в 11:08
Лучшие в сезоне - Дюков и Миллер, сидящие верхом на газовой трубе, со всем судейским корпусом в кармане!
beefs
beefs
24 июля в 10:42
А чего тут гадать?
19821022
19821022
24 июля в 10:34
Лучший всегда тот, кто все выигрывает.
Арбалет
Арбалет ответ shlomo (раскрыть)
24 июля в 10:31
А он что в июле тренером был?
МиХаХа
МиХаХа
24 июля в 10:23
Богданыч форева.
shlomo
shlomo
24 июля в 10:23
Я бы выбрал Палыча
Jantu
Jantu
24 июля в 10:22, ред.
При чем здесь Слуцкий, который даже у слабого спартака дома не смог выиграть?
Cir Braun
Cir Braun
24 июля в 10:20, ред.
Почему нет тедески?
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