Беленов – лучший голкипер РПЛ в сезоне-2019/20

Вратарь «Уфы» Александр Беленов стал лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2019/20.
33-летний футболист пропустил 17 мячей в 26 встречах и отыграл 13 матчей на ноль. Столько же сухих встреч на счету голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. Однако, Беленов принял участие только в 26 играх чемпионата, когда Дюпин и Акинфеев – во всех 30.
Напомним, лучшим бомбардиром сезона в РПЛ стал форвард «Зенита» Сердар Азмун. У его одноклубника Артёма Дзюбы столько же забитых мячей. Однако иранский форвард опередил россиянина по количеству голов, забитых не с пенальти.
В моём посте сквозит лёгкий сарказм . У Владимира Семёновича есть стихотворение " Мишка Шифман" написанное в далёком 1972 году. "..Говорит, что за графу
Не пустили — пятую. " Размещать весь текст стихотворения не буду, если что загуглите.Вот я и пытался увязать проблему выезда евреев из Союза в Израиль с игнорированием призыва Саши Беленова в Сборную ГТ Черчесовым. Для Станислава Саламовича Габулов и Джанаев сильнее Беленова.
В моём посте сквозит лёгкий сарказм . У Владимира Семёновича есть стихотворение " Мишка Шифман" написанное в далёком 1972 году. "..Говорит, что за графу
Не пустили — пятую. " Размещать весь текст стихотворения не буду, если что загуглите.Вот я и пытался увязать проблему выезда евреев из Союза в Израиль с игнорированием призыва Саши Беленова в Сборную ГТ Черчесовым. Для Станислава Саламовича Габулов и Джанаев сильнее Беленова.