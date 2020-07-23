Беленов – лучший голкипер РПЛ в сезоне-2019/20

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23 июля 2020, 02:32

Вратарь «Уфы» стал лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2019/20.

33-летний футболист пропустил 17 мячей в 26 встречах и отыграл 13 матчей на ноль. Столько же сухих встреч на счету голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. Однако, Беленов принял участие только в 26 играх чемпионата, когда Дюпин и Акинфеев – во всех 30.