ГлавнаяНовости

Беленов – лучший голкипер РПЛ в сезоне-2019/20

23 июля 2020, 02:32

Вратарь «Уфы» Александр Беленов стал лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2019/20.

33-летний футболист пропустил 17 мячей в 26 встречах и отыграл 13 матчей на ноль. Столько же сухих встреч на счету голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. Однако, Беленов принял участие только в 26 играх чемпионата, когда Дюпин и Акинфеев – во всех 30.

Напомним, лучшим бомбардиром сезона в РПЛ стал форвард «Зенита» Сердар Азмун. У его одноклубника Артёма Дзюбы столько же забитых мячей. Однако иранский форвард опередил россиянина по количеству голов, забитых не с пенальти.

Все новости
«Зенит» оформил золотой дубль впервые с 2010 года
25 июля Комментарии98
ОфициальноВлашич стал лучшим игроком РПЛ в июле
25 июля Комментарии17
ОфициальноСемак — лучший тренер июля
25 июля Комментарии38
Уткин — автор лучшего гола в июле
25 июля ВидеоКомментарии12
РФС отложил определение лучшего игрока РПЛ сезона-2019/20
24 июля Комментарии12
Хендерсон признан игроком сезона в АПЛ по версии журналистов
24 июля Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ ekliziast (раскрыть)
23 июля в 22:37, ред.
Доброго Здоровья Николай!
В моём посте сквозит лёгкий сарказм . У Владимира Семёновича есть стихотворение " Мишка Шифман" написанное в далёком 1972 году. "..Говорит, что за графу
Не пустили — пятую. " Размещать весь текст стихотворения не буду, если что загуглите.Вот я и пытался увязать проблему выезда евреев из Союза в Израиль с игнорированием призыва Саши Беленова в Сборную ГТ Черчесовым. Для Станислава Саламовича Габулов и Джанаев сильнее Беленова.
ekliziast
ekliziast ответ stanichnik (раскрыть)
23 июля в 18:57
И что написано у Черчесова в пятой графе?
starche
starche
23 июля в 09:40
Примитивный критерий.
stanichnik
stanichnik ответ КЭТиК (раскрыть)
23 июля в 09:29
Черчесов не берёт Беленова в Сборную из-за пятой графы в паспорте.
КЭТиК
КЭТиК
23 июля в 05:22
В сборной его недооценивают.
STVA 1
STVA 1
23 июля в 02:49
Значит достоин
mihaluch
mihaluch
23 июля в 02:40
Всё правельно по справедливости
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100