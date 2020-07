Яя Туре тренируется с клубом из 4-го дивизиона Англии «Лейтон Ориент»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» тренируется с клубом из 4-го по силе дивизиона Англии «Лейтон Ориент».

«Кто у нас здесь? Это всего лишь трехкратный чемпион Премьер-Лиги, побеждавший в Лиге Чемпионов, Ла Лиге и Кубке африканских наций. Яя Туре! Вот он, посмотрите, в тренировочной футболке „Лейтона“ этим утром», – сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

👀 Who have we got here then?



It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.



There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y