Козлов покинул «Уфу»

Нападающий «Уфы» Андрей Козлов покидает башкирский клуб в связи с истечением срока контракта.
Завершился контракт нападающего Андрея Козлова с Футбольным клубом «Уфа».
Нападающий играл за «Уфу» в сезоне 2011/2012, где в 9 матчах ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» забил 3 гола. Летом 2019 года форвард вернулся в нашу команду из ФК «Оренбург». В завершившемся сезоне в составе «Уфы» Андрей Козлов провел 18 матчей и забил 1 гол.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Андрея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!
Удачи, Андрей! 👋 Завершился контракт нападающего Андрея Козлова с Футбольным клубом «Уфа». Нападающий играл за «Уфу» в сезоне 2011/2012 гг., где в 9 матчах ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» забил 3 гола. Летом 2019 года форвард вернулся в нашу команду из ФК «Оренбург». В завершившемся сезоне в составе «Уфы» Андрей Козлов провел 18 матчей и забил 1 гол. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Андрея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!
Ранее с «Уфой» попрощался защитник Данил Круговой.
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