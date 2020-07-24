Козлов покинул «Уфу»

Нападающий «Уфы» покидает башкирский клуб в связи с истечением срока контракта.

Завершился контракт нападающего Андрея Козлова с Футбольным клубом «Уфа».



Нападающий играл за «Уфу» в сезоне 2011/2012, где в 9 матчах ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» забил 3 гола. Летом 2019 года форвард вернулся в нашу команду из ФК «Оренбург». В завершившемся сезоне в составе «Уфы» Андрей Козлов провел 18 матчей и забил 1 гол.



Футбольный клуб «Уфа» благодарит Андрея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!