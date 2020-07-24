ГлавнаяНовости

Козлов покинул «Уфу»

24 июля 2020, 18:21

Нападающий «Уфы» Андрей Козлов покидает башкирский клуб в связи с истечением срока контракта.

Завершился контракт нападающего Андрея Козлова с Футбольным клубом «Уфа».

Нападающий играл за «Уфу» в сезоне 2011/2012, где в 9 матчах ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» забил 3 гола. Летом 2019 года форвард вернулся в нашу команду из ФК «Оренбург». В завершившемся сезоне в составе «Уфы» Андрей Козлов провел 18 матчей и забил 1 гол.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Андрея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удачи, Андрей! 👋 Завершился контракт нападающего Андрея Козлова с Футбольным клубом «Уфа». Нападающий играл за «Уфу» в сезоне 2011/2012 гг., где в 9 матчах ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» забил 3 гола. Летом 2019 года форвард вернулся в нашу команду из ФК «Оренбург». В завершившемся сезоне в составе «Уфы» Андрей Козлов провел 18 матчей и забил 1 гол. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Андрея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

Ранее с «Уфой» попрощался защитник Данил Круговой.

Все новости
СлухиЖирков может продлить контракт с «Зенитом» ещё на сезон
Вчера, 18:38 Комментарии11
СлухиИбрагимович хочет получать в «Милане» 6 млн евро в год
Вчера, 08:54 Комментарии19
Официально«Уэска» продлила контракт с Окадзаки
25 июля Комментарии3
Слухи«Барселона» продлит контракт с тер Штегеном на фоне слухов с «Челси»
25 июля Комментарии8
СлухиЭспозито близок к продлению контракта с «Интером»
25 июля Комментарии2
Слухи«Барселона» предложит Фати новый контракт
24 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6
24 июля в 20:13
Брянский парень.
Каждый сезон меняет команды
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 19:47
не продали и отпустили на волю)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июля в 19:09
Это его дело
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 19:02
Что за побег из Уфы.
shlomo
shlomo
24 июля в 18:23
Если не оставили, значит не нужен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100