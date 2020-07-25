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Ибрагимович: «Думали, что я заканчиваю карьеру? Я только разминаюсь»

25 июля 2020, 14:02

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не планирует завершать карьеру футболиста.

Вы думали, что я выдохся? Что моя карьера подходит к концу? Но вы ошибаетесь. Всю свою жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, так что мне пришлось поверить в себя самому. Некоторые хотели меня сломить, но лишь сделали меня сильнее. Другие хотели меня использовать, но лишь сделали меня умнее. Теперь вы думаете, что я закончил? Могу сказать только одно: я не такой, как вы, потому что я — не вы. Я — Златан Ибрагимович, и я только разминаюсь!

Ранее ходили разговоры, что «Милан» может продлить контракт с Ибрагимовичем

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
25 июля в 18:12
Хороший понт - дороже денег!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 июля в 16:58
Вечно молодой Ибра
abramjan
abramjan
25 июля в 16:18
Соглашусь с барсоглором пожалуй)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
25 июля в 15:07
Если он такой сильный,то почему как последняя крыса,убежал из Юве когда его исключили из Серии А???Если такой умный,почему не смог найти общий язык с Гвардьелой в Барсе???Потому,что главное чем запомнится Златан,это тем что он ФУТБОЛЬНАЯ ПРОСТИТУТКА
Footbolista
Footbolista
25 июля в 14:31, ред.
Карьера уже позади...осталось только разминаться...природу не обманешь, Златан...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
25 июля в 14:24
Молоток ,Златан !
Ozabot
Ozabot
25 июля в 14:21
Дайте уже Златану Золотой мяч! )))
112910415
112910415
25 июля в 14:19
Ждем дебюта !
RUPRICHT
RUPRICHT
25 июля в 14:08
ГЛАВНОЕ ЧТО НАШЕЛ СЕБЯ И СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ！ДОБАВЛЮ ЕСЛИ МОЖЕШЬ ИГРАТЬ ИГРАЙ СТОЛЬКО СКОЛЬКО ХВАТИТ ЗДОРОВЬЯ И ПОЛЬЗЫ ДЛЯ КЛУБА,！！！
Lao-Dzi
Lao-Dzi
25 июля в 14:06
Скоро рассыпется на поле, а все равно понтуется.
beefs
beefs
25 июля в 14:04
Ну и шутник, молодец...
drug01
drug01
25 июля в 14:02
Это очень хорошо
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