Ибрагимович: «Думали, что я заканчиваю карьеру? Я только разминаюсь»

Нападающий «Милана» заявил, что пока не планирует завершать карьеру футболиста.

Вы думали, что я выдохся? Что моя карьера подходит к концу? Но вы ошибаетесь. Всю свою жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, так что мне пришлось поверить в себя самому. Некоторые хотели меня сломить, но лишь сделали меня сильнее. Другие хотели меня использовать, но лишь сделали меня умнее. Теперь вы думаете, что я закончил? Могу сказать только одно: я не такой, как вы, потому что я — не вы. Я — Златан Ибрагимович, и я только разминаюсь!