ГлавнаяНовости

Пинник: «Осимхен сделает всё, чтобы побить рекорды Марадоны в „Наполи“»

25 июля 2020, 14:46

Глава нигерийского футбола Амаджу Пинник прокомментировал переход нападающего «Лилля» Виктора Осимхена в «Наполи».

Я думаю, что Виктор Осимхен — отличный трансфер для «Наполи».

Я следил за этим клубом, когда там выступал Диего Марадона. Неаполь гордый футбольный город в этом плане.

Осимхен является источником гордости африканского футбола. Осимхен очень дисциплинированный игрок, он знает, чего хочет добиться.

Он принял правильное решение для своей карьеры. Виктор сделает все возможное, чтобы соответствовать и даже побить рекорды, установленные легендой Марадоной.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
25 июля в 20:29
Вокруг Виктора определенно слишком много прихлебал..
Baggio R.
Baggio R.
25 июля в 16:11, ред.
Давно он, видать, перестал следить за Наполи, раз не знает, что Гамшик с Мертенсом превзошли рекорд Марадоны
ЮЗИК
ЮЗИК
25 июля в 14:48
Никогда он не сделает для Наполи столько сколько сделал Марадона
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100