Пинник: «Осимхен сделает всё, чтобы побить рекорды Марадоны в „Наполи“»

Глава нигерийского футбола Амаджу Пинник прокомментировал переход нападающего «Лилля» в «Наполи».

Я думаю, что Виктор Осимхен — отличный трансфер для «Наполи».

Я следил за этим клубом, когда там выступал Диего Марадона. Неаполь гордый футбольный город в этом плане.

Осимхен является источником гордости африканского футбола. Осимхен очень дисциплинированный игрок, он знает, чего хочет добиться.

Он принял правильное решение для своей карьеры. Виктор сделает все возможное, чтобы соответствовать и даже побить рекорды, установленные легендой Марадоной.