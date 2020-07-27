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«Спартак» объявил об уходе коммерческого директора клуба

вчера, 12:23

Коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов покидает московский клуб. Об этом сообщает официальный сайт команды.

ФК «Спартак» Москва с сожалением сообщает, что Алексей Власов принял решение уйти из клуба.

Алексей занимал должность коммерческого директора с сентября прошлого года. До этого он уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2015-й год.

Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми, в частности с «Уральскими авиалиниями».

Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за все, что сделал для «Спартака»!

Ранее «Спартак» объявил об уходе генерального директора клуба Томаса Цорна.

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Все комментарии
denmig
denmig
вчера в 15:12
Прально! У Ген директора обязан быть свой Ком директор!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:59
Благодаря эффективной работе Алексея клуб сумел сохраниться в РПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:22
когда объявят о уходе тедеско?))))))))))))
порт
порт
вчера в 13:25
И год бедолага не продержался.
handreb
handreb
вчера в 12:57
Когда клуб в ужасном застое и нет никакого просвета, нужно только бежать.
Abverin
Abverin
вчера в 12:49
Зорема, наверное, уволила, скоро спартак распустит.
pomor 445
pomor 445
вчера в 12:40
Если он действительно такой талантливый коммерсант, то это намного более значимая потеря, чем любого классного игрока.
Binger
Binger
вчера в 12:24
Бегут из среднего клуба.
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