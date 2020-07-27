«Спартак» объявил об уходе коммерческого директора клуба

Коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов покидает московский клуб. Об этом сообщает официальный сайт команды.

ФК «Спартак» Москва с сожалением сообщает, что Алексей Власов принял решение уйти из клуба.

Алексей занимал должность коммерческого директора с сентября прошлого года. До этого он уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2015-й год.

Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми, в частности с «Уральскими авиалиниями».

Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за все, что сделал для «Спартака»!