Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года

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вчера, 20:39

подписал контракт с «Ахматом» сроком на три года.

По информации источника, во время переговоров стороны обсуждали соглашение на два сезона, но в последний момент тренеру был предложен договор на три года, который специалист подписал. На посту наставника «Ахмата» Талалаев сменит Игоря Шалимова.