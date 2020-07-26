Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года

Андрей Талалаев подписал контракт с «Ахматом» сроком на три года.
По информации источника, во время переговоров стороны обсуждали соглашение на два сезона, но в последний момент тренеру был предложен договор на три года, который специалист подписал. На посту наставника «Ахмата» Талалаев сменит Игоря Шалимова.
Ранее Талалаев возглавлял «Крылья Советов», придя в команду из «Химок» за 6 туров до конца сезона. Тренеру не удалось сохранить самарский клуб в РПЛ, после чего он подал в отставку.
Интерес был к футболу, аншлаги на матчах собирали - а сейчас и доли того нет в Ахмате. Похоже, интерес угас.
Интерес был к футболу, аншлаги на матчах собирали - а сейчас и доли того нет в Ахмате. Похоже, интерес угас.
Учитывая, сколько времени Талалаев работает в клубах, не исключено, что его уже зимой попросят на выход. А то и раньше.
В Грозном могут работать разве что тренеры-диктаторы: Рахимов, Черчесов.
Мягкотелым тактикам там не место...
Учитывая, сколько времени Талалаев работает в клубах, не исключено, что его уже зимой попросят на выход. А то и раньше.
В Грозном могут работать разве что тренеры-диктаторы: Рахимов, Черчесов.
Мягкотелым тактикам там не место...
вместо имени наш росгвардеец поёт :талалай-талалай-талалай....
вместо имени наш росгвардеец поёт :талалай-талалай-талалай....