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Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года

вчера, 20:39

Андрей Талалаев подписал контракт с «Ахматом» сроком на три года.

По информации источника, во время переговоров стороны обсуждали соглашение на два сезона, но в последний момент тренеру был предложен договор на три года, который специалист подписал. На посту наставника «Ахмата» Талалаев сменит Игоря Шалимова.

Ранее Талалаев возглавлял «Крылья Советов», придя в команду из «Химок» за 6 туров до конца сезона. Тренеру не удалось сохранить самарский клуб в РПЛ, после чего он подал в отставку.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 22:37
Хотя бы того, что при них Ахмат реально был грозной силой дома - и Спартак, и Зенит, и цска прикладывали.
Интерес был к футболу, аншлаги на матчах собирали - а сейчас и доли того нет в Ахмате. Похоже, интерес угас.
For56tas
For56tas
вчера в 22:23
Ледяхов, Рахимов, Шалимов только опустили Ахмат до пердивного уровня. Не дано, нечего и лезть.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:13
И чего же там добились эти "тренеры" Черкесов и Рахимов???
Сп62
Сп62 ответ Romkurch (раскрыть)
вчера в 22:03
    Romkurch
    Romkurch ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Ясно одно, тренеры-свины в Ахмате работать не могут совсем, время показало.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 21:29
    Кому нужна эта ротация физруков?)
    makkie
    makkie
    вчера в 21:17, ред.
    Ой, зряяя!

    Учитывая, сколько времени Талалаев работает в клубах, не исключено, что его уже зимой попросят на выход. А то и раньше.
    В Грозном могут работать разве что тренеры-диктаторы: Рахимов, Черчесов.
    Мягкотелым тактикам там не место...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:17
    На три года Кадыров контракт подписал,а в кого он влюблён-угадай,
    вместо имени наш росгвардеец поёт :талалай-талалай-талалай....
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 21:11
    Хоть бы сезон продержался.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Если усиления не будет или будет минимальным, то тяжко будет команде .
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 21:04
    Проверим Талалаева на серьёзной работе.
    cska1948
    cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Думаю, что пару сезонов Талалаев в Ахмате продержится, но не более.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:00
    Думаю, с Талалаем Ахмат, наконец, всерьёз будет претендовать на место в еврокубках.
    4RT
    4RT
    вчера в 20:49
    Шалимов в очередной раз до выделывался
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:44
    Для Талалаева - хороший вариант. Годик поработает, а если не получится, то за пару лет компенсацию получит. Хорошо устроился. Но Ахмату нужно усиливаться . Иначе опять за выживание бороться будут.
    Yurza
    Yurza
    вчера в 20:41
    Один физрук подсидел другого, которого давно было пора гнать.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 20:40
    талый не вариант ))))))))))))
    beefs
    beefs
    вчера в 20:40
    Такие люди три года не выдерживают...
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