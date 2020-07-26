Талалаев стал новым главным тренером «Ахмата»

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вчера, 22:29

«Ахмат» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды.

Контракт 47-летнего специалиста с грозненским клубом подписан на три года. На посту наставника «Ахмата» специалист сменил Игоря Шалимова, с которым клуб не продлил соглашение.

28 июля Талалаев будет представлен команде и проведёт первую тренировку. «Ахмат» начнёт готовиться к новому сезону на сборе в Кисловодске.