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Талалаев стал новым главным тренером «Ахмата»

вчера, 22:29

«Ахмат» на официальном сайте объявил о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.

Контракт 47-летнего специалиста с грозненским клубом подписан на три года. На посту наставника «Ахмата» специалист сменил Игоря Шалимова, с которым клуб не продлил соглашение.

28 июля Талалаев будет представлен команде и проведёт первую тренировку. «Ахмат» начнёт готовиться к новому сезону на сборе в Кисловодске.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:38
и будет повторение пути алании))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:45
Удачи Андрею! Сложно работать в Ахмате.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:22
Выведет на новый уровень как и Кононов с Шалимовым???
Ах, был у нас когда-то грозный Терек, который давал бой почти любому сопернику в Грозном!!! От той команды остались только цвета и эмблема!!!
Верг
Верг
сегодня в 01:11, ред.
говорят же, что крысы бегут с тонущего корабля, а тут крыса убежала от крыс (крылышек)
Cir Braun
Cir Braun
сегодня в 00:28
Будет хорошо, если не будет хуже.
Навзир
Навзир ответ particular (раскрыть)
сегодня в 00:06
Нечего более нового чем ранее. Существовать
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:44
Короче - Шалимов или Талалаев суть дела не меняет. Пусть еще Юрана и Канчельскиса пригласят до кучи - может поможет.
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 22:42
Мечты сбываются))
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:40
успехов в новом клубе!!!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:37
Непонятное назначение
particular
particular
вчера в 22:35
Страшно даже подумать, какие цели ему нарисуют и какие задачи ему придётся решать..:))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:33
Посмотрим, что получится с этой лепнины.
Romkurch
Romkurch
вчера в 22:32
Ничего в этом хорошего.
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