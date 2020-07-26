Матвеев станет главным тренером «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб определился с новым рулевым.
Матвеев будет главным тренером «Урала».
Напомним, что Дмитрий Парфёнов покинул пост наставника команды после поражения в матче полуфинала Кубка России с «Химками».
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб определился с новым рулевым.
Матвеев будет главным тренером «Урала».
Напомним, что Дмитрий Парфёнов покинул пост наставника команды после поражения в матче полуфинала Кубка России с «Химками».
Посмотрим насколько хватит Матвеева?!?
Удачи ему и терпения!!!
Посмотрим насколько хватит Матвеева?!?
Удачи ему и терпения!!!
Была ошибка связанная с коэффициентами. По матчу Зенит Химки произведен возврат всех ставок.
Была ошибка связанная с коэффициентами. По матчу Зенит Химки произведен возврат всех ставок.