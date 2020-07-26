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Матвеев станет главным тренером «Урала»

вчера, 15:15

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб определился с новым рулевым.

Матвеев будет главным тренером «Урала».

Напомним, что Дмитрий Парфёнов покинул пост наставника команды после поражения в матче полуфинала Кубка России с «Химками».

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:07
когда стоит задача не опуститься в фнл работать трудно))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:26
Парфёнов сильно поработал в Урале.
denmig
denmig
вчера в 18:10
Если иванов заявил, тогда почему слухи!?
blasgovest
blasgovest
вчера в 17:29, ред.
Хорошо, что погнали тарасовского поставщика очков, толку от него уже не было.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:19
А это не Юрий Матвеев, бомбардир из Уралмаша 90-х?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:43
С Ивановым трудно работать любому тренеру. Многим не по себе , когда у тебя за спиной , над душой начальник стоит. Практика конечно удивительная. Все руководители сидят либо в ложах, либо на трибуне, а этот скачет возле тренера , дает советы и тренеру , и игрокам. Это не есть нормальная ситуация. Не должен руководитель вмешиваться в тренерские дела, а на скамейке во время матча тем более.
Посмотрим насколько хватит Матвеева?!?
Удачи ему и терпения!!!
112910415
112910415
вчера в 16:41
экономить решили
STVA 1
STVA 1 ответ Давайте думать (раскрыть)
вчера в 16:09
Да не за что!Земеля мой!В одном дворе гоняли!Я только на область поиграл , а он дальше пошел!
Давайте думать
Давайте думать ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:06
Спасибо!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Давайте думать (раскрыть)
вчера в 16:04
За Машиностроитель играл в основном , который потом стал Спартакадемклуб. За Нефтехимик и Сатурн. Сборную юношескую тренировал, у Сарсании был ассистентом! У Быков его заявляли вместо Мусаева!
shlomo
shlomo
вчера в 16:02
Пусть попробует..Удачи!!!!
Bikcon
Bikcon
вчера в 15:47
Может быть будут улучшения в игре.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:44
Ждём нового в игре.
drug01
drug01
вчера в 15:42
Желаем удачи!!!
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 15:38
Посмотрим...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ DmitryMalorodov (раскрыть)
вчера в 15:32
А в чем причина? В том, что не все смогли поставить или в перепутанном коэффициенте? Если дело в нем, то я ставил на счет и угадал разницу. Что будет с этими очками, минусуют?
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:26
Добрый день.
Была ошибка связанная с коэффициентами. По матчу Зенит Химки произведен возврат всех ставок.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 15:24
Что за фрукт и с чем его едят?
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 15:17
Удачи ему в Урале!
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