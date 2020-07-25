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Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

25 июля 2020, 20:20

Андрей Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб. Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.

47-летний специалист прокомментировал своё решение:

Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить «Крылья Советов» за 6 туров до окончания чемпионата. Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к «Крыльям» людей. «Крылья» однозначно должны выступать в Премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон. Хочу пожелать всем удачи.

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Все комментарии
Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 16:26
Точнее убежал.,.,
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 08:28
Сказал-бы просто: "не хочу в ФНЛ".
kostjan 58
kostjan 58
вчера в 08:10
а разве не он химки поднял в рпл...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:38
КС сложно будет выкарабкаться из ФНЛ без хорошего тренера.
zsb1961
zsb1961
вчера в 00:19
Не вынесла душа "поэта"!
25процентный клоун
25процентный клоун
25 июля в 23:26
Позор крыльям божоича и талалаева, проваливайте из рпл
beefs
beefs
25 июля в 22:53
что то не понятно...
морозз
морозз
25 июля в 22:32
Как то это не комильфо господин Талалаев...бросать команду которую тебе доверили в такую трудную пору и как валютная проститутка свалить туда где больше дают бабла!
shlomo
shlomo ответ particular (раскрыть)
25 июля в 22:20
Конечно...лучше в Вышке, чем тащить клуб из ФНЛ....Поц....
Сп62
Сп62
25 июля в 22:03
И что теперь скажет друг Генич?
killerman77
killerman77 ответ Caniggia (раскрыть)
25 июля в 21:53
в фк "плаксы" пускай идёт...
particular
particular
25 июля в 21:43
Тренеры ищут свои команды, а команды - своих тренеров...
Случающиеся редкие нужные сочетания дают миру футбола блестящие команды, способные брать титулы... Остальные заполняют нижние лиги в поисках, в борьбе и в прозябании...
Caniggia
Caniggia
25 июля в 21:41
В Крылья придёт Парфёнов выводить их обратно в РПЛ.
Брулин
Брулин
25 июля в 21:36
    Сп62
    Сп62
    25 июля в 21:29
    А как же его заявление в крылышках, что мои игроки самые лучшие. Кто тянул за язык.
    Nigmann
    Nigmann
    25 июля в 21:24
    Не долго мучилась старушка...Проститутка.
    Caniggia
    Caniggia
    25 июля в 21:23, ред.
    Ну вот всё и выяснилось. Ахмат выгоняет беспросветного физрука Шалимова и на его место приходит Талалай. Он бы просто так из Самары не ушёл, значит уже было конкретное предложение из клуба РПЛ.
    ermak6848
    ermak6848
    25 июля в 21:17
    время покажет и как его результат на футбольных полях России
    pomor 445
    pomor 445
    25 июля в 21:13
    Типичный летун. Мизинца Божевича не стоит.
    Союзник противников
    Союзник противников
    25 июля в 21:11
    Недолго мучилась старушка и сталалаила назад.
    DEIVID
    DEIVID
    25 июля в 21:03
    Это его личное дело. И никого кю.ть не должно.
    cevin cigan
    cevin cigan
    25 июля в 20:54
    Скорее всего была договорённость. Ну подрезали крылья,ну не смогли решить задачу,он же не крепостным в Самару шёл? Так бывает,раньше таких тренеров называли "пожарниками"!
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    25 июля в 20:54
    Радимов: понятно, что Талалаев кинет и «Крылья Советов»! Предавший раз, предаст ещё

    28 июня 2020
    ____
    если вдруг забыли.
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    25 июля в 20:53, ред.
    А ещё над Радимовым смеялись. Идите занимать очередь, просить прощения у Радимова)
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    25 июля в 20:52
    Это его дело
    berda2003
    berda2003
    25 июля в 20:51
    сдрейфил уже 2-й раз... пошёл локти кусать.
    Parma1972
    Parma1972
    25 июля в 20:46
    Фигаро здесь-Фигаро там,вот и весь Талалай
    Эксбет Ком
    Эксбет Ком
    25 июля в 20:39
    Хах-ха-ха, а Радимов о чем говорил?
    Caniggia
    Caniggia
    25 июля в 20:39
    Этого и следовало ожидать. Талалай сделал всё от него зависящее, но не всё от него зависело. Он должен работать в РПЛ. И теперь для него есть 2 явных варианта - Тула (приоритетный) и Ебург (альтернативный). Наверное, скоро объявит, где окажется. Удачи!
    ДСА
    ДСА
    25 июля в 20:39
    Ушел с позором.
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