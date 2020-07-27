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«Рубин» провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону

вчера, 23:26

Пресс-служба «Рубина» в клубном твиттере сообщила о начале тренировок команды и подготовки к новому сезону.

«Приступили к работе. Сегодня на своей клубной базе в Соцгороде „Рубин“ начал подготовку к сезону-2020/2021», — говорится в официальном твиттере казанского клуба.

Недавно главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство после возобновления чемпионата.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
сегодня в 00:11
Надо же, без отдыха совсем.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 23:46
Бедняшки, солнце село, а Слуцкий, изверг, гоняет пацанов))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:42
Удачи в новом сезоне))
drug01
drug01
вчера в 23:27
Ждём результат удачи
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