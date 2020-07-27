«Рубин» провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону

Пресс-служба «Рубина» в клубном твиттере сообщила о начале тренировок команды и подготовки к новому сезону.
«Приступили к работе. Сегодня на своей клубной базе в Соцгороде „Рубин“ начал подготовку к сезону-2020/2021», — говорится в официальном твиттере казанского клуба.
Приступили к работе 💪— «Рубин» Казань (@fcrk) July 27, 2020
Сегодня на своей клубной базе в Соцгороде #FCRK начал подготовку к сезону 2020/21.
🔜 Новый сезон стартует ~ 8-9 августа. Календарь первых туров @premierliga будет опубликован в ближайшие дни. pic.twitter.com/hDJ8EDSa6U
Недавно главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство после возобновления чемпионата.