Опубликован календарь РПЛ на сезон-2020/21

Пресс-служба РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21. Точные даты и время начало матчей будут объявлены позже.
Стартовый тур пройдет с 8 по 11 августа. Действующему чемпиону «Зениту» предстоит выездной матч с «Ротором». «Спартак» примет «Сочи», «Локомотив» на выезде сыграет с «Рубином», «Химки» примут ЦСКА.
«Зенит» сыграет с ЦСКА в третьем туре (18-20 августа), «Спартак» с «Локомотивом» — в четвертом (21-24 августа), а матч «Спартак» — «Зенит» состоится в десятом туре (2-4 октября).
Календарь – главное слово дня! Самые внимательные из вас могли догадаться по предыдущим постам 😉— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 28, 2020
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📅 Встречайте календарь первого тура #ТинькоффРПЛ, а полный – смотрите на сайте! pic.twitter.com/OJVCuFB7FL
1 тур, 8–11 августа
«Спартак» — «Сочи»
«Тамбов» — «Ростов»
«Рубин» — «Локомотив»
«Арсенал» — «Ахмат»
«Ротор» — «Зенит»
«Уфа» — «Краснодар»
«Урал» — «Динамо»
«Химки» — ЦСКА
2 тур, 14–17 августа
«Спартак» — «Ахмат»
«Ростов» — «Зенит»
ЦСКА — «Тамбов»
«Динамо» — «Ротор»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Сочи» — «Химки»
«Рубин» — «Урал»
«Арсенал» — «Уфа»
3 тур, 18–20 августа
«Зенит» — ЦСКА
«Краснодар» — «Арсенал»
«Ахмат» — «Ротор»
«Динамо» — «Ростов»
«Тамбов» — «Химки»
«Сочи» — «Рубин»
«Уфа» — «Спартак»
«Урал» — «Локомотив»
4 тур, 21–24 августа
«Зенит» — «Тамбов»
«Спартак» — «Локомотив»
ЦСКА — «Рубин»
«Арсенал» — «Динамо»
«Ротор» — «Сочи»
«Уфа» — «Ростов»
«Урал» — «Краснодар»
«Химки» — «Ахмат»
5 тур, 25–27 августа
«Ростов» — «Урал»
«Краснодар» — ЦСКА
«Динамо» — «Зенит»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Тамбов» — «Сочи»
«Рубин» — «Уфа»
«Арсенал» — «Химки»
«Ротор» — «Спартак»
6 тур, 28–30 августа
«Спартак» — «Арсенал»
«Краснодар» — «Ростов»
«Ахмат» — ЦСКА
«Локомотив» — «Зенит»
«Сочи» — «Урал»
«Рубин» — «Тамбов»
«Уфа» — «Динамо»
«Химки» — «Ротор»
7 тур, 11–14 сентября
«Зенит» — «Арсенал»
«Ростов» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Сочи»
ЦСКА — «Спартак»
«Динамо» — «Рубин»
«Тамбов» — «Уфа»
«Ротор» — «Краснодар»
«Урал» — «Химки»
8 тур, 18–21 сентября
«Ростов» — «Ротор»
«Краснодар» — «Химки»
«Динамо» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Тамбов»
«Рубин» — «Спартак»
«Арсенал» — «Сочи»
«Уфа» — ЦСКА
«Урал» — «Зенит»
9 тур, 25–28 сентября
«Зенит» — «Уфа»
«Тамбов» — «Спартак»
«Ахмат» — «Урал»
ЦСКА — «Локомотив»
«Сочи» — «Краснодар»
«Арсенал» — «Ростов»
«Ротор» — «Рубин»
«Химки» — «Динамо»
10 тур, 2–4 октября
«Спартак» — «Зенит»
«Динамо» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Химки»
«Тамбов» — «Арсенал»
«Сочи» — «Ростов»
«Рубин» — «Ахмат»
«Уфа» — «Ротор»
«Урал» — ЦСКА
11 тур, 17–19 октября
«Зенит» — «Сочи»
«Ростов» — «Ахмат»
«Краснодар» — «Рубин»
ЦСКА — «Динамо» Москва
«Локомотив» «Уфа»
«Арсенал» — «Урал»
«Ротор» — «Тамбов»
«Химки» — «Спартак»
12 тур, 23–26 октября
«Зенит» — «Рубин»
«Ростов» — «Химки»
«Краснодар» — «Спартак»
«Ахмат» — «Уфа»
ЦСКА — «Арсенал»
«Динамо» — «Сочи»
«Локомотив» — «Ротор»
«Урал» — «Тамбов»
13 тур, 30 октября-2 ноября
«Спартак» — Ростов
«Ахмат» — «Краснодар»
«Тамбов» — «Динамо»
«Сочи» — «Локомотив»
«Рубин» — «Арсенал»
«Ротор» — ЦСКА
«Уфа» — «Урал»
«Химки» — «Зенит»
14 тур, 6–8 ноября
«Зенит» — «Краснодар»
ЦСКА — «Ростов»
«Динамо» — «Локомотив»
«Тамбов» — «Ахмат»
«Сочи» — «Уфа»
«Арсенал» — «Ротор»
«Урал» — «Спартак»
«Химки» — «Рубин»
15 тур, 21–23 ноября
«Спартак» — «Динамо»
«Краснодар» — «Тамбов»
«Ахмат» — «Зенит»
ЦСКА — «Сочи»
«Локомотив» — «Арсенал»
«Рубин» — «Ростов»
«Ротор» — «Урал»
«Уфа» — «Химки»
16 тур, 27–30 ноября
«Спартак» — «Ротор»
«Ростов» — «Динамо»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Рубин» — ЦСКА
«Арсенал» — «Зенит»
«Уфа» — «Тамбов»
«Урал» — «Сочи»
«Химки» — «Краснодар»
17 тур, 4–7 декабря
«Зенит» — «Урал»
«Ростов» — «Уфа»
«Краснодар» — «Ротор»
ЦСКА — «Химки»
«Динамо» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Рубин»
«Спартак» — «Тамбов»
«Сочи» — «Ахмат»
18 тур, 11–14 декабря
«Зенит» — «Динамо»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Ахмат» «Ростов»
ЦСКА — «Урал»
«Тамбов» — «Рубин»
«Сочи» — «Спартак»
«Ротор» — «Уфа»
«Химки» — «Арсенал»
19 тур, 15–17 декабря
«Зенит» — «Спартак»
«Краснодар» — «Уфа»
«Ахмат» — «Рубин»
«Ростов» — ЦСКА
«Тамбов» — «Урал»
«Сочи» — «Динамо»
«Ротор» — «Арсенал»
«Химки» — «Локомотив»
20 тур, 26 февраля — 1 марта
«Зенит» — «Ростов»
«Спартак» — «Рубин»
«Краснодар» — «Урал»
«Ахмат» — «Динамо»
«Локомотив» — ЦСКА
«Тамбов» — «Ротор»
«Сочи» — «Арсенал»
«Химки» — «Уфа»
21 тур, 5–8 марта
«Спартак» — «Краснодар»
«Ростов» — «Сочи»
ЦСКА — «Ахмат»
«Динамо» — «Тамбов»
«Рубин» — «Зенит»
«Арсенал» — «Локомотив»
«Ротор» — «Химки»
«Урал» — «Уфа»
22 тур, 12–15 марта
«Зенит» — «Ахмат»
«Динамо» — «Спартак»
«Локомотив» — «Сочи»
«Тамбов» — «Краснодар»
«Арсенал» — ЦСКА
«Уфа» — «Рубин»
«Урал» — «Ротор»
«Химки» — «Ростов»
23 тур, 19–21 марта
«Спартак» — «Урал»
«Краснодар» — «Динамо»
«Ахмат» — «Арсенал»
ЦСКА — «Зенит»
«Сочи» — «Тамбов»
«Рубин» — «Химки»
«Ротор» — «Ростов»
«Уфа» — «Локомотив»
24 тур, 3–5 апреля
«Зенит» — «Химки»
«Ростов» — «Спартак»
«Краснодар» — «Ахмат»
«Динамо» — «Уфа»
«Тамбов» — ЦСКА
«Рубин» — «Сочи»
«Ротор» — «Локомотив»
«Урал» — «Арсенал»
25 тур, 9–12 апреля
«Ростов» — «Рубин»
ЦСКА — «Ротор»
«Динамо» — «Урал»
«Локомотив» — «Спартак»
«Сочи» — «Зенит»
«Арсенал» — «Краснодар»
«Уфа» — «Ахмат»
«Химки» — «Тамбов»
26 тур, 16–19 апреля
«Спартак» — «Уфа»
«Краснодар» — «Зенит»
«Ахмат» — «Химки»
«Локомотив» — «Ростов»
«Сочи» — ЦСКА
«Арсенал» — «Тамбов»
«Ротор» — «Динамо»
«Урал» — «Рубин»
27 тур, 23–26 апреля
«Зенит» — «Ротор»
«Спартак» — ЦСКА
«Ростов» — «Арсенал»
«Динамо» — «Химки»
«Тамбов» — «Локомотив»
«Рубин» — «Краснодар»
«Уфа» — «Сочи»
«Урал» — «Ахмат»
28 тур, 30 апреля-3 мая
«Зенит» — «Локомотив»
«Ростов» — «Тамбов»
«Краснодар» — «Сочи»
ЦСКА — «Уфа»
«Рубин» — «Динамо»
«Арсенал» — «Спартак»
«Ротор» — «Ахмат»
«Химки» — «Урал»
29 тур, 7–10 мая
«Спартак» — «Химки»
«Ахмат» — «Тамбов»
ЦСКА — «Краснодар»
«Локомотив» — «Динамо»
«Сочи» — «Ротор»
«Арсенал» — «Рубин»
«Уфа» — «Зенит»
«Урал» — «Ростов»
30 тур, 16 мая
«Ростов» — «Краснодар»
«Ахмат» — «Спартак»
«Динамо» — ЦСКА
«Локомотив» — «Урал»
«Тамбов» — «Зенит»
«Рубин» — «Ротор»
«Уфа» — «Арсенал»
«Химки» — «Сочи»