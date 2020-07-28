Опубликован календарь РПЛ на сезон-2020/21

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вчера, 16:14

Пресс-служба РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21. Точные даты и время начало матчей будут объявлены позже.

Стартовый тур пройдет с 8 по 11 августа. Действующему чемпиону «Зениту» предстоит выездной матч с «Ротором». «Спартак» примет «Сочи», «Локомотив» на выезде сыграет с «Рубином», «Химки» примут ЦСКА .

«Зенит» сыграет с ЦСКА в третьем туре (18-20 августа), «Спартак» с «Локомотивом» — в четвертом (21-24 августа), а матч «Спартак» — «Зенит» состоится в десятом туре (2-4 октября).

Календарь – главное слово дня! Самые внимательные из вас могли догадаться по предыдущим постам 😉

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📅 Встречайте календарь первого тура #ТинькоффРПЛ, а полный – смотрите на сайте! pic.twitter.com/OJVCuFB7FL — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 28, 2020

1 тур, 8–11 августа

«Спартак» — «Сочи»

«Тамбов» — «Ростов»

«Рубин» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Ахмат»

«Ротор» — «Зенит»

«Уфа» — «Краснодар»

«Урал» — «Динамо»

«Химки» — ЦСКА

2 тур, 14–17 августа

«Спартак» — «Ахмат»

«Ростов» — «Зенит»

ЦСКА — «Тамбов»

«Динамо» — «Ротор»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Сочи» — «Химки»

«Рубин» — «Урал»

«Арсенал» — «Уфа»

3 тур, 18–20 августа

«Зенит» — ЦСКА

«Краснодар» — «Арсенал»

«Ахмат» — «Ротор»

«Динамо» — «Ростов»

«Тамбов» — «Химки»

«Сочи» — «Рубин»

«Уфа» — «Спартак»

«Урал» — «Локомотив»

4 тур, 21–24 августа

«Зенит» — «Тамбов»

«Спартак» — «Локомотив»

ЦСКА — «Рубин»

«Арсенал» — «Динамо»

«Ротор» — «Сочи»

«Уфа» — «Ростов»

«Урал» — «Краснодар»

«Химки» — «Ахмат»

5 тур, 25–27 августа

«Ростов» — «Урал»

«Краснодар» — ЦСКА

«Динамо» — «Зенит»

«Локомотив» — «Ахмат»

«Тамбов» — «Сочи»

«Рубин» — «Уфа»

«Арсенал» — «Химки»

«Ротор» — «Спартак»

6 тур, 28–30 августа

«Спартак» — «Арсенал»

«Краснодар» — «Ростов»

«Ахмат» — ЦСКА

«Локомотив» — «Зенит»

«Сочи» — «Урал»

«Рубин» — «Тамбов»

«Уфа» — «Динамо»

«Химки» — «Ротор»

7 тур, 11–14 сентября

«Зенит» — «Арсенал»

«Ростов» — «Локомотив»

«Ахмат» — «Сочи»

ЦСКА — «Спартак»

«Динамо» — «Рубин»

«Тамбов» — «Уфа»

«Ротор» — «Краснодар»

«Урал» — «Химки»

8 тур, 18–21 сентября

«Ростов» — «Ротор»

«Краснодар» — «Химки»

«Динамо» — «Ахмат»

«Локомотив» — «Тамбов»

«Рубин» — «Спартак»

«Арсенал» — «Сочи»

«Уфа» — ЦСКА

«Урал» — «Зенит»

9 тур, 25–28 сентября

«Зенит» — «Уфа»

«Тамбов» — «Спартак»

«Ахмат» — «Урал»

ЦСКА — «Локомотив»

«Сочи» — «Краснодар»

«Арсенал» — «Ростов»

«Ротор» — «Рубин»

«Химки» — «Динамо»

10 тур, 2–4 октября

«Спартак» — «Зенит»

«Динамо» — «Краснодар»

«Локомотив» — «Химки»

«Тамбов» — «Арсенал»

«Сочи» — «Ростов»

«Рубин» — «Ахмат»

«Уфа» — «Ротор»

«Урал» — ЦСКА

11 тур, 17–19 октября

«Зенит» — «Сочи»

«Ростов» — «Ахмат»

«Краснодар» — «Рубин»

ЦСКА — «Динамо» Москва

«Локомотив» «Уфа»

«Арсенал» — «Урал»

«Ротор» — «Тамбов»

«Химки» — «Спартак»

12 тур, 23–26 октября

«Зенит» — «Рубин»

«Ростов» — «Химки»

«Краснодар» — «Спартак»

«Ахмат» — «Уфа»

ЦСКА — «Арсенал»

«Динамо» — «Сочи»

«Локомотив» — «Ротор»

«Урал» — «Тамбов»

13 тур, 30 октября-2 ноября

«Спартак» — Ростов

«Ахмат» — «Краснодар»

«Тамбов» — «Динамо»

«Сочи» — «Локомотив»

«Рубин» — «Арсенал»

«Ротор» — ЦСКА

«Уфа» — «Урал»

«Химки» — «Зенит»

14 тур, 6–8 ноября

«Зенит» — «Краснодар»

ЦСКА — «Ростов»

«Динамо» — «Локомотив»

«Тамбов» — «Ахмат»

«Сочи» — «Уфа»

«Арсенал» — «Ротор»

«Урал» — «Спартак»

«Химки» — «Рубин»

15 тур, 21–23 ноября

«Спартак» — «Динамо»

«Краснодар» — «Тамбов»

«Ахмат» — «Зенит»

ЦСКА — «Сочи»

«Локомотив» — «Арсенал»

«Рубин» — «Ростов»

«Ротор» — «Урал»

«Уфа» — «Химки»

16 тур, 27–30 ноября

«Спартак» — «Ротор»

«Ростов» — «Динамо»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Рубин» — ЦСКА

«Арсенал» — «Зенит»

«Уфа» — «Тамбов»

«Урал» — «Сочи»

«Химки» — «Краснодар»

17 тур, 4–7 декабря

«Зенит» — «Урал»

«Ростов» — «Уфа»

«Краснодар» — «Ротор»

ЦСКА — «Химки»

«Динамо» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Рубин»

«Спартак» — «Тамбов»

«Сочи» — «Ахмат»

18 тур, 11–14 декабря

«Зенит» — «Динамо»

«Краснодар» — «Локомотив»

«Ахмат» «Ростов»

ЦСКА — «Урал»

«Тамбов» — «Рубин»

«Сочи» — «Спартак»

«Ротор» — «Уфа»

«Химки» — «Арсенал»

19 тур, 15–17 декабря

«Зенит» — «Спартак»

«Краснодар» — «Уфа»

«Ахмат» — «Рубин»

«Ростов» — ЦСКА

«Тамбов» — «Урал»

«Сочи» — «Динамо»

«Ротор» — «Арсенал»

«Химки» — «Локомотив»

20 тур, 26 февраля — 1 марта

«Зенит» — «Ростов»

«Спартак» — «Рубин»

«Краснодар» — «Урал»

«Ахмат» — «Динамо»

«Локомотив» — ЦСКА

«Тамбов» — «Ротор»

«Сочи» — «Арсенал»

«Химки» — «Уфа»

21 тур, 5–8 марта

«Спартак» — «Краснодар»

«Ростов» — «Сочи»

ЦСКА — «Ахмат»

«Динамо» — «Тамбов»

«Рубин» — «Зенит»

«Арсенал» — «Локомотив»

«Ротор» — «Химки»

«Урал» — «Уфа»

22 тур, 12–15 марта

«Зенит» — «Ахмат»

«Динамо» — «Спартак»

«Локомотив» — «Сочи»

«Тамбов» — «Краснодар»

«Арсенал» — ЦСКА

«Уфа» — «Рубин»

«Урал» — «Ротор»

«Химки» — «Ростов»

23 тур, 19–21 марта

«Спартак» — «Урал»

«Краснодар» — «Динамо»

«Ахмат» — «Арсенал»

ЦСКА — «Зенит»

«Сочи» — «Тамбов»

«Рубин» — «Химки»

«Ротор» — «Ростов»

«Уфа» — «Локомотив»

24 тур, 3–5 апреля

«Зенит» — «Химки»

«Ростов» — «Спартак»

«Краснодар» — «Ахмат»

«Динамо» — «Уфа»

«Тамбов» — ЦСКА

«Рубин» — «Сочи»

«Ротор» — «Локомотив»

«Урал» — «Арсенал»

25 тур, 9–12 апреля

«Ростов» — «Рубин»

ЦСКА — «Ротор»

«Динамо» — «Урал»

«Локомотив» — «Спартак»

«Сочи» — «Зенит»

«Арсенал» — «Краснодар»

«Уфа» — «Ахмат»

«Химки» — «Тамбов»

26 тур, 16–19 апреля

«Спартак» — «Уфа»

«Краснодар» — «Зенит»

«Ахмат» — «Химки»

«Локомотив» — «Ростов»

«Сочи» — ЦСКА

«Арсенал» — «Тамбов»

«Ротор» — «Динамо»

«Урал» — «Рубин»

27 тур, 23–26 апреля

«Зенит» — «Ротор»

«Спартак» — ЦСКА

«Ростов» — «Арсенал»

«Динамо» — «Химки»

«Тамбов» — «Локомотив»

«Рубин» — «Краснодар»

«Уфа» — «Сочи»

«Урал» — «Ахмат»

28 тур, 30 апреля-3 мая

«Зенит» — «Локомотив»

«Ростов» — «Тамбов»

«Краснодар» — «Сочи»

ЦСКА — «Уфа»

«Рубин» — «Динамо»

«Арсенал» — «Спартак»

«Ротор» — «Ахмат»

«Химки» — «Урал»

29 тур, 7–10 мая

«Спартак» — «Химки»

«Ахмат» — «Тамбов»

ЦСКА — «Краснодар»

«Локомотив» — «Динамо»

«Сочи» — «Ротор»

«Арсенал» — «Рубин»

«Уфа» — «Зенит»

«Урал» — «Ростов»

30 тур, 16 мая