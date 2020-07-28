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Опубликован календарь РПЛ на сезон-2020/21

вчера, 16:14

Пресс-служба РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21. Точные даты и время начало матчей будут объявлены позже.

Стартовый тур пройдет с 8 по 11 августа. Действующему чемпиону «Зениту» предстоит выездной матч с «Ротором». «Спартак» примет «Сочи», «Локомотив» на выезде сыграет с «Рубином», «Химки» примут ЦСКА.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в третьем туре (18-20 августа), «Спартак» с «Локомотивом» — в четвертом (21-24 августа), а матч «Спартак» — «Зенит» состоится в десятом туре (2-4 октября).

1 тур, 8–11 августа

«Спартак» — «Сочи»
«Тамбов» — «Ростов»
«Рубин» — «Локомотив»
«Арсенал» — «Ахмат»
«Ротор» — «Зенит»
«Уфа» — «Краснодар»
«Урал» — «Динамо»
«Химки» — ЦСКА

2 тур, 14–17 августа

«Спартак» — «Ахмат»
«Ростов» — «Зенит»
ЦСКА — «Тамбов»
«Динамо» — «Ротор»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Сочи» — «Химки»
«Рубин» — «Урал»
«Арсенал» — «Уфа»

3 тур, 18–20 августа

«Зенит» — ЦСКА
«Краснодар» — «Арсенал»
«Ахмат» — «Ротор»
«Динамо» — «Ростов»
«Тамбов» — «Химки»
«Сочи» — «Рубин»
«Уфа» — «Спартак»
«Урал» — «Локомотив»

4 тур, 21–24 августа

«Зенит» — «Тамбов»
«Спартак» — «Локомотив»
ЦСКА — «Рубин»
«Арсенал» — «Динамо»
«Ротор» — «Сочи»
«Уфа» — «Ростов»
«Урал» — «Краснодар»
«Химки» — «Ахмат»

5 тур, 25–27 августа

«Ростов» — «Урал»
«Краснодар» — ЦСКА
«Динамо» — «Зенит»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Тамбов» — «Сочи»
«Рубин» — «Уфа»
«Арсенал» — «Химки»
«Ротор» — «Спартак»

6 тур, 28–30 августа

«Спартак» — «Арсенал»
«Краснодар» — «Ростов»
«Ахмат» — ЦСКА
«Локомотив» — «Зенит»
«Сочи» — «Урал»
«Рубин» — «Тамбов»
«Уфа» — «Динамо»
«Химки» — «Ротор»

7 тур, 11–14 сентября

«Зенит» — «Арсенал»
«Ростов» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Сочи»
ЦСКА — «Спартак»
«Динамо» — «Рубин»
«Тамбов» — «Уфа»
«Ротор» — «Краснодар»
«Урал» — «Химки»

8 тур, 18–21 сентября

«Ростов» — «Ротор»
«Краснодар» — «Химки»
«Динамо» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Тамбов»
«Рубин» — «Спартак»
«Арсенал» — «Сочи»
«Уфа» — ЦСКА
«Урал» — «Зенит»

9 тур, 25–28 сентября

«Зенит» — «Уфа»
«Тамбов» — «Спартак»
«Ахмат» — «Урал»
ЦСКА — «Локомотив»
«Сочи» — «Краснодар»
«Арсенал» — «Ростов»
«Ротор» — «Рубин»
«Химки» — «Динамо»

10 тур, 2–4 октября

«Спартак» — «Зенит»
«Динамо» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Химки»
«Тамбов» — «Арсенал»
«Сочи» — «Ростов»
«Рубин» — «Ахмат»
«Уфа» — «Ротор»
«Урал» — ЦСКА

11 тур, 17–19 октября

«Зенит» — «Сочи»
«Ростов» — «Ахмат»
«Краснодар» — «Рубин»
ЦСКА — «Динамо» Москва
«Локомотив» «Уфа»
«Арсенал» — «Урал»
«Ротор» — «Тамбов»
«Химки» — «Спартак»

12 тур, 23–26 октября

«Зенит» — «Рубин»
«Ростов» — «Химки»
«Краснодар» — «Спартак»
«Ахмат» — «Уфа»
ЦСКА — «Арсенал»
«Динамо» — «Сочи»
«Локомотив» — «Ротор»
«Урал» — «Тамбов»

13 тур, 30 октября-2 ноября

«Спартак» — Ростов
«Ахмат» — «Краснодар»
«Тамбов» — «Динамо»
«Сочи» — «Локомотив»
«Рубин» — «Арсенал»
«Ротор» — ЦСКА
«Уфа» — «Урал»
«Химки» — «Зенит»

14 тур, 6–8 ноября

«Зенит» — «Краснодар»
ЦСКА — «Ростов»
«Динамо» — «Локомотив»
«Тамбов» — «Ахмат»
«Сочи» — «Уфа»
«Арсенал» — «Ротор»
«Урал» — «Спартак»
«Химки» — «Рубин»

15 тур, 21–23 ноября

«Спартак» — «Динамо»
«Краснодар» — «Тамбов»
«Ахмат» — «Зенит»
ЦСКА — «Сочи»
«Локомотив» — «Арсенал»
«Рубин» — «Ростов»
«Ротор» — «Урал»
«Уфа» — «Химки»

16 тур, 27–30 ноября

«Спартак» — «Ротор»
«Ростов» — «Динамо»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Рубин» — ЦСКА
«Арсенал» — «Зенит»
«Уфа» — «Тамбов»
«Урал» — «Сочи»
«Химки» — «Краснодар»

17 тур, 4–7 декабря

«Зенит» — «Урал»
«Ростов» — «Уфа»
«Краснодар» — «Ротор»
ЦСКА — «Химки»
«Динамо» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Рубин»
«Спартак» — «Тамбов»
«Сочи» — «Ахмат»

18 тур, 11–14 декабря

«Зенит» — «Динамо»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Ахмат» «Ростов»
ЦСКА — «Урал»
«Тамбов» — «Рубин»
«Сочи» — «Спартак»
«Ротор» — «Уфа»
«Химки» — «Арсенал»

19 тур, 15–17 декабря

«Зенит» — «Спартак»
«Краснодар» — «Уфа»
«Ахмат» — «Рубин»
«Ростов» — ЦСКА
«Тамбов» — «Урал»
«Сочи» — «Динамо»
«Ротор» — «Арсенал»
«Химки» — «Локомотив»

20 тур, 26 февраля — 1 марта

«Зенит» — «Ростов»
«Спартак» — «Рубин»
«Краснодар» — «Урал»
«Ахмат» — «Динамо»
«Локомотив» — ЦСКА
«Тамбов» — «Ротор»
«Сочи» — «Арсенал»
«Химки» — «Уфа»

21 тур, 5–8 марта

«Спартак» — «Краснодар»
«Ростов» — «Сочи»
ЦСКА — «Ахмат»
«Динамо» — «Тамбов»
«Рубин» — «Зенит»
«Арсенал» — «Локомотив»
«Ротор» — «Химки»
«Урал» — «Уфа»

22 тур, 12–15 марта

«Зенит» — «Ахмат»
«Динамо» — «Спартак»
«Локомотив» — «Сочи»
«Тамбов» — «Краснодар»
«Арсенал» — ЦСКА
«Уфа» — «Рубин»
«Урал» — «Ротор»
«Химки» — «Ростов»

23 тур, 19–21 марта

«Спартак» — «Урал»
«Краснодар» — «Динамо»
«Ахмат» — «Арсенал»
ЦСКА — «Зенит»
«Сочи» — «Тамбов»
«Рубин» — «Химки»
«Ротор» — «Ростов»
«Уфа» — «Локомотив»

24 тур, 3–5 апреля

«Зенит» — «Химки»
«Ростов» — «Спартак»
«Краснодар» — «Ахмат»
«Динамо» — «Уфа»
«Тамбов» — ЦСКА
«Рубин» — «Сочи»
«Ротор» — «Локомотив»
«Урал» — «Арсенал»

25 тур, 9–12 апреля

«Ростов» — «Рубин»
ЦСКА — «Ротор»
«Динамо» — «Урал»
«Локомотив» — «Спартак»
«Сочи» — «Зенит»
«Арсенал» — «Краснодар»
«Уфа» — «Ахмат»
«Химки» — «Тамбов»

26 тур, 16–19 апреля

«Спартак» — «Уфа»
«Краснодар» — «Зенит»
«Ахмат» — «Химки»
«Локомотив» — «Ростов»
«Сочи» — ЦСКА
«Арсенал» — «Тамбов»
«Ротор» — «Динамо»
«Урал» — «Рубин»

27 тур, 23–26 апреля

«Зенит» — «Ротор»
«Спартак» — ЦСКА
«Ростов» — «Арсенал»
«Динамо» — «Химки»
«Тамбов» — «Локомотив»
«Рубин» — «Краснодар»
«Уфа» — «Сочи»
«Урал» — «Ахмат»

28 тур, 30 апреля-3 мая

«Зенит» — «Локомотив»
«Ростов» — «Тамбов»
«Краснодар» — «Сочи»
ЦСКА — «Уфа»
«Рубин» — «Динамо»
«Арсенал» — «Спартак»
«Ротор» — «Ахмат»
«Химки» — «Урал»

29 тур, 7–10 мая

«Спартак» — «Химки»
«Ахмат» — «Тамбов»
ЦСКА — «Краснодар»
«Локомотив» — «Динамо»
«Сочи» — «Ротор»
«Арсенал» — «Рубин»
«Уфа» — «Зенит»
«Урал» — «Ростов»

30 тур, 16 мая

«Ростов» — «Краснодар»
«Ахмат» — «Спартак»
«Динамо» — ЦСКА
«Локомотив» — «Урал»
«Тамбов» — «Зенит»
«Рубин» — «Ротор»
«Уфа» — «Арсенал»
«Химки» — «Сочи»

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Все комментарии
moralesoul
moralesoul
вчера в 23:37
Если с Волгограда, ставь лайк
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 23:36
Арнольдыч в кабинеты не играет. Спартак - это спортивная команда.
stanichnik
stanichnik ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 22:56
Бог Вам в помощь!
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
вчера в 22:54, ред.
Санчо Панса помню этот позорный матч. Мне тогда было жалко Сочи. Ничем не уступали по игре Спартаку .Но судейский беспредел взял своё к сожалению. Как можно было вообще засчитывать забитый мяч Жиго рукой? Сам Москалев после этого матча признался что это судейское решение было ошибкой.
Vadik
Vadik ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:42
Дай Бог, что за раз сдюжем питерских! Я сам из донских, так что ещё поборемся!
stanichnik
stanichnik ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 22:25
Доброго Здоровья Вадим!
Четвёртый год подряд команда из славного города на Неве в первом туре неизменно экзаменует команду-дебютанта. Так было в 2017году, в первом туре выезд в Хабаровск, в 2018 стартовали с матча в Красноярске, в прошлом году Тамбов принимал боевое крещение в Питере, теперь Волгоградский Ротор.
Конфедерат
Конфедерат ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 22:12
Такие за спартак болеют и хотят что бы он позорился в еврокубках
Лиапор
Лиапор
вчера в 21:24
Для нас адски жаркими будут 11 и 12 туры. Вырвать по очку в каждом из них будет большой удачей.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:23
В конце августа сползать бы на двойной выезд!
Vadik
Vadik
вчера в 19:45
    Vadik
    Vadik
    вчера в 19:29
    У нас первый матч с чемпионом!!! Круто!!! Надеюсь, что болел пустят на трибуны! Мы вернулись, парни!!! Встречайте!!! Вперёд, за Ротор!!!!
    Живанильда
    Живанильда ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 19:00
    Кто ж его закроет,он ведь путинский.
    post-navigator
    post-navigator ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 18:57
    А если этого не случится, может, кто-нибудь закроет балабола? ;)
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 18:41
    В этом году Зенит закроют !
    andrey11692
    andrey11692 ответ Болельщик за ФУТБОЛ (раскрыть)
    вчера в 18:36
    В курсе , но надеемся , что дадут добро хотя бы 10 % болел на трибунах
    d_fincher
    d_fincher ответ For56tas (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Раскрой эту глубокую мысль, расскажи, как ты это вычислил)
    d_fincher
    d_fincher ответ Androshin (раскрыть)
    вчера в 18:33
    Кем надо быть, чтобы желать Сочи удачи? Ненавистником российского футбола?
    makkie
    makkie
    вчера в 18:33
    Чёт рискованно... в Сочах корона гуляет, а Спартаку с ними в первом туре через 1,5 недели играть.
    Как бы не подвезли заразу!
    RTS-25
    RTS-25
    вчера в 18:33
    Что бросилось в глаза -
    - Первые 6 команд прошедшего чемпионата начинают на выезде. Зенит, Локо, Краснодар, ЦСКА, Ростов и Динамо. А "всеми любимый" Спартак стартует дома.
    - Привилегия провести 3 матча дома из 4 предоставлена Спартаку, Уралу, Уфе и Арсеналу. Однородная компания по уровню игры. Слабым дают фору.
    В путь! Удачи всем!!!
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 18:27
    Некоторая определенность появилась...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:25
    Шо!? Опять!?)
    Sergoural
    Sergoural ответ Bikcon (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Каждый раз обещаете то нагнуть, то крупный позор и т.д. а еле с разницей 1 мяч выиграли. Да и то при помощи ....
    LOpp
    LOpp
    вчера в 18:04
    лучше бы не календарь составляли, а выгнали позорников Дюкова и Кашшаи
    Bikcon
    Bikcon
    вчера в 17:56, ред.
    В 10-м туре свиней ждет крупный позор. Бабушка Нина увидела.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 17:54
      Romkurch
      Romkurch
      вчера в 17:49
      Нормальный календарь, лучше не составишь.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:49
      ура, скоро начнётся !
      drug01
      drug01
      вчера в 17:46
      Сложный календарь...
      порт
      порт ответ cska vperiod (раскрыть)
      вчера в 17:46
      А что Гинер уже не в почёте?
      swift stream
      swift stream
      вчера в 17:45
      Первый матч спартака с Сочи не Москалев будет обслуживать, чтобы потом влететь опять на полгода?
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