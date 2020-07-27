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АПЛ может предоставить паузу клубам-участникам еврокубков

вчера, 23:56

Клубам Английской Премьер-Лиги (АПЛ), участвующим в текущем сезоне футбольных еврокубков, могут предоставить паузу перед началом следующего чемпионата, сообшает Sky Sports.

Этот вопрос будет рассмотрен на общем собрании лиги 6 августа.

Сезон-2020/21 чемпионата Англии стартует 12 сентября. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов принимают участие «Манчестер Сити» и «Челси». Если команды выйдут в финал турнира, то для них сезон может начаться 22 сентября. В Лиге Европы от Англии выступают «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», которые при выходе в решающий матч могут стартовать в АПЛ 20 сентября.

Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа. Финал Лиги Европы — 21 августа.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 00:13
Что только не придумают.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:12
А у нас бы сейчас бы такой хай подняли, мол опять поблажки , опять привилегии. И что самое интересное - громче всех верещат те , кто в ЕК не играет или рано вылетает.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 00:09
Это пойдет только на пользу.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:06
Пусть сами решают, главное чтоб не во вред сие действо пошло!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:59
Она им не нужна)))
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