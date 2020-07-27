АПЛ может предоставить паузу клубам-участникам еврокубков

1595883418

вчера, 23:56

Клубам Английской Премьер-Лиги ( АПЛ ), участвующим в текущем сезоне футбольных еврокубков, могут предоставить паузу перед началом следующего чемпионата, сообшает Sky Sports.

Этот вопрос будет рассмотрен на общем собрании лиги 6 августа.

Сезон-2020/21 чемпионата Англии стартует 12 сентября. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов принимают участие «Манчестер Сити» и «Челси». Если команды выйдут в финал турнира, то для них сезон может начаться 22 сентября. В Лиге Европы от Англии выступают «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», которые при выходе в решающий матч могут стартовать в АПЛ 20 сентября.

Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа. Финал Лиги Европы — 21 августа.