Матч «Ман Сити» — «Реал» находится под угрозой срыва

Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» находится под вопросом.
Причина заключается в том, что правительство Великобритании ввело 14-дневный карантин для прибывающих из Испании. Поединок запланирован на 7 августа.
Договорился с правительством Великобритании что б изоляцию 14ти дневную ввести
Боится за Реал
И Рамос думаю ему в этом помогал
Договорился с правительством Великобритании что б изоляцию 14ти дневную ввести
Боится за Реал
И Рамос думаю ему в этом помогал
А так это проблемы принимающей стороны, так как именно они обязаны обеспечить условия проведения матча.
А так это проблемы принимающей стороны, так как именно они обязаны обеспечить условия проведения матча.
А на нейтральном поле тоже вряд ли получится сыграть, ибо тогда теряется смысл правила выездного гола... Скорей всего УЕФА поступит по-Соломоновски. Или две недели карантина, или форс-мажор - противостояние было из одного матча...
Ну мое имхо. В любом случае, шейхов не подинут так, как хочется Реалу. Кого то другого могли бы, их - нет
А на нейтральном поле тоже вряд ли получится сыграть, ибо тогда теряется смысл правила выездного гола... Скорей всего УЕФА поступит по-Соломоновски. Или две недели карантина, или форс-мажор - противостояние было из одного матча...
Ну мое имхо. В любом случае, шейхов не подинут так, как хочется Реалу. Кого то другого могли бы, их - нет
Значит технарь Голубому мешку и делу конец.
Значит технарь Голубому мешку и делу конец.
Причем,начать их было необходимо не сейчас,заранее !
Причем,начать их было необходимо не сейчас,заранее !