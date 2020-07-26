Матч «Ман Сити» — «Реал» находится под угрозой срыва

1595738558

вчера, 07:42

Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» находится под вопросом.

Причина заключается в том, что правительство Великобритании ввело 14-дневный карантин для прибывающих из Испании. Поединок запланирован на 7 августа.