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Матч «Ман Сити» — «Реал» находится под угрозой срыва

вчера, 07:42
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал07.08.2020 в 22:00 Не начался

Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» находится под вопросом.

Причина заключается в том, что правительство Великобритании ввело 14-дневный карантин для прибывающих из Испании. Поединок запланирован на 7 августа.

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СлухиМатч «Ман Сити» — «Реал» состоится в Англии
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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 18:42
это проблемы МС
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 16:37
Ну очевидно же что Перес подсуетился
Договорился с правительством Великобритании что б изоляцию 14ти дневную ввести
Боится за Реал
И Рамос думаю ему в этом помогал
bsww
bsww
вчера в 15:43
Самолёт в Англию - Автобус - Футбол - Автобус - Самолёт в Испанию и никаких проблем, кроме автобуса, его на 14 дней в карантин
bn20
bn20
вчера в 14:04
Будет огонь.
Hamman
Hamman
вчера в 14:01
Навряд ли отменят. Скорее всего перенесут на нейтралку.
А так это проблемы принимающей стороны, так как именно они обязаны обеспечить условия проведения матча.
Медив
Медив ответ Ruslan3132 (раскрыть)
вчера в 13:59
Не спорю, что вины Реала нет. Но технарь шейхам не засчитают от слова "никогда". Иначе УЕФА, вслед за ФИФА, пойдет поцелует молоток судьи, обильно смазанный шейховскими деньгами.
А на нейтральном поле тоже вряд ли получится сыграть, ибо тогда теряется смысл правила выездного гола... Скорей всего УЕФА поступит по-Соломоновски. Или две недели карантина, или форс-мажор - противостояние было из одного матча...
Ну мое имхо. В любом случае, шейхов не подинут так, как хочется Реалу. Кого то другого могли бы, их - нет
violent
violent
вчера в 12:50
надо компромис
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Медив (раскрыть)
вчера в 12:48
это форс мажор. Правительство Англии не обеспечивает прибытие гостевой команды. Реала вины тут нет от слова СОВСЕМ. Тогда пусть переносят на нейтралку игру
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 12:45
    Вежливый такой
    Вежливый такой ответ Вова Туземец (раскрыть)
    вчера в 12:17
    Забросили КП. Никто не контролирует.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 12:11
    НОУ-ХАУ английских клубов как побеждать!
    karnager
    karnager
    вчера в 12:00
    Говорят, в Питере арена пустеет. Певцы концертов не дают, не получается зарабатывать на аренде
    bublikyo
    bublikyo
    вчера в 11:29
    Какая разница чье поле, если все равно без зрителей. Пусть проведут матч на нейтралке
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 11:01
    Жесть, матч надо переносить в Мадрид.
    Медив
    Медив ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    вчера в 10:56
    На стадион что ли не пускает? Границу должна преодолеть как бы гостевая команда... Ты когда-нибудь слышал, чтобы принимающая команда делала гостевой загранпаспорта? Нет. Наоборот, когда у какого то игрока проблемы с загранкой, он остается дома и никто не требует технарь домашней команде. Потому что это вообще не их проблемы
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 10:56
    Психическая атака началась...
    ABir
    ABir
    вчера в 10:38
    Туманное болото вечно какую-нибудь хрень придумает
    Zimka
    Zimka
    вчера в 10:13
    Я чет не понял, доигрывать же хотели в Португалии?
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 10:09
    в смысле их проблемы если принимающая сторона их не пускает ))
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 09:41
    Зелит арена всегда готова
    Dexter2110
    Dexter2110
    вчера в 09:41
    после возобновления фотбула, больше не кто не заболел, не вижу в этом не какого смысла. пусть не занимаются ерундой а приезжают и играют. в чем разница играть на нейтральном или дома
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 09:00
    Значит нейтральное поле. Какая разница где обыгрывать Реал?
    abramjan
    abramjan
    вчера в 08:44
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 08:41
      Значит Сити присудят техническое
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 08:31
      Значит в Португалию перенесут, об этом уже думали. Главное, чтобы сыграли))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 08:30
      Неужели нельзя договориться
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
      вчера в 08:25
      Пусть играют на нейтральном поле, да победит сильнейший.
      Медив
      Медив ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
      вчера в 08:25
      Почему принимающей? Это испанцы не могут попасть на матч, как бы их проблемы
      112910415
      112910415
      вчера в 08:18
      Переговоры между медицинскими и футбольными структурами двух стран !
      Причем,начать их было необходимо не сейчас,заранее !
      swift stream
      swift stream
      вчера в 08:12
      Это очень печально.
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