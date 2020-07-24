ГлавнаяНовости

Утверждён состав участников и календарь на следующий сезон ФНЛ

24 июля 2020, 18:51

ФНЛ на своём официальном сайте опубликовала расписание чемпионата на сезон 2020/2021.

Утвержден состав участников и календарь ФНЛ 2020-2021, которое стартует в следующую субботу 1 августа.

В новом сезоне в нашей лиге сыграет 22 команды. По её итогам две первых выйдут в РПЛ, тогда как третья и четвёртая проведут переходные матчи с четырнадцатой и тринадцатой командами РПЛ соответственно.

В свою очередь, шесть последних по итогам сезона команд отправятся в ПФЛ, тогда как ФНЛ пополнит четыре победителя групп из третьего по рангу профессионального дивизиона.

Заключительный тур запланирован на 15 мая 2021 года. Переходные матчи — на 19 и 23 мая 2021 года.

Расписание стартового тура ФНЛ:

1 августа (суббота)

«Чертаново» – «Спартак-2»

«Нижний Новгород» – «Томь»

«Иртыш» – «Енисей»

«Динамо» Брянск – «Оренбург»

«Нефтехимик» – «Чайка»

«Алания» Владикавказ – «СКА-Хабаровск»

«Текстильщик» – «Велес»

«Волгарь» – «Краснодар-2»

«Факел» – «Акрон»

2 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Балтика»

«Шинник» – «Торпедо» Москва

Напомним, что сегодня исполком РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон 2020/2021.

Все новости
СлухиМатч «Ман Сити» — «Реал» состоится в Англии
Вчера, 13:48 Комментарии28
СлухиМатч «Ман Сити» — «Реал» находится под угрозой срыва
Вчера, 07:42 Комментарии41
ОфициальноНовый сезон АПЛ начнётся 12 сентября
24 июля Комментарии8
ОфициальноИсполком РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон 2020/2021
24 июля Комментарии26
ОфициальноНовый сезон ФНЛ начнётся 1 августа
23 июля Комментарии14
ОфициальноНовый сезон РПЛ начнётся 8-9 августа
23 июля Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Adonius
Adonius
24 июля в 21:44
В следущем сезоне спартак-2 и спартак-1 откроют чемпионат ФНЛ.
vm777
vm777
24 июля в 20:29
Что-то не видно Зенит-2. Видимо радимов больше в твиттере постит, чем тренирует))
Адвокат 76
Адвокат 76
24 июля в 20:09
Чую будет новое первенство интересное.
FruttyPups
FruttyPups ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 июля в 19:39
Спасибо, исправили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 19:34
Редакторы, поправьте статью. 15-я команда вылетает, а не в стыках играет.
shlomo
shlomo
24 июля в 19:26
Хорошо, что вовремя все состряпали...будем смотреть..
Вова Туземец
Вова Туземец
24 июля в 19:21
А мог бы быть в этом списке Спартак. Ну ничего в следующем сезоне окажется. )))
dino-hsv
dino-hsv
24 июля в 19:17
по регламенту вылетают 16,17, 18, 19 и 20 место
по итогу вылетели 12, 13, 16 и 20

по регламенту в фнл заходит 1 место каждой зоны пфл (всего 5)
по итогу вышло 6 команд (а чё бы и нет)

волшебство. и это, на минуточку, вторая по силе лига страны! ладно бы такое творилось где-то на задворках
swift stream
swift stream
24 июля в 19:15
    ДСА
    ДСА
    24 июля в 19:03
    То есть через год будет 17;команд в Премьер-Лиге, раз одна вылетает, а две заходят.
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 июля в 18:53
    наконец то))посмотрим))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100