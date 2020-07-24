Утверждён состав участников и календарь на следующий сезон ФНЛ

ФНЛ на своём официальном сайте опубликовала расписание чемпионата на сезон 2020/2021.
Утвержден состав участников и календарь ФНЛ 2020-2021, которое стартует в следующую субботу 1 августа.
В новом сезоне в нашей лиге сыграет 22 команды. По её итогам две первых выйдут в РПЛ, тогда как третья и четвёртая проведут переходные матчи с четырнадцатой и тринадцатой командами РПЛ соответственно.
В свою очередь, шесть последних по итогам сезона команд отправятся в ПФЛ, тогда как ФНЛ пополнит четыре победителя групп из третьего по рангу профессионального дивизиона.
Заключительный тур запланирован на 15 мая 2021 года. Переходные матчи — на 19 и 23 мая 2021 года.
Расписание стартового тура ФНЛ:
1 августа (суббота)
«Чертаново» – «Спартак-2»
«Нижний Новгород» – «Томь»
«Иртыш» – «Енисей»
«Динамо» Брянск – «Оренбург»
«Нефтехимик» – «Чайка»
«Алания» Владикавказ – «СКА-Хабаровск»
«Текстильщик» – «Велес»
«Волгарь» – «Краснодар-2»
«Факел» – «Акрон»
2 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Шинник» – «Торпедо» Москва
Напомним, что сегодня исполком РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон 2020/2021.
по итогу вылетели 12, 13, 16 и 20
по регламенту в фнл заходит 1 место каждой зоны пфл (всего 5)
по итогу вышло 6 команд (а чё бы и нет)
волшебство. и это, на минуточку, вторая по силе лига страны! ладно бы такое творилось где-то на задворках
по итогу вылетели 12, 13, 16 и 20
по регламенту в фнл заходит 1 место каждой зоны пфл (всего 5)
по итогу вышло 6 команд (а чё бы и нет)
волшебство. и это, на минуточку, вторая по силе лига страны! ладно бы такое творилось где-то на задворках