Утверждён состав участников и календарь на следующий сезон ФНЛ

ФНЛ на своём официальном сайте опубликовала расписание чемпионата на сезон 2020/2021.

Утвержден состав участников и календарь ФНЛ 2020-2021, которое стартует в следующую субботу 1 августа.

В новом сезоне в нашей лиге сыграет 22 команды. По её итогам две первых выйдут в РПЛ , тогда как третья и четвёртая проведут переходные матчи с четырнадцатой и тринадцатой командами РПЛ соответственно.

В свою очередь, шесть последних по итогам сезона команд отправятся в ПФЛ , тогда как ФНЛ пополнит четыре победителя групп из третьего по рангу профессионального дивизиона.

Заключительный тур запланирован на 15 мая 2021 года. Переходные матчи — на 19 и 23 мая 2021 года.