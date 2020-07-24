Исполком РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон 2020/2021

Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил структуру календаря на следующий сезон. Об этом сообщается в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.
Сезон-2020/2021 стартует матчем за Суперкубок России, который пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
1-й тур РПЛ запланирован на 8-9 августа. В августе, до перерыва на международные матчи, будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся – с играми в середине недели.
Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Завершится чемпионат 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.
В ФНЛ сезон начнется 1 августа.
Чего желаю всем Болельщикам!!!
Чего желаю всем Болельщикам!!!
Реально? они 56ы? Как раз -30 завернёт на резервный, а почему бы нет ))
Реально? они 56ы? Как раз -30 завернёт на резервный, а почему бы нет ))
Нужно ведь все продумать, чтобы зимой не играть в Сибири а летом поменьше жариться на югах.
Хотя о чем я толкую, если еще состав лиги точно не известен.
Желаю создать хороший и грамотный календарь...
Нужно ведь все продумать, чтобы зимой не играть в Сибири а летом поменьше жариться на югах.
Хотя о чем я толкую, если еще состав лиги точно не известен.
Желаю создать хороший и грамотный календарь...