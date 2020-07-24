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Исполком РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон 2020/2021

24 июля 2020, 13:47

Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил структуру календаря на следующий сезон. Об этом сообщается в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

Сезон-2020/2021 стартует матчем за Суперкубок России, который пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

1-й тур РПЛ запланирован на 8-9 августа. В августе, до перерыва на международные матчи, будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся – с играми в середине недели.

Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Завершится чемпионат 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.

В ФНЛ сезон начнется 1 августа.

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Vredinka_online
Vredinka_online ответ mat73 (раскрыть)
24 июля в 22:17
Можно сразу +12) С учетом ваших. и мы как минимум год не увидимся)
ermak6848
ermak6848
24 июля в 21:32
осталось смотреть - пережива и Не болеть короновирусом...
Чего желаю всем Болельщикам!!!
Адвокат 76
Адвокат 76
24 июля в 18:12
Интересный новый сезон быть обещает.
pomor 445
pomor 445
24 июля в 17:09
Кто лучше справится с Ковид-19, тот и выиграет чемпионат.
Alean
Alean
24 июля в 16:26
Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.
Реально? они 56ы? Как раз -30 завернёт на резервный, а почему бы нет ))
нечитайло
нечитайло
24 июля в 15:25
Это радует
Брулин
Брулин
24 июля в 15:16
Все три декабрьских тура могут устроить выезд москвичам, питерским, уральцам, уфимцам в Волгоград, Ростов, Краснодар, Сочи (на выбор три города)
Carcasss
Carcasss
24 июля в 14:56, ред.
спартаку к борьбе за выживание и неизбежным стыкам готовиться следует уже сейчас😉😝
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 июля в 14:51
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    24 июля в 14:47
    Я полагаю, что в РФС и кроме тебя есть кому беспокоиться о том, чтобы зимой не играть "в Сибири" а летом на экватор.е
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Romkurch (раскрыть)
    24 июля в 14:45
    У Спартака бюджет согласно данным и РФС и УЕФА в 2,5-3 раза меньше, чем у Зенита. Около 80-90 млн у Спартака и 250-280 у Зенита. Пожтому фантазии оставь своим друзьям
    cska vperiod
    cska vperiod
    24 июля в 14:39
    Прошедший сезон был сложный а этот будет ещё сложнее.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ swift stream (раскрыть)
    24 июля в 14:37
      За адекватность
      За адекватность
      24 июля в 14:37
      Матч на Суперкубок 7.08. 1-й тур РПЛ запланирован на 8-9 августа.То есть матчи первого тура с участием "Зенита" и "Локо" (или "Химок") сразу перенести на резервную дату или два матча за 3 дня рубанут? А если серьезно, то утвержденная структура календаря это конечно прекрасно, но смею полагать, что у коронавируса на все эти даты имеется своя точка зрения (хотя конечно очень не хотелось бы.)
      112910415
      112910415
      24 июля в 14:31
      красота-то какая
      VAN ARM
      VAN ARM
      24 июля в 14:30
      это уже не интересно ))хотелось бы посмотреть календарь))
      Romkurch
      Romkurch ответ minai (раскрыть)
      24 июля в 14:28, ред.
      У спартака такой же бюджет как у Зенита, только его разворовывают цорны и окружение еврея.
      swift stream
      swift stream
      24 июля в 14:26
      Спартак наверняка выплакал себе лучший календарь, скоро убедимся. Но это от пердива может не спасти.
      Abverin
      Abverin
      24 июля в 14:24, ред.
      Все побапжки будут только у свиней, да еще и Химки узаконенный филиал.
      mat73
      mat73
      24 июля в 14:05
      Дайте Зениту сразу +6очков, чтобы наверняка
      minai
      minai ответ МиХаХа (раскрыть)
      24 июля в 14:00
      Плюс всё тот же безлимитный бюджет. Конечно завоюет.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      24 июля в 13:59
      А сам календарь то когда будет?
      Нужно ведь все продумать, чтобы зимой не играть в Сибири а летом поменьше жариться на югах.
      Хотя о чем я толкую, если еще состав лиги точно не известен.
      Желаю создать хороший и грамотный календарь...
      Номер 1 на этом проэкте
      Номер 1 на этом проэкте ответ МиХаХа (раскрыть)
      24 июля в 13:57
      Конечно завоюет ! дзюба вон как празднует в раздевалке победы , каждый игрок зенита хочет быть на месте азмуна
      shlomo
      shlomo
      24 июля в 13:56
      А че так ...играли бы всю зиму с недельным перерывом....и матчи можно было бы переносить кой кому в угоду...
      МиХаХа
      МиХаХа
      24 июля в 13:50
      Зенит в третий раз кряду завоюет золото. Состав лучший в лиге.
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      24 июля в 13:48
      Отличный новости. Скоро опять футбол.
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