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Ромащенко: «В связи с пандемией команда давно не собиралась»

сегодня, 10:33

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о работе национальной команды в условиях пандемии коронавируса.

В связи с пандемией команда давно не собиралась, но все насущные вопросы обсуждаем внутри штаба в ежедневном режиме. Собираем информацию о тренировках, просматриваем абсолютно все матчи, анализируем действия игроков. От медицинского штаба получаем информацию о болезнях и травмах каждого кандидата, делаем пометки, которые складываются в обширный список, получаем информацию к размышлению. Режим 24/7, это про нас.

Беспокоит ли нынешняя форма Шапи, Чалова, Игнатьева? У всех разные ситуации: Шапи тяжело переболел, Федя ищет себя, Иван сменил клуб, перестраивается. Относимся к нынешней ситуации с пониманием, делаем выводы, оцениваем готовность: вот наша работа.

Ранее Ромащенко рассказал о подготовке команды к матчу против сборной Сербии в Лиге Наций. 

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:24
"Режим 24/7, это про нас" - прямо заработались, бедняги! Уж более полу года сборная не играет!
"В связи с пандемией команда давно не собиралась" - да ну на хрен, быть такого не может!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:06
Пока вся перечисленная тройка даже на расширенную заявку не тянут.
minai
minai
сегодня в 10:43
Впервые слышу про такого тренера.
blasgovest
blasgovest
сегодня в 10:34
Это будет не заметно.
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