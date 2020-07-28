Ромащенко: «В связи с пандемией команда давно не собиралась»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о работе национальной команды в условиях пандемии коронавируса.
В связи с пандемией команда давно не собиралась, но все насущные вопросы обсуждаем внутри штаба в ежедневном режиме. Собираем информацию о тренировках, просматриваем абсолютно все матчи, анализируем действия игроков. От медицинского штаба получаем информацию о болезнях и травмах каждого кандидата, делаем пометки, которые складываются в обширный список, получаем информацию к размышлению. Режим 24/7, это про нас.
Беспокоит ли нынешняя форма Шапи, Чалова, Игнатьева? У всех разные ситуации: Шапи тяжело переболел, Федя ищет себя, Иван сменил клуб, перестраивается. Относимся к нынешней ситуации с пониманием, делаем выводы, оцениваем готовность: вот наша работа.
Ранее Ромащенко рассказал о подготовке команды к матчу против сборной Сербии в Лиге Наций.
"В связи с пандемией команда давно не собиралась" - да ну на хрен, быть такого не может!
"В связи с пандемией команда давно не собиралась" - да ну на хрен, быть такого не может!