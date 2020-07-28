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Осинькин: «Четыре года в „Чертаново“ пролетели незаметно»

сегодня, 10:36

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своем переходе в самарский клуб из «Чертаново».

Четыре года в «Чертаново» пролетели незаметно. Начали мы практически аутсайдерами второй лиги, а пандемия обрушилась в тот момент, когда мы уже были одной ногой в Премьер-Лиге… Я очень благодарен департаменту спорта города Москвы за возможность трудиться в «Чертаново». Спасибо всем работникам академии: тренерам, врачам, учителям, воспитателям, сотрудникам всех подразделений и, конечно, руководству – это топ-менеджеры. Мы работали в действительно семейной атмосфере. Хотелось бы подчеркнуть: наш успешный проект по развитию молодых российских футболистов не заканчивается на моём уходе в «Крылья» – команду из футбольного региона, где я прежде уже работал в Академии Коноплёва. Большое спасибо нашим болельщикам за ту тёплую атмосферу, которая всегда царила на матчах «Чертаново», за ту поддержку, которую мы с футболистами ощущали буквально каждую секунду.

Чертановская часть моей жизни была очень и очень важной. Путь, пройденный вместе с командой, был по-настоящему особенным и навсегда останется в моём сердце. С новым тренером «Чертаново», Денисом Первушиным, последние годы мы работали в тесной связке. Уверен, что он готов эффективно работать на новом уровне. Ещё раз всем огромное спасибо! Встретимся на футболе – и уже совсем скоро!

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Все комментарии
Смольчик
Смольчик
сегодня в 11:12
Спартак не жалеет денег на свои филиалы.
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 10:51
Чертаново, Крылья. Это хорошо. Главное в Спартак не попасть.
Romkurch
Romkurch
сегодня в 10:40
Но ничего и не дали.
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