Ромащенко: «Философия игры сборной Сербии нам известна»

Тренер сборной России рассказал о подготовке команды к матчу против сборной Сербии в Лиге Наций. Встреча состоится 3 сентября.

Основное внимание сейчас сербам и венграм, с которыми предстоит играть в начале сентября. Их и смотрел. Первое впечатление о соперниках мы составили сразу после жеребьевки Лиги Наций, ближе к матчам изучаем снова, но уже углубленно. Как правило, в фокус попадают 3-4 последние встречи. Каждую игру смотрю минимум дважды.

Мой профиль — видеоанализ. Есть много статистических компаний, обвязывающих цифрами любую игру. Хорошее подспорье для журналистов, специализирующихся на футбольной аналитике. Я занимаюсь немного другим. Задача — классифицировать все действия соперника на поле, разложить его игру на различные фазы (атака, оборона, прессинг и т. д.), выявить сильные и слабые стороны. Параллельный статистике процесс, но все же иной. Вычленяю важные моменты, формирую в единое целое. По итогам компонуем с видеооператором материал с рисунком игры, перемещениями и основными взаимодействиями футболистов, прочими ключевыми аспектами, добавляем анализ всех стандартных положений, который готовит Гинтарас Стауче, представляем главному тренеру.

Сербы? Квалифицированные и техничные, очень сильны индивидуально. Про командный рисунок и почерк пока не говорю, но по именам впечатляют. Опытный капитан Коларов, Тадич, Ляйич, Милинкович-Савич, Максимович, лучший бомбардир Лиги Наций и отборочного цикла Митрович, — исполнители высокого уровня.