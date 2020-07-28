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Ромащенко: «Философия игры сборной Сербии нам известна»

сегодня, 10:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия03.09.2020 в 21:45 Не начался

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о подготовке команды к матчу против сборной Сербии в Лиге Наций. Встреча состоится 3 сентября.

Основное внимание сейчас сербам и венграм, с которыми предстоит играть в начале сентября. Их и смотрел. Первое впечатление о соперниках мы составили сразу после жеребьевки Лиги Наций, ближе к матчам изучаем снова, но уже углубленно. Как правило, в фокус попадают 3-4 последние встречи. Каждую игру смотрю минимум дважды.

Мой профиль — видеоанализ. Есть много статистических компаний, обвязывающих цифрами любую игру. Хорошее подспорье для журналистов, специализирующихся на футбольной аналитике. Я занимаюсь немного другим. Задача — классифицировать все действия соперника на поле, разложить его игру на различные фазы (атака, оборона, прессинг и т. д.), выявить сильные и слабые стороны. Параллельный статистике процесс, но все же иной. Вычленяю важные моменты, формирую в единое целое. По итогам компонуем с видеооператором материал с рисунком игры, перемещениями и основными взаимодействиями футболистов, прочими ключевыми аспектами, добавляем анализ всех стандартных положений, который готовит Гинтарас Стауче, представляем главному тренеру.

Сербы? Квалифицированные и техничные, очень сильны индивидуально. Про командный рисунок и почерк пока не говорю, но по именам впечатляют. Опытный капитан Коларов, Тадич, Ляйич, Милинкович-Савич, Максимович, лучший бомбардир Лиги Наций и отборочного цикла Митрович, — исполнители высокого уровня.

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Все комментарии
Cir Braun
Cir Braun
сегодня в 10:27
Только опять проиграете, если в сборной опять будут с седьмого места.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:20, ред.
Дело в том, что нам всегда все ясно.....и даже вырабатывается тактика игры, а на выходе получается как всегда...кто то не дорабатывает, кто то не успевает, кто то вообще забывает, что такое играть в футбол....итог....я не беру "случайность" прошлого ЧМ (там, если честно нам просто не по детски зафартило)...постоянно такого не будет...Сербы (не знаю ка Венгры) это во первых бойцы на поле и тут их шапкозакидательством не возьмешь....посмотрим в сентябре кто будет играть и как будут играть....
drug01
drug01
сегодня в 10:16
Нам все известно только результат плохой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:12
Черчесову бы Пилипчука в анализаторы.....
Слышал - он лучший из лучших в этом аспекте.....
swift stream
swift stream
сегодня в 10:09
Только поможет ли это.
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