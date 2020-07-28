«Уфа»: «Евсеева устраивают нынешние условия в клубе»

Исполняющий обязанности генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что главного тренер клуба на данный момент устраивают все условия в уфимской команде. Ранее ходили слухи, что Евсеев может перебраться в «Спартак».

Мы уже не раз говорили, что никого не удерживаем, если у любого представителя «Уфы» будет хорошее предложение для роста. На данный момент Вадим Валентинович — тренер нашего клуба, насколько я знаю, его все устраивает. Будут предложения, сядем с ним и совместно обсудим.