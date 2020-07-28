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«Уфа»: «Евсеева устраивают нынешние условия в клубе»

сегодня, 12:16

Исполняющий обязанности генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что главного тренер клуба Вадима Евсеева на данный момент устраивают все условия в уфимской команде. Ранее ходили слухи, что Евсеев может перебраться в «Спартак»

Мы уже не раз говорили, что никого не удерживаем, если у любого представителя «Уфы» будет хорошее предложение для роста. На данный момент Вадим Валентинович — тренер нашего клуба, насколько я знаю, его все устраивает. Будут предложения, сядем с ним и совместно обсудим.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
сегодня в 12:25
Поставил автобус, и как он сам говорит, можно и без голов в футбол играть.
Romkurch
Romkurch
сегодня в 12:17
А чего же так не жить.
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