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Экс-гендир «Химок» Иванов: «Никакого обоюдного решения об увольнении нет»

сегодня, 14:40

Покинувший пост генерального директора «Химок» Василий Иванов поделился подробностями своего увольнения.

Вчера днём ко мне пришли начальник управления спорта и ещё несколько человек. Они вручили мне приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня вчера уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберётся, сегодня он мне набрал и сказал, что Волошин против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ

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Lukajs
Lukajs ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 15:34, ред.
    swift stream
    swift stream ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 15:33
      Cat01
      Cat01
      сегодня в 15:16
      Будем смотреть
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      сегодня в 15:11
      Тот случай когда победа на поле оборачивается поражением в кабинете..
      112910415
      112910415
      сегодня в 15:05
      сам великий Волошин !
      пришлось мне гуглить его, звёздного
      зря время терял
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 15:02
      Это грубо и не по европейски!!! (М. Городинский , "Ночное")
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 14:59
        STVA 1
        STVA 1
        сегодня в 14:48
        Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ…
        Дык подкинул им проблем)))
        Bikcon
        Bikcon
        сегодня в 14:42, ред.
        Это нормальное явление.
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