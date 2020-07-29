Экс-гендир «Химок» Иванов: «Никакого обоюдного решения об увольнении нет»

Покинувший пост генерального директора «Химок» Василий Иванов поделился подробностями своего увольнения.

Вчера днём ко мне пришли начальник управления спорта и ещё несколько человек. Они вручили мне приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня вчера уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберётся, сегодня он мне набрал и сказал, что Волошин против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ …