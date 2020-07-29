Селюк: «Борьба за Кокорина — это соревнование тупого и еще тупее»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, согласной которой сразу три московских клуба ведут борьбу за трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Самая большая проблема заключается не в том, кто хочет купить. Когда смотришь на слухи вокруг Кокорина, становится грустно за российский футбол. В этом отношении правильно сказал Аршавин. Человек вышел из тюрьмы, отсидев год, не тренировавшись сыграл пять игр и уже все начали за него бороться, сразу лучший. Что ж у нас за чемпионат такой дерьмовый.
Ощущение, что у нас трансферы — это соревнования тупого и ещё тупее, глупость на глупости. Если бы я представлял интересы Кокорина, то посоветовал бы идти только в «Зенит». Лучше за меньшие деньги, но туда. Это радость тренировок, побед, игры в ЛЧ, трофеев.
По информации СМИ, переговоры с Кокориным ведут «Сочи», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».
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