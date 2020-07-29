Селюк: «Борьба за Кокорина — это соревнование тупого и еще тупее»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, согласной которой сразу три московских клуба ведут борьбу за трансфер нападающего «Зенита» .

Самая большая проблема заключается не в том, кто хочет купить. Когда смотришь на слухи вокруг Кокорина, становится грустно за российский футбол. В этом отношении правильно сказал Аршавин. Человек вышел из тюрьмы, отсидев год, не тренировавшись сыграл пять игр и уже все начали за него бороться, сразу лучший. Что ж у нас за чемпионат такой дерьмовый.