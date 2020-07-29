ГлавнаяНовости

Селюк: «Борьба за Кокорина — это соревнование тупого и еще тупее»

сегодня, 13:40

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, согласной которой сразу три московских клуба ведут борьбу за трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Самая большая проблема заключается не в том, кто хочет купить. Когда смотришь на слухи вокруг Кокорина, становится грустно за российский футбол. В этом отношении правильно сказал Аршавин. Человек вышел из тюрьмы, отсидев год, не тренировавшись сыграл пять игр и уже все начали за него бороться, сразу лучший. Что ж у нас за чемпионат такой дерьмовый.

Ощущение, что у нас трансферы — это соревнования тупого и ещё тупее, глупость на глупости. Если бы я представлял интересы Кокорина, то посоветовал бы идти только в «Зенит». Лучше за меньшие деньги, но туда. Это радость тренировок, побед, игры в ЛЧ, трофеев.

По информации СМИ, переговоры с Кокориным ведут «Сочи», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

Все новости
Гендир «Зенита»: «Расставание с Ивановичем — одно из самых болезненных»
Сегодня, 15:51 Комментарии0
Мостовой: «Для „Спартака“ Кокорин, конечно, был бы усилением»
Сегодня, 15:26 Комментарии6
«Думаю, он сказал всё на эмоциях». Министр спорта МО — о словах Иванова
Сегодня, 15:13 Комментарии5
Экс-гендир «Химок» Иванов: «Никакого обоюдного решения об увольнении нет»
Сегодня, 14:40 Комментарии9
Широков: «Мне было бы интересно поработать на посту гендиректора „Химок“»
Сегодня, 13:57 Комментарии14
Федотов: «Рассчитываю на Кокорина в новом сезоне. Он тренируется с „Сочи“»
Сегодня, 13:46 Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cir Braun
Cir Braun
сегодня в 15:46
Это так, и всем смешно.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 14:38
    порт
    порт
    сегодня в 14:32
    Был бы Кокорин негром, пел бы Селюк оду.
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 14:28
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 14:11
      Селюк как всегда жжот!
      Про негров забыл добавить...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 14:00
      Очередь за свободным агентом внушительная.
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 13:53
      Пока Зенит своего слова не сказал все остальные молчат и ждут. Гыгыгы
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      сегодня в 13:52
      К сожалению для Селюка его негров не берут. А Кокорин нарасхват.
      n272nm
      n272nm ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
      сегодня в 13:51
      Кокорин, ты удивишься, пока еще принадлежит Зениту, в отличии от других клубов.
      Армейская душа
      Армейская душа
      сегодня в 13:48
      Интересно - кто из них Федун?
      Вася Васин 6
      Вася Васин 6 ответ Don trambon (раскрыть)
      сегодня в 13:46
      И первый в этом списке зенит
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 13:45
        Don trambon
        Don trambon
        сегодня в 13:42, ред.
        Так по названиям клубов это и так понятно гыгыгыгыгыгягыгыгыгдлобсрвымлбырпмобв
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100