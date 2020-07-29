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«Увлекательное путешествие длиною в семь лет». Шатов — о карьере в «Зените»

сегодня, 10:40

Полузащитник Олег Шатов обратился к болельщикам и «Зениту» после ухода из петербургского клуба

Дорогой «Зенит», дорогой Санкт-Петербург, дорогие болельщики!

Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед:  это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи. 

Я хочу сказать спасибо партнерам по команде, которые делали меня сильнее. Несмотря ни на что мы всегда оставались одной командой, единым целым и шли к достижению нашей цели. Хочу поблагодарить медицинский, тренерский и административный штаб и всех людей, которые работают на благо «Зенита».

Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом — и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.

Всем до скорой встречи, увидимся на футбольных полях! Я не прощаюсь — я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен
сегодня в 15:17, ред.
Шатов,за эти 7 лет,лавочки на всех стадионах протер...как футболист совершенно не раскрыл свой потенциал,зато бабла поднял и это осознанный выбор многих наших ребят
Альфамен
Альфамен ответ Androshin (раскрыть)
сегодня в 15:16
О зарплате как в Зените каждый мечтает,но никак не об игре...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Androshin (раскрыть)
сегодня в 13:06
Не об игре многие мечтают, а о другом. Многие идут, зная, что будут сидеть на лавке, но идут и даже бегут. Могу спокойно привести список полутора десятков, которые знали, что их место на лавке, но шли. Почему и зачем? Загадка
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:55
Разумеется жаль покидать, за 7 лет подоил газов трубу, что аж на 3 жизни хватит, а так мог и подольше доить, всё равно у зенита денег как у дурака фантиков.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:07
Хороший игрок. Удачи в карьере, что бы нашел свою команду и без травм.
Androshin
Androshin
сегодня в 11:32
Об игре в Зените мечтает каждый футболист РПЛ.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:18
"Дорогой зенит" скоро подешевеет как цена на газ в Европе...
Lazurny
Lazurny
сегодня в 11:17
Удачи Шатову, были моменты, когда он радовал болельщиков Зенита!
12й игрок
12й игрок
сегодня в 11:15
Спасибо за всё, что сделал для Зенита! Удачи в дальнейшем.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 11:13
Зенит покидает с теплыми чувствами, это не спартак, откуда мечтают сбежать.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:05
Шатов был хорош в первый свой приход при Халке еще. Потом сдулся Олежек. Заленился, травмы.
112910415
112910415
сегодня в 10:50
что ж, в Нижнем Тагиле примут ...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 10:46
Это его дело
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