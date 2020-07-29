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Кобелев: «В новом сезоне „Зенит“ сразу начнёт брать очки и создаст задел»

сегодня, 09:56

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев порассуждал об игре «Зенита» в предстоящем сезоне.

«Зенит» сохранил основную обойму. На место ушедшего Бранислава Ивановича сразу купили центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Учитывая, что следующий сезон начнется уже 8 августа, питерцы наверняка продолжат набирать очки так же регулярно, как в концовке предыдущего чемпионата. Это позволит сразу создать задел. Ведь конкуренты пока не усилились, и времени для этого у них остается все меньше. Его почти нет.

Ловрен мало, но все равно играл. И он на пять лет моложе Ивановича, что важно, если думать о перспективе. За плечами у Ловрена богатый опыт выступлений АПЛ. Он вице-чемпион мира. Он чемпион Англии, выигрывал Лигу чемпионов. На мой взгляд, это очень серьезное усиление для «Зенита».

Говорят, что нынешний «Зенит» — самый слабый за последние годы. Мягко говоря, спорное утверждение. Команда второй год чемпион. С запасом. Сейчас еще взяла Кубок России. Результат налицо. Какие к «Зениту» могут быть вопросы?

Сейчас «Зенит» — абсолютный лидер российского футбола. И с появлением Ловрена, восстановлением Малкома я вижу предпосылки к того, чтобы команда сыграла в Лиге чемпионов лучше, чем прошлой осенью.

Ранее свое мнением об игре «Зенита» высказал экс-игрок «Амкара» Алексей Попов

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Заполярный
Заполярный ответ Abverin (раскрыть)
сегодня в 14:56
    Альфи
    Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 13:15
    Да ладно не скромничайте давно все обговорено в светлых кабинетах и проплачено, будь Дюков хозяином Пахтакора ,он и его бы сделал Чемпионом России, даже три государственных границы не помешали бы , ибо как гласит восточная мудрость, "Нет на свете стены ,которую не перешагнул бы верблюд , груженый золотом" Так что можете шить золотые футболки и с Чемпионством ВАС уже следующего сезона!
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
    сегодня в 12:32
      тумба-юмба
      тумба-юмба
      сегодня в 12:30
      В новом сезоне,судьи „Зениту“ сразу начнут набирать очки и создадут задел.
      Footbolista
      Footbolista ответ Не верю 90-м (раскрыть)
      сегодня в 12:14
      Да кто угодно...с соответствующим спонсором...
      Вова Туземец
      Вова Туземец ответ Не верю 90-м (раскрыть)
      сегодня в 11:43
      А в ответ тишина. Критиковать могут, а кто уровнем выше Зенита? Никого.
      Не верю 90-м
      Не верю 90-м
      сегодня в 11:38
      Если не Зенит, то кто?
      Nafnafik
      Nafnafik
      сегодня в 11:30
      Где два раза, там и третий. 6 очков от цска, 6 очков от спартака, чего не побеждать в чемпионате.
      Romkurch
      Romkurch ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
      сегодня в 11:27
      В ЛЧ всегда можно увидеть чемпиона Зенит, когда увидим спартак?
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      сегодня в 11:12
      быстрее бы ЛЧ и увидим чемпиена ,кто и как его будет иметь
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      сегодня в 11:05
      еще бы с помощью судеек и ВАР очки не набрать
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 11:02
      Не создаст задел....
      По началу задела не будет....

      В первых 6-ти турах играть с 4-мя командами из первой шестёрки таблицы прошедшего первенства....(3 из которых пройдут в гостях)....
      За те же первые 6 туров условный Спартак встретится лишь с одной командой из первых 6-ти прошедшего первенства
      ЦСКА и Локо с 2-мя командами...

      Так что поначалу отрыва ждать не придётся.....потом да....Зенит "своё" заберёт...но в первых тура - навряд ли....
      Кот- Бегемот
      Кот- Бегемот
      сегодня в 10:52
      Нынешний Зенит не имеет равных.
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 10:41
      Зенит просто начнёт всех драть. Гыгыгы
      minai
      minai
      сегодня в 10:36
      Я буду очень удивлён, если в новом сезоне „Зенит“ не сразу начнёт брать очки и не создавать задел.
      blasgovest
      blasgovest
      сегодня в 10:35
      Основные поставщики очков Зениту ноющие команды, сначала подарят очки, потом год ноют.
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 10:32
      Пока конкурентов не видать. Так небольшие формальности в виде Спартака, которые на раз два проходим. Они ведь поставщики очков для Зенита. Гыгыгы
      12й игрок
      12й игрок ответ LOpp (раскрыть)
      сегодня в 10:28
      А че самого главного поставщика не указал, али стыдно?))
      спартак +6 очков))
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      сегодня в 10:27
      В прошлом году судьи 6 туров кряду давали очки Спартаку. И где они, а где Зенит. 33 очка Карл. )))))
      Nafnafik
      Nafnafik
      сегодня в 10:26
      Клуб из 7-го места будет падать вниз, тут никуда не денешься.
      12й игрок
      12й игрок ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 10:25
      Скучаете по толстых??
      Valeleo
      Valeleo
      сегодня в 10:24
      Предложите другую кандидатуру в чемпионы, посмеемся.
      Арбалет
      Арбалет
      сегодня в 10:23
      Так и будет, это знают все, и станет опять чемпионом.
      Romkurch
      Romkurch
      сегодня в 10:22
      LOpp
      Сегодня 10:18
      Вообщем опять будем краснеть за Зенит
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      Зенит, конечно, не Колос Ковалевка, за него краснеть не приходится.
      Don trambon
      Don trambon
      сегодня в 10:21
      Сейчас судьишки за их счёт отдохнут, поправят здоровье, клубик купит ещё парочку 30+ игроков и в бой.
      LOpp
      LOpp ответ For56tas (раскрыть)
      сегодня в 10:20
      Сочи и Урал +12 очков
      Дюков +15 очков
      Кашшаи, Вилков, Иванов +100500 очков

      Действительно, соперников нет
      112910415
      112910415
      сегодня в 10:19
      нелепое, ни на чем не основанное предположение
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 10:18
      Вообщем опять будем краснеть за Зенит
      Gunslinger
      Gunslinger
      сегодня в 10:15
      На ветке перебор троллей!!! :)))
      STVA 1
      STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      сегодня в 10:12
      На место Богданыча метит)))
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