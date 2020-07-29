Кобелев: «В новом сезоне „Зенит“ сразу начнёт брать очки и создаст задел»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» порассуждал об игре «Зенита» в предстоящем сезоне.

«Зенит» сохранил основную обойму. На место ушедшего Бранислава Ивановича сразу купили центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Учитывая, что следующий сезон начнется уже 8 августа, питерцы наверняка продолжат набирать очки так же регулярно, как в концовке предыдущего чемпионата. Это позволит сразу создать задел. Ведь конкуренты пока не усилились, и времени для этого у них остается все меньше. Его почти нет.

Ловрен мало, но все равно играл. И он на пять лет моложе Ивановича, что важно, если думать о перспективе. За плечами у Ловрена богатый опыт выступлений АПЛ . Он вице-чемпион мира. Он чемпион Англии, выигрывал Лигу чемпионов. На мой взгляд, это очень серьезное усиление для «Зенита».

Говорят, что нынешний «Зенит» — самый слабый за последние годы. Мягко говоря, спорное утверждение. Команда второй год чемпион. С запасом. Сейчас еще взяла Кубок России. Результат налицо. Какие к «Зениту» могут быть вопросы?

Сейчас «Зенит» — абсолютный лидер российского футбола. И с появлением Ловрена, восстановлением Малкома я вижу предпосылки к того, чтобы команда сыграла в Лиге чемпионов лучше, чем прошлой осенью.