Кобелев: «В новом сезоне „Зенит“ сразу начнёт брать очки и создаст задел»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев порассуждал об игре «Зенита» в предстоящем сезоне.
«Зенит» сохранил основную обойму. На место ушедшего Бранислава Ивановича сразу купили центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Учитывая, что следующий сезон начнется уже 8 августа, питерцы наверняка продолжат набирать очки так же регулярно, как в концовке предыдущего чемпионата. Это позволит сразу создать задел. Ведь конкуренты пока не усилились, и времени для этого у них остается все меньше. Его почти нет.
Ловрен мало, но все равно играл. И он на пять лет моложе Ивановича, что важно, если думать о перспективе. За плечами у Ловрена богатый опыт выступлений АПЛ. Он вице-чемпион мира. Он чемпион Англии, выигрывал Лигу чемпионов. На мой взгляд, это очень серьезное усиление для «Зенита».
Говорят, что нынешний «Зенит» — самый слабый за последние годы. Мягко говоря, спорное утверждение. Команда второй год чемпион. С запасом. Сейчас еще взяла Кубок России. Результат налицо. Какие к «Зениту» могут быть вопросы?
Сейчас «Зенит» — абсолютный лидер российского футбола. И с появлением Ловрена, восстановлением Малкома я вижу предпосылки к того, чтобы команда сыграла в Лиге чемпионов лучше, чем прошлой осенью.
Ранее свое мнением об игре «Зенита» высказал экс-игрок «Амкара» Алексей Попов.
По началу задела не будет....
В первых 6-ти турах играть с 4-мя командами из первой шестёрки таблицы прошедшего первенства....(3 из которых пройдут в гостях)....
За те же первые 6 туров условный Спартак встретится лишь с одной командой из первых 6-ти прошедшего первенства
ЦСКА и Локо с 2-мя командами...
Так что поначалу отрыва ждать не придётся.....потом да....Зенит "своё" заберёт...но в первых тура - навряд ли....
По началу задела не будет....
В первых 6-ти турах играть с 4-мя командами из первой шестёрки таблицы прошедшего первенства....(3 из которых пройдут в гостях)....
За те же первые 6 туров условный Спартак встретится лишь с одной командой из первых 6-ти прошедшего первенства
ЦСКА и Локо с 2-мя командами...
Так что поначалу отрыва ждать не придётся.....потом да....Зенит "своё" заберёт...но в первых тура - навряд ли....
спартак +6 очков))
спартак +6 очков))
Сегодня 10:18
Вообщем опять будем краснеть за Зенит
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Зенит, конечно, не Колос Ковалевка, за него краснеть не приходится.
Сегодня 10:18
Вообщем опять будем краснеть за Зенит
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Зенит, конечно, не Колос Ковалевка, за него краснеть не приходится.
Дюков +15 очков
Кашшаи, Вилков, Иванов +100500 очков
Действительно, соперников нет
Дюков +15 очков
Кашшаи, Вилков, Иванов +100500 очков
Действительно, соперников нет