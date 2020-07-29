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Федотов: «Рассчитываю на Кокорина в новом сезоне. Он тренируется с „Сочи“»

сегодня, 13:46

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию, согласной которой сразу три московских клуба ведут борьбу за трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступавшего с зимы этого года на правах аренды в сочинском клубе.

Вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало достоверной информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это всё, что я вам могу сказать сейчас. Саша сейчас тренируется с командой. Конечно, я как тренер рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов.

Все тесты игроков на коронавирус отрицательные. Все ребята здоровы. Вчера мы провели первую втягивающую тренировку. Сегодня провели утреннее занятие. Все тренируются. Ребята провели две недели в изоляции. Это не может не сказываться на их физическом состоянии.

По информации СМИ, переговоры с Кокориным ведут «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

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Все комментарии
Альфи
Альфи ответ swift stream (раскрыть)
сегодня в 15:41
Ну за все московские клубы не говори, ЦСКА в Зенитовский секондхенд за покупками не ходит....
Альфи
Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:33
Надо же ,а КАКИМ чудом Зениту удалось выиграть у Сочей ? Не иначе сам Дамблдорф вмешался
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:33
Надеяться на Кокорина можно. А кто ему будет в Сочи платить 10 лямов в течении трех лет??? Федотов об этом не подумал наверное.
Альфи
Альфи
сегодня в 15:31
так вроде они с Глушаком в Москву лыжи навострили...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:58
Федотов думает, что у людей инстаграмма нет чтоли?
Кокора то в Москве денег с Федуна требует, то с Сосланом мяч во дворе на отдыхе пинает.
112910415
112910415
сегодня в 14:54
от бедняги Федотова всё скрывают ...
не надо рассчитывать на Кокорина
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:50
кроме фк Зенит Шуры ничего не светит - пусть остаётся питерский и с сочинским загаром..
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:43
В Москву он явно не поедет там его посадили.
swift stream
swift stream
сегодня в 14:32
Игроком Зенита интересуются все ведущие московские клубы, просто нарасхват.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 14:29, ред.
"Уважаемые московские клубы" против Сочи с Кокориным в составе - не выиграли ни одной игры....))))
Ни в в официальных встречах ни в товарняках.....

Ни Локо..ни Динамо...ни Спартак........одно присутствие Сашки на поле заставляло и не помышлять их о 3-х очках...)))

А уж как они теперь днюют и ночуют в очереди за Кокориным наперегонки вырисовывая лучшие предложения - вообще умора....
Учитывая что ещё недавно он никак не вписывался в их клубы по имиджево-репутационным параметрам...)))
Glyba
Glyba
сегодня в 14:26
Кокорин нервирует спартак, который надеется, что он пойдет в этот средненький клуб.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:13
Глупо на него рассчитывать, зек раскатал губу на жирный московский контракт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:11
Сам Кокорин на себя в Сочи не расчитывает...а Федотов расчитывает...))
Брулин
Брулин
сегодня в 14:10
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:10
    В Локо бы ему. Парень талантливый, да ветер в голове. Семин может обуздает
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:58
    Вообще то уже информационный вброс про Кокорюшку начинает немного напрягать... такое ощущение, что это не он, а Массеныш или Рон...тоже мне нашли "звезду футбола", "гения мяча", "самого забивного форварда"....все, если и был когда то подающим большие надежды, то уже капут....никому, по существу он не нужен (особенно Московским клубам) если даже Зенит его полировать лавочку не берет....Лучший вариант это и есть Сочи, а потом вместе с ними в ПФЛ бодрой походкой....
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 13:55
    Вот это вряд ли.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    сегодня в 13:51
    Его надо к сладкой парочке назад до бомжей)))
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    сегодня в 13:50
    Наверное ему лучше в Сочи остаться. При действующих Дзюбе, Азмуне и Малкоме ему место в основе будет не гарантированно.
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:48
    Это хорошо удачи
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 13:47
    Это само собой разумеется
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