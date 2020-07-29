Федотов: «Рассчитываю на Кокорина в новом сезоне. Он тренируется с „Сочи“»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию, согласной которой сразу три московских клуба ведут борьбу за трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступавшего с зимы этого года на правах аренды в сочинском клубе.
Вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало достоверной информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это всё, что я вам могу сказать сейчас. Саша сейчас тренируется с командой. Конечно, я как тренер рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов.
Все тесты игроков на коронавирус отрицательные. Все ребята здоровы. Вчера мы провели первую втягивающую тренировку. Сегодня провели утреннее занятие. Все тренируются. Ребята провели две недели в изоляции. Это не может не сказываться на их физическом состоянии.
По информации СМИ, переговоры с Кокориным ведут «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».
Кокора то в Москве денег с Федуна требует, то с Сосланом мяч во дворе на отдыхе пинает.
Кокора то в Москве денег с Федуна требует, то с Сосланом мяч во дворе на отдыхе пинает.
не надо рассчитывать на Кокорина
не надо рассчитывать на Кокорина
Ни в в официальных встречах ни в товарняках.....
Ни Локо..ни Динамо...ни Спартак........одно присутствие Сашки на поле заставляло и не помышлять их о 3-х очках...)))
А уж как они теперь днюют и ночуют в очереди за Кокориным наперегонки вырисовывая лучшие предложения - вообще умора....
Учитывая что ещё недавно он никак не вписывался в их клубы по имиджево-репутационным параметрам...)))
Ни в в официальных встречах ни в товарняках.....
Ни Локо..ни Динамо...ни Спартак........одно присутствие Сашки на поле заставляло и не помышлять их о 3-х очках...)))
А уж как они теперь днюют и ночуют в очереди за Кокориным наперегонки вырисовывая лучшие предложения - вообще умора....
Учитывая что ещё недавно он никак не вписывался в их клубы по имиджево-репутационным параметрам...)))