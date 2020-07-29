Федотов: «Рассчитываю на Кокорина в новом сезоне. Он тренируется с „Сочи“»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал информацию, согласной которой сразу три московских клуба ведут борьбу за трансфер нападающего «Зенита» , выступавшего с зимы этого года на правах аренды в сочинском клубе.

Вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало достоверной информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это всё, что я вам могу сказать сейчас. Саша сейчас тренируется с командой. Конечно, я как тренер рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов.

Все тесты игроков на коронавирус отрицательные. Все ребята здоровы. Вчера мы провели первую втягивающую тренировку. Сегодня провели утреннее занятие. Все тренируются. Ребята провели две недели в изоляции. Это не может не сказываться на их физическом состоянии.