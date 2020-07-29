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Смольников об уходе из «Зенита»: «Для меня и моей семьи это непростой шаг»

сегодня, 11:49

 Защитник Игорь Смольников обратился к болельщикам и «Зениту» после ухода из петербургского клуба

За 7 лет «Зенит» стал для меня настоящей семьей, а Петербург — домом, который я люблю всем сердцем. 

Бесконечно признателен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении этих семи лет.

Искренне благодарю команду, руководство и каждого человека, который самоотверженно, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит».

Семь лет вместили в себя три чемпионства, два кубка и Суперкубок России, но главной наградой всегда было то, что каждый раз, выходя на поле в футболке со стрелкой на груди, я видел, как тысячи людей на трибунах встают за нас, разделяя с нами и победы, и поражения.

Эти бесценные воспоминания я буду беречь до конца жизни.

Хочу поблагодарить клуб за предложение продлить мой контракт, но я принял решение покинуть «Зенит». Для меня и моей семьи это непростой шаг. Повторюсь, Петербург стал для нас домом. Однако я ухожу с легким сердцем и чувством удовлетворения от проделанной работы, так как знаю, что отдавал всего себя ради наших общих целей.

Впереди новый вызов и я с радостью принимаю его!

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Все комментарии
n272nm
n272nm
сегодня в 13:20
Спасиьо за все, Игорь! Удачи тебе в дальнейшей карьере!
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 12:32
За него не стыдно!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:28
Помог Зениту.....удачи в новом клубе...
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Смольчик (раскрыть)
сегодня в 12:15
При чем тут спам?! Новость про зенит. Смольников из спама уходит?!
Смольчик
Смольчик ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:13
Про спартак, точно сказал.
For56tas
For56tas
сегодня в 12:12
Удачи Смольникову в Краснодаре!
beefs
beefs
сегодня в 11:59
С возвращением на Кубань...
ДСА
ДСА
сегодня в 11:55
Главное что там он заработал себе на безбедную жизнь.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:54
Исход "покойников" с футбольного "кладбища талантов".
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 11:51
Так оно и есть
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