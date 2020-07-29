Широков: «Мне было бы интересно поработать на посту гендиректора „Химок“»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России прокомментировал информацию, согласно которой он может занять вакантную должность генерального директора «Химок».

Я — кандидат на пост генерального директора «Химок»? Ко мне пока никто не обращался. Безусловно, мне было бы интересно поработать на этом посту.