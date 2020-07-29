ГлавнаяНовости

Широков: «Мне было бы интересно поработать на посту гендиректора „Химок“»

сегодня, 13:57

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал информацию, согласно которой он может занять вакантную должность генерального директора «Химок».

Я — кандидат на пост генерального директора «Химок»? Ко мне пока никто не обращался. Безусловно, мне было бы интересно поработать на этом посту.

Все новости
Гендир «Зенита»: «Расставание с Ивановичем — одно из самых болезненных»
Сегодня, 15:51 Комментарии0
Мостовой: «Для „Спартака“ Кокорин, конечно, был бы усилением»
Сегодня, 15:26 Комментарии6
«Думаю, он сказал всё на эмоциях». Министр спорта МО — о словах Иванова
Сегодня, 15:13 Комментарии5
Экс-гендир «Химок» Иванов: «Никакого обоюдного решения об увольнении нет»
Сегодня, 14:40 Комментарии9
Федотов: «Рассчитываю на Кокорина в новом сезоне. Он тренируется с „Сочи“»
Сегодня, 13:46 Комментарии21
Селюк: «Борьба за Кокорина — это соревнование тупого и еще тупее»
Сегодня, 13:40 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:46
Этого высокомерного выскочку скоро никто на работу брать не будут.
handreb
handreb
сегодня в 15:36
Где уже только ни работал, всюду гонят.
Glyba
Glyba
сегодня в 15:27
Такой филиалу спартака подойдет, куда ни прикоснется, все разрушит.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:25
Там по ходу будущего сидельца ищут на эту должность.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:00
многим хочется покрутить государственные бабки...
112910415
112910415
сегодня в 14:58
но со взаимностью, видно, не получается
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 14:42
Теперь мало. Оренбург же вылетел!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:39
Алкаш из Видного в гендиректора? Печальная судьба ждет "Химки".
Lazurny
Lazurny
сегодня в 14:30
Наверное, даже Химкам демагоги в гендиректорах не нужны.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:13
Думаю,что образование только среднее.
Времени не было в институте учиться,да и бухал тогда безбожно.
Почему в директора?
И сомнений никаких нет,что потянет.
Вспоминается забавный случай.Один просил работу(не нашей национальности).
Достал звонками.Я в шутку сказал,что есть вакансия ген. директора.
Его ответ поразил....Нормально.А что надо делать?
Альфи
Альфи ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:12
ГЛАВНОЕ знать у кого попроситься ,например у Дюкова...
Альфи
Альфи
сегодня в 14:11
Ну здрасьте, их вроде Спартак застолбил. Или Зениту одного Сочи маловато,нужен еще один поставщик очков? Пуховые платочки моль почикала...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:05
А чего сразу в директора??? Или работать не хочешь???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:01
А ты попросись...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100