Широков: «Мне было бы интересно поработать на посту гендиректора „Химок“»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал информацию, согласно которой он может занять вакантную должность генерального директора «Химок».
Я — кандидат на пост генерального директора «Химок»? Ко мне пока никто не обращался. Безусловно, мне было бы интересно поработать на этом посту.
Времени не было в институте учиться,да и бухал тогда безбожно.
Почему в директора?
И сомнений никаких нет,что потянет.
Вспоминается забавный случай.Один просил работу(не нашей национальности).
Достал звонками.Я в шутку сказал,что есть вакансия ген. директора.
Его ответ поразил....Нормально.А что надо делать?
Времени не было в институте учиться,да и бухал тогда безбожно.
Почему в директора?
И сомнений никаких нет,что потянет.
Вспоминается забавный случай.Один просил работу(не нашей национальности).
Достал звонками.Я в шутку сказал,что есть вакансия ген. директора.
Его ответ поразил....Нормально.А что надо делать?