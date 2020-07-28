Стала известна зарплата Урунова в «Спартаке»

Сообщается, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов перейдет в «Спартак» за 2 миллиона евро.
Зарплата 19-летнего футболиста в московской команде составит около 600 тысяч евро в год.
Сообщается, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов перейдет в «Спартак» за 2 миллиона евро.
Зарплата 19-летнего футболиста в московской команде составит около 600 тысяч евро в год.
🙆♂️🙆♂️🙆♂️🙆♂️🙆♂️🙆♂️🙆♂️🙆♂️🙆♂️
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Вчера 16:07
Ожидается, что «армейцы» сделают «Уфе» предложение в 2 млн евро, чтобы заполучить футболиста
_________________________
А перейдет в Спартак за 500к евро)
-----------------------------------------
А перейдет в спартак за 2кк евро)
Вчера 16:07
Ожидается, что «армейцы» сделают «Уфе» предложение в 2 млн евро, чтобы заполучить футболиста
_________________________
А перейдет в Спартак за 500к евро)
-----------------------------------------
А перейдет в спартак за 2кк евро)
Главное чтобы пришёл и заиграл!
Главное чтобы пришёл и заиграл!
Удачи парню в Москве !!!
Хотя признаться....слегка странное усиление для большого клуба,с серьёзными амбициями....
Удачи парню в Москве !!!
Хотя признаться....слегка странное усиление для большого клуба,с серьёзными амбициями....