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Стала известна зарплата Урунова в «Спартаке»

вчера, 13:42

Сообщается, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов перейдет в «Спартак» за 2 миллиона евро.

Зарплата 19-летнего футболиста в московской команде составит около 600 тысяч евро в год.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 19:38
Чем же тебе узбеки досадили?И чем они хуже других национальностей?
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:57
С таким баблищем в Узбекистане он царь! Зачем вообще узбекам зарплату деньгами давать? Можно просто рисом, морковкой и луком!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ СПОРТ СПОРТ (раскрыть)
вчера в 16:49
А если опустить потолок зарплат ,то даже гастарбайтеры к нам не поедут ,не говоря о европейцах ! Пока наша РПЛ - днище донное , только рублём !
Армейская душа
Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:48
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ekliziast (раскрыть)
    вчера в 16:45
    Спасибо ,что напомнил ! Я уже и забыл ,что такой существовал !
    Adonius
    Adonius
    вчера в 16:42
    Неужели спартак не собирается с седьмого места съезжать?
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 16:41
    4.200.000,00 руб/месяц
    🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️
    ekliziast
    ekliziast ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 16:32
    Ну и аппетиты у вас.
    ekliziast
    ekliziast ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 16:29
    Главное , чтобы не стал новым Ирисметовым, который тоже был очень перспективным.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 16:26
    Локо отпустил Хвичу, теперь локти кусает. Этот узбек не слабее грузина. Правильно, что берут. На гастербайтерах все дороги России держатся.
    makkie
    makkie ответ Армейская душа (раскрыть)
    вчера в 16:13
    Польщён, что следишь за моими комментариями и цитируешь их в сообщениях)
    Армейская душа
    Армейская душа ответ СПОРТ СПОРТ (раскрыть)
    вчера в 15:44
    За его узбекские глаза )))
    Bikcon
    Bikcon
    вчера в 15:40
    Купили игрочишку, тут лет пять ныть нужно будет.
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    вчера в 15:17
    ахренеть ну за что такие зарплаты??? ну пора опустить законодательно это
    Армейская душа
    Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 15:17
    makkie
    Вчера 16:07
    Ожидается, что «армейцы» сделают «Уфе» предложение в 2 млн евро, чтобы заполучить футболиста
    _________________________

    А перейдет в Спартак за 500к евро)

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    А перейдет в спартак за 2кк евро)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 15:00
    Лучше бы кашшаи выкупили у зенита и отправили за границу
    мангo
    мангo
    вчера в 14:45
    зачем ему столько
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 14:37
    А сколько в конвертике федун умалчивает.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 14:31
    Я вот только думаю , неужели этот 19 -летний гастарбайтер будет сильнее того же Гулиева? Или у Газизова ряха недостаточно откормленная ?!!! Федун по моему крепко попал с водителем верблюда ! Ничего не меняется в нашем королевстве !
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 14:23
    С такими деньжищами скоро станет президентом Узбекистана ! 😂😂😂
    handreb
    handreb
    вчера в 14:21
    Как увидит столько денег станет как звезда спартака Гулиев.
    makkie
    makkie
    вчера в 14:19
    Копейки по сегодняшним меркам.
    Главное чтобы пришёл и заиграл!
    For56tas
    For56tas
    вчера в 14:17
    Главное, научить погромче ныть, а так он даже для 7-го места слабоват.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:07
    Опять игрока ещё нет...а зарплата уже есть...)))
    Удачи парню в Москве !!!
    Хотя признаться....слегка странное усиление для большого клуба,с серьёзными амбициями....
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 13:58
    Узбеков в Спартаке только не хватало.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 13:52
    С такими трансферами опять будем бороться за 6-8 места
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:46
    2 мешка желудей в месяц достаточно
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:46
    Ну теперь заживёт по взрослому!
    МиХаХа
    МиХаХа
    вчера в 13:43
    Потерянный футболист с огромными деньжищами. )))
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