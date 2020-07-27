РПЛ представила мяч на сезон-2020/21

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вчера, 15:15

РПЛ представила новый мяч на предстоящую кампанию. Производителем выступил Nike.

Новый мяч впервые будет использован в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится в Москве 7 августа.