РПЛ представила мяч на сезон-2020/21

РПЛ представила новый мяч на предстоящую кампанию. Производителем выступил Nike.
Новый мяч впервые будет использован в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится в Москве 7 августа.
Сезон стартует 7 августа матчем за Олимп-Суперкубок России. ⠀ Но всё начинается с мяча. ⠀ Представляем новый мяч Nike Flight, которым сыграют в Олимп-Суперкубке России и в новом сезоне #ТинькоффРПЛ ⠀ Мяч можно приобрести в магазинах Nike и точках продаж партнёров. ⠀ The season starts on August 7 with the Russian Super Cup. ⠀ It all starts with a ball. ⠀ We present the new Nike Flight ball, which will be used in the Russian Super Cup and throughout the new Russian Premier Liga season. ⠀ #RPL