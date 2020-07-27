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РПЛ представила мяч на сезон-2020/21

вчера, 15:15

РПЛ представила новый мяч на предстоящую кампанию. Производителем выступил Nike.

Новый мяч впервые будет использован в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится в Москве 7 августа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сезон стартует 7 августа матчем за Олимп-Суперкубок России. ⠀ Но всё начинается с мяча. ⠀ Представляем новый мяч Nike Flight, которым сыграют в Олимп-Суперкубке России и в новом сезоне #ТинькоффРПЛ ⠀ Мяч можно приобрести в магазинах Nike и точках продаж партнёров. ⠀ The season starts on August 7 with the Russian Super Cup. ⠀ It all starts with a ball. ⠀ We present the new Nike Flight ball, which will be used in the Russian Super Cup and throughout the new Russian Premier Liga season. ⠀ #RPL

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:17
А до этого белый мяч представляли уже ! Тот вообще клёвый ! Ещё самый большой плюс у этого мяча - это то ,что он не заметен для ВАР , как нечисть в зеркале ! Не мяч ,а Стеллс ! ))))))))))))))))))
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 16:42
Ну хоть мяч красивый и логотип лиги, а сам футбол уныл и убог
Samuelsen
Samuelsen
вчера в 16:11
вы лучше календарь представьте
Romkurch
Romkurch
вчера в 15:59
Лишь бы катался.
denmig
denmig
вчера в 15:37
Попахивает бабкой-процентщицей, конечно! Но что ж сделать!? Хотя бы Наши бешеные переплаты возвращаются спонсорством в любимый вид спорта !
Gelious
Gelious
вчера в 15:35
Выглядит, конечно... Как будто назад лет на 20 вернулся и выбираю на рынке мяч для двора
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:28
Красивый мяч ничего не скажешь.
shlomo
shlomo
вчера в 15:27
ФНЛ будет играть Jako, а РПЛ решили, что круче это Nike который разработал уникальный дизайн мяча Nike Flight....с использованием инновационных технологий... и как утверждает фирма "Использована технология Nike Aerowsculpt с минимальными отклонениями и стабилизированной траекторией полета. Революционные технологии аэродинамики повышают точность удара на 30% по сравнению с предыдущей моделью мяча – Nike Merlin. Мяч разрезает воздух при полете – его меньше трясет..."...кстати этот же мяч, только с другим дизайном будет так же использоваться в Чемпионатах Англии...(ну там то может и пригодиться точность полета), а наших кривоногеньких это не спасет...и тупо будут бить по морде медведя и РПЛ....:))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:23
нашим самонаводящийся с реактивным ускорением только поможет))) а так симпатичный)))
beefs
beefs
вчера в 15:17
красивый мяч, кто больше забьет...
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