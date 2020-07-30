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Семак может покинуть «Зенит». У него конфликт с Медведевым и Рибалтой

вчера, 17:32

Сергей Семак может покинуть пост главного тренера «Зенита».

Как сообщается, причиной такого решения являются разногласия с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Отмечается, что руководство питерского клуба обещало Семаку укомплектовать команду опытными игроками, которые смогли бы выполнять серьезные задачи в Лиге чемпионов. Однако на данный момент руководители клуба ещё даже не начали выполнение этого обещания.

Кроме того, 44-летний специалист остался крайне недоволен ситуацией с форвардом Александром Кокориным, которому не был предложен новый контракт.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 00:30
Семак не дурак и должен понимать,что Миллер не может снизить себе зарплату,а а вот уменьшить трансферы на покупку игроков-это реально.
Нури Нуриев
Нури Нуриев
вчера в 23:10
Мне кажется вброс какой-то, а какоша погнался за деньгой ..
DNK74_02
DNK74_02
вчера в 22:51
Если это правда, то вслед за кокошей. Нечего мнить о себе лишнее. Есть состав - рули. Не хватало ещё перед началом сезона склок в команде.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 22:38
Ну кошку посадят на его место. Или попугайчика. Ничего ж не изменится, там тренер не нужен. Мешки с баблом всё равно не от тренера идут.
Footbolista
Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 22:08
Evilhuman
Evilhuman ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 22:05
Он и знал и понимал, но возможно действительно пообещали золотые горы, а когда это разошлось с реальностью, пошел конфликт, если вообще всё это не утка, которую мы всерьез обсуждаем)
Брулин
Брулин
вчера в 22:04
Сижу и думаю , а не сам ли Зенит всю эту дезу организовал, чтоб главная новость о Кокорину ушла на второй план
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 21:52
Новость просто громкий вымысел, Семак себя давно показал, имеет смелость высказывать свое мнение в отношении вопроса но не решений руководства, но сильно не возмущается, это раз. Место и условия у него шикарные это 2. При все при этом если б не газовые ресурсы в лице судей и команд филиалов он бы с самым дорогим составом занял бы 3-5 место в этом сезоне и уходить в более скромные, а это все остальные, команды для него обернется провалом, это три. Не имею ничего против Семака, но считаю что на данный момент его уровень, не соответствует уровню состава зенита , ибо игра которую показыаает команда ниже уровня игроков и стоимости игроков, т.е. эти же футболисты могли бы показывать более сильный и стабильный футбол, а то что смог с ними Семак мы видели и еще раз цвидим в лч. Итог - будет сидеть на попе ровно, пока не попросят
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:47
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:42
    Семак обиделся что газпромовские не во что его не ставят? Не захотели оставить Кокошу.
    А чего Серёга ожидал? В руководстве зенита знают, что не заслуга Семака первое место и Кубок, это заслуга Дюкова и приближенных судей. Если бы не админресурс Семаку не видать этих трофеев.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 21:39
    Рано Рано очень рано Семаку ставит условие, Ты ещё не стал как Гвардиола в Барселоне
    Sergoural
    Sergoural ответ berda2003 (раскрыть)
    вчера в 21:28
    А интервью кто давать будет?
    Sergoural
    Sergoural ответ Сергей Ерошин (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Ганчаренко не трогать, он Дзюбу ждет.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 20:45
    Ложь и провокация!
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Адвокат 76 (раскрыть)
    вчера в 20:26
    но без денег к хорошей зарплате быстро привыкаешь тут и через себя переступить можно
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 20:24
    Вот те раз... Неужели так оно и есть? Сергей Богданович очень амбициозный человек и конечно он хочет, чтобы Зенит развивалась и росла как команда. Его можно только за это уважать и желать ему успехов!
    Сп62
    Сп62 ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Видимо накопилось много всего, чего мы не знаем. Кокорин это только верхушка айсберга.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 20:21
    куда он уйдёт от денег ему кормить целую ораву он и в прошлом году психовал но его быстренько остудили он вообще ничего не решает что сверху спустят то и делает
    Gahi
    Gahi
    вчера в 20:07
    Не ужели регламент на смену тренера исчерпан, вроде график и результаты работы Семака самый эффективный. Трофеи завоевали, клубные достижения обновили как индивидуальные так и командные. Вопрос для чего это нужно.
    Сергей Ерошин
    Сергей Ерошин ответ Навзир (раскрыть)
    вчера в 19:54
    Любимую игрушку отобрали которую он уже видел на своей полочке.
    Навзир
    Навзир
    вчера в 19:49, ред.
    Да что он в Кокоше нашел, чтоб из за него со всеми ругаться, внебрачный сын что-ли?
    Grey33
    Grey33
    вчера в 19:48
    Тут даже нечего комментировать, это просто неправда.
    Сергей Ерошин
    Сергей Ерошин ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 19:46
    Кокорин детонатор, Спартак его купив запустил цепную реакцию)))
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 19:42
      pomor 445
      pomor 445 ответ Сергей Ерошин (раскрыть)
      вчера в 19:37
      Никого ты в РПЛ не воспитаешь и не подрастишь до уровня ЛЧ. Не та среда. Все наши и так довольны своим бытием, а леги, присмотревшись, быстро приспосабливаются и даже деградируют в неконкурентной для них среде: им надо только на капельку быть лучше наших - вот они эту капельку и будут держать. Остаётся одно - чемпионства РПЛ, а тут эти достигшие потолка в самый раз. Назови мне молодых, наших или легов, которые выросли в РПЛ. Припомню только Мартина Шкртела, да и то повозиться изрядно пришлось, пока косячить перестал. А зона ЛЧ в РПЛ - это группа ЛЧ и возможность заработать на тех же самых достойных. Так что в ближайшие 5 лет у российских клубов цель должна быть одна: постоянное участие в ЛЧ и зарабатывание там денег, чтобы иметь возможность усиливаться сильными игроками, не выходя за рамки ФФП УЕФА. Молодняк должен не воспитываться в тепличных условиях, как привык, а пробиваться сквозь асфальт. Заслужил место в команде - добро пожаловать, не дорос - в аренду на подрост, не годен в аренду - на завод.
      makkie
      makkie
      вчера в 19:35
      Ничего себе Шамиль перчаточку Зениту кинул.
      Мало того что Кокорина увели, так еще и ситуацию внутри Газпрома расшатывают.
      Держитесь, бомжи!)
      cska vperiod
      cska vperiod ответ starche (раскрыть)
      вчера в 19:30
      Состав не сильнейший всё иначе, состав у соперников ослаб, это докажет игры в ЛЧ.
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 19:28
      Семак работает в окружении аферистов причём в прямом смысле этого слова, видно Богданыч не готов к таким трюкам да и медведев скорее всего рассчитывает на другог и камнем преткновения стал Кокоша, Семаку надо делать ноги из этого фальшивого клуба, причём фальшиво всё, медведев, рибалта, гена, мишаня и деревянный дзюба с его партнёром азмуном, не случайно такие ребята как Шатов и Смольников легко покинули клуб.
      pomor 445
      pomor 445
      вчера в 19:20
      Очевидно, что когда обещали, не было коронавирусного провала в финансах и можно было уложится в ФФП. Сегодня ситуация совсем иная. Придётся планы с ЛЧ отложить. Семаку не стоит упираться. Тем более, он и сам до уровня ЛЧ ещё не дорос, чтобы такими игроками управлять.
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      вчера в 19:19
      Медведев наверное считает что в футболе можно как в хоккее тренеров менять?Тогда старикан сильно ошибается.Далее следуют воспоминания о его нехороших высказываниях о которых можно подумать разное.Сейчас ясно---зажравшийся жлоб .
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