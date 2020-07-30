Семак может покинуть «Зенит». У него конфликт с Медведевым и Рибалтой

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вчера, 17:32

может покинуть пост главного тренера «Зенита».

Как сообщается, причиной такого решения являются разногласия с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Отмечается, что руководство питерского клуба обещало Семаку укомплектовать команду опытными игроками, которые смогли бы выполнять серьезные задачи в Лиге чемпионов. Однако на данный момент руководители клуба ещё даже не начали выполнение этого обещания.

Кроме того, 44-летний специалист остался крайне недоволен ситуацией с форвардом , которому не был предложен новый контракт.