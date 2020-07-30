Семак может покинуть «Зенит». У него конфликт с Медведевым и Рибалтой

Сергей Семак может покинуть пост главного тренера «Зенита».
Как сообщается, причиной такого решения являются разногласия с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.
Отмечается, что руководство питерского клуба обещало Семаку укомплектовать команду опытными игроками, которые смогли бы выполнять серьезные задачи в Лиге чемпионов. Однако на данный момент руководители клуба ещё даже не начали выполнение этого обещания.
Кроме того, 44-летний специалист остался крайне недоволен ситуацией с форвардом Александром Кокориным, которому не был предложен новый контракт.