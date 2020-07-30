Радимов: «Честно говоря, я не хотел заниматься тренерской работой»

Главный тренер «Зенита-2» рассказал о начале своей тренерской карьеры и о том, как эта работа повлияла на него.

Честно говоря, изначально я не хотел этим заниматься. Я был начальником команды и понял, что меня постоянно тянет к полю. Поэтому пошёл на тренерские курсы, помогал в штабе Спаллетти. Когда работаешь с такими мастерами, это всегда интересно. Так получилось, что я начал работать в молодёжном составе с Анатолием Викторовичем Давыдовым, у которого многому научился. Со временем понял, что если ты умеешь передавать молодым игрокам свои знания и умения, особенно если им это интересно и полезно, то это всегда замечательно. Так постепенно мне все больше и больше начинала нравиться тренерская работа.