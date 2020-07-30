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Радимов: «Честно говоря, я не хотел заниматься тренерской работой»

вчера, 16:45

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о начале своей тренерской карьеры и о том, как эта работа повлияла на него.

Честно говоря, изначально я не хотел этим заниматься. Я был начальником команды и понял, что меня постоянно тянет к полю. Поэтому пошёл на тренерские курсы, помогал в штабе Спаллетти. Когда работаешь с такими мастерами, это всегда интересно. Так получилось, что я начал работать в молодёжном составе с Анатолием Викторовичем Давыдовым, у которого многому научился. Со временем понял, что если ты умеешь передавать молодым игрокам свои знания и умения, особенно если им это интересно и полезно, то это всегда замечательно. Так постепенно мне все больше и больше начинала нравиться тренерская работа.

С тех пор я сильно изменился. Если раньше запросто мог психовать, что нет результата, то сейчас по-другому. Скоро начинается новый сезон в ПФЛ, состав только формируется, а многие игроки, выступавшие за нас в прошлом сезоне, помочь не смогут. Например, Прохин, Шамкин, Мусаев перешли в первую команду. Капленко уехал, Гойло уехал, Рукас уехал, Гасилин тоже уехал. Из стартового состава прошлого сезона остался только Воробьев. Если бы это случилось лет 5-7 назад, я бы начал переживать по этому поводу, но сейчас я понимаю, что паниковать не надо. Знаю, как как надо работать. Ребятам, которые впервые будут выступать во второй лиге, надо будет помогать.

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Все комментарии
Lukajs
Lukajs
вчера в 18:38
Ну и не пытался бы.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:25
Результат работы практически нулевой, интервью интереснее получаются.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:24
до тренера тебе очень далеко))))
112910415
112910415
вчера в 18:12
... да и не умею !
Footbolista
Footbolista
вчера в 17:46
Ясно-понятно...хотел бухать и отдыхать...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:25
Честно говорят, Радимов ей и не занимается
pomor 445
pomor 445
вчера в 17:14
Это называется опытом.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:05
Вот так и просидишь на задворках нашего футбола. Мог ведь давно попробовать себя в качестве главного, ну или помощника в команде более высокой по статусу. Но нет !!! ГАЗПРОМовская зарплата так просто не отпускает, и нет гарантии , что где то получится. Чего добился ??? Вывел команду из ФНЛ в ПФЛ - знаковое событие! А советов раздаешь как будто топ тренером являешься.
Работай и поменьше болтай, хвалиться тебе пока особо нечем.
Жора Кактус
Жора Кактус
вчера в 16:49
Где ещё Радимов нашел бы такую зарплату? Кроме футбола нифига не может.
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