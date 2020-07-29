Осинькин: «Первая, вторая и третья задача „Крыльев“ — вернуться в РПЛ»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» поделился подробностями подготовки команды к новому сезону ФНЛ , а также рассказал о задачах клуба на ближайший год. По итогам прошедшего сезона «Крылья» вылетели из РПЛ .

Сейчас будет идти комплектование команды — сложный многофакторный процесс. Сказать, что через три дня все будет хорошо, к сожалению, невозможно. В первую очередь — другой лимит на легионеров. Нужно решить юридические вопросы, есть контрактные обязательства, есть видение руководства, мое мнение. В целом мы обозначили руководству тех игроков, которых мы бы хотели и могли сохранить, понимая реалии ФНЛ . День за днем потихоньку будем приближать ситуацию, в которой будем знать — остались только те футболисты, которые хотят играть, хотят развиваться и побеждать в ФНЛ .

Чтобы молодые игроки прогрессировали, рядом всегда должны быть те футболисты, которые могли бы поделиться своим жизненным опытом, подать пример поведением и футбольными заслугами. Когда мне сказали, что есть возможность сохранить в команде Александра Гацкана, я с удовольствием сказал «да», также есть опытные Дмитрий Комбаров и Максим Канунников, который, к сожалению, пока продолжает восстанавливаться. Есть еще достаточно игроков, которые уже много повидали, в том числе знают, как выходить из ФНЛ в РПЛ . Также уже привлечена к работе с командой довольно большая группа игроков из «Чертаново», среди которых есть интересные ребята.