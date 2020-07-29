Осинькин: «Первая, вторая и третья задача „Крыльев“ — вернуться в РПЛ»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился подробностями подготовки команды к новому сезону ФНЛ, а также рассказал о задачах клуба на ближайший год. По итогам прошедшего сезона «Крылья» вылетели из РПЛ.
Сейчас будет идти комплектование команды — сложный многофакторный процесс. Сказать, что через три дня все будет хорошо, к сожалению, невозможно. В первую очередь — другой лимит на легионеров. Нужно решить юридические вопросы, есть контрактные обязательства, есть видение руководства, мое мнение. В целом мы обозначили руководству тех игроков, которых мы бы хотели и могли сохранить, понимая реалии ФНЛ. День за днем потихоньку будем приближать ситуацию, в которой будем знать — остались только те футболисты, которые хотят играть, хотят развиваться и побеждать в ФНЛ.
Чтобы молодые игроки прогрессировали, рядом всегда должны быть те футболисты, которые могли бы поделиться своим жизненным опытом, подать пример поведением и футбольными заслугами. Когда мне сказали, что есть возможность сохранить в команде Александра Гацкана, я с удовольствием сказал «да», также есть опытные Дмитрий Комбаров и Максим Канунников, который, к сожалению, пока продолжает восстанавливаться. Есть еще достаточно игроков, которые уже много повидали, в том числе знают, как выходить из ФНЛ в РПЛ. Также уже привлечена к работе с командой довольно большая группа игроков из «Чертаново», среди которых есть интересные ребята.
И первая, и вторая, и третья задача — это вернуться в Премьер-лигу. Также у команды пропала игра. Надеюсь, с этим мы тоже справимся и у «Крыльев» появится игра, появится узнаваемое лицо. Нужно омолаживать команду, нужно опираться на местных воспитанников. Я как человек, который уже строил определенным образом эту работу в Академии им. Коноплева, знакомясь с инфраструктурой «КС», понимая, что у нас не будет молодежки, сказал о необходимости создания второй команды. Самые перспективные игроки региона должны собираться в этой команде, в ней играть. Надеюсь, эта работа у нас также получится, но есть определенные сложности — многие ребята из дубля «Крыльев» уже востребованы. Владимир Кухлевский, помогавший нам здесь, займется формированием второй команды, которая должна быть боеспособной единицей. Рассчитываем на его знания местных футболистов и их возможностей.
Химзавод пусть уходит обратно.
Химзавод пусть уходит обратно.