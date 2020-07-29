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Осинькин: «Первая, вторая и третья задача „Крыльев“ — вернуться в РПЛ»

вчера, 16:11

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился подробностями подготовки команды к новому сезону ФНЛ, а также рассказал о задачах клуба на ближайший год. По итогам прошедшего сезона «Крылья» вылетели из РПЛ.

Сейчас будет идти комплектование команды — сложный многофакторный процесс. Сказать, что через три дня все будет хорошо, к сожалению, невозможно. В первую очередь — другой лимит на легионеров. Нужно решить юридические вопросы, есть контрактные обязательства, есть видение руководства, мое мнение. В целом мы обозначили руководству тех игроков, которых мы бы хотели и могли сохранить, понимая реалии ФНЛ. День за днем потихоньку будем приближать ситуацию, в которой будем знать — остались только те футболисты, которые хотят играть, хотят развиваться и побеждать в ФНЛ.

Чтобы молодые игроки прогрессировали, рядом всегда должны быть те футболисты, которые могли бы поделиться своим жизненным опытом, подать пример поведением и футбольными заслугами. Когда мне сказали, что есть возможность сохранить в команде Александра Гацкана, я с удовольствием сказал «да», также есть опытные Дмитрий Комбаров и Максим Канунников, который, к сожалению, пока продолжает восстанавливаться. Есть еще достаточно игроков, которые уже много повидали, в том числе знают, как выходить из ФНЛ в РПЛ. Также уже привлечена к работе с командой довольно большая группа игроков из «Чертаново», среди которых есть интересные ребята.

И первая, и вторая, и третья задача — это вернуться в Премьер-лигу. Также у команды пропала игра. Надеюсь, с этим мы тоже справимся и у «Крыльев» появится игра, появится узнаваемое лицо. Нужно омолаживать команду, нужно опираться на местных воспитанников. Я как человек, который уже строил определенным образом эту работу в Академии им. Коноплева, знакомясь с инфраструктурой «КС», понимая, что у нас не будет молодежки, сказал о необходимости создания второй команды. Самые перспективные игроки региона должны собираться в этой команде, в ней играть. Надеюсь, эта работа у нас также получится, но есть определенные сложности — многие ребята из дубля «Крыльев» уже востребованы. Владимир Кухлевский, помогавший нам здесь, займется формированием второй команды, которая должна быть боеспособной единицей. Рассчитываем на его знания местных футболистов и их возможностей.

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Все комментарии
gidroponee
gidroponee
вчера в 19:20
Что б потом опять вылететь?)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:00
С таким как Осинькин Крыльям не видать места в ФНЛ выше 5-ого ! С детским тренером это невозможно !
post-navigator
post-navigator
вчера в 17:46
Крылья возвращайтесь.
Химзавод пусть уходит обратно.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 17:19
Не повезло ребятам.Если у Крыльев уже сейчас стоит задача,то без сомнений они вернуться в РПЛ. Глядя на участников ФНЛ,трудно сказать,кто ещё ставит подобную задачу(ведь как не крути,а всё упрётся в бабло!)
shlomo
shlomo
вчера в 17:07
Удачи вам Крылушки!!!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:50
КС достоен выступать в РПЛ ну как минимум достойнее сочи.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 16:47
Здесь он прав
Petergoff
Petergoff
вчера в 16:43
Да же не сомневаюсь, что Крылья в следующем сезоне, будут опять в вышке. Удачи Самара.
For56tas
For56tas
вчера в 16:24
Или подождать спартак в пердиве, чтобы продать ему матчи.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:16
Ждем возвращения КС.
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