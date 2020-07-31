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Бекао близок к возвращению в ЦСКА

сегодня, 13:41

Пресса сообщает, что защитник «Удинезе» Родриго Бекао близок к возвращению в ЦСКА.

Уточняется, что российский клуб в шаге от заключения контракта с 24-летним бразильцем, переговоры находятся в завершающей стадии.

Напомним, что сезон-2018/19 Бекао провел на правах аренды в ЦСКА.

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112910415
112910415
сегодня в 18:53
Годный парень !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:42, ред.
Уважаемый, вы сильно отстали, мне приходилось бывать в Бразилии в 98 году. По уровню развития эта страна была, да и сейчас остаётся, выше России, как в части менталитета, так и развития спорта. Интернет тогда был в каждом доме и даже в фавелах. Конечно были гетто, но в целом мальчишки были босоногими не из-за бедности, а в силу климата и наличия пляжей, где играть можно в футбол круглый год. Еслм не брать в расчёт города и мегаполисы,то наша глубинка сильно отстаёт от провинциальной Бразилии. Так что информация о мировом и европейском футболе в Бразилии была в изобилии со времен московской олимпиады в 80 году. Именно массовость футбола в сочетании с климатом и есть причина развития футбола в этой стране. Поэтому истории о босоногих мальчишках, которые стали звездами, это для любителей сериалов типа санта барбары. Извиняюсь за менторский тон. Просто вспомнил многое.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:10, ред.
Я точно не думаю ...что маленькие бразильские мальчишки (Халк,Лав,Жулиано,Бекао,Малком,Марио,Фернандо,Айртон и пр) бегая босиком с мячиком по пляжам мечтали попасть в одну далёкую холодную для них страну названия команд которых они и не слышали...

...так уж случилось...
А за карие коврижки и почему они оказались в РПЛ и кто из них "доблестный игрок ЦСКА" а кто силой удерживался в "обрыдлевшем Зените" - судить только Вам...
Вы же единственный судья ,даритель индульгенций, раздатчик ярлыков и конечная инстанция в определении уровня игроков....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:09
Вагнер Лав вон уже перебрался в ЦСКА ! И этот так же "хочет" ! ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:49
Ответ не убедительный. И Халк, и Гарай уже сбитые летчики. Кстати , а почему в этом длиннющем списке из трех фамилий нет таких звезд как Б.Алвеш, Нету, Жулиано, х, Гарсия, Передас, Рондон и пр. Они не "высокоуровневые"? Тема же вроде не о том, почему они уезжают , а о том. почему не возвращаются Или почему возвращаются? Может просто уровень их упал настолько, что они даже Зениту стали не нужны.
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 16:25
После его кидалова? - я вас умоляю.
Смотрите на источник информации. Очередной сосальщик новостей из пальца
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:09, ред.
Ответ прост...
Они очень высокоуровневые игроки....(Халк,Гарай,Витсель и пр)
1.В Китаях платят больше чем в РПЛ.
2.В Германиях,Англиях выше качество Лиги.

А у "ваших" не в "китаях" ни в хороших лигах не получается.....
Вот и есть одна дорога....обратно.....

Да и не секрет что в РПЛ едут по разным причинам :
1.За большими деньгами,которых согласно невысокого таланта в европах не заработать.
2.Пытаться затрамплиниться в топ лиги.
3.Иметь хоть какую то практику ,в отсутствии предложений на данный момент...
4.Небедно и ненапрягаясь завершить карьеру...
5.Хоть раз в жизни поиграть в ЛЧ.
6.Просто отдохнуть,ознакомиться с культурой,музеями и пр. (Манчини,Маркизио,Шюррле)
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 15:00
Ну главное чтобы он играл нормально а сбитым летчиком был
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:29
Бекао помог бы клубу по настоящему это не Васин.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:28
Опомнился негр.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:25
Если дело выгорит , то это нормальный вариант. В Италии опыта набрался, так что "сгодится нам этот фраерок"!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 14:22
После того как Карпова с Васиным в "парк на скамеечку" отправили , все наладилось. Только Набабкин уже на последнем издыхании находится, вот ему на замену и придет "беглец".
For56tas
For56tas
сегодня в 14:20
Хороший игрок.
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:20
Он хочет новую шубу к пенсии,старую сносил в Китае.А в Бразилии -глобальное похолодание.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:19
Ну почему же не хотят??? Халк вон намекает на возвращение, только не зовут . А он в Китае поболе чем в Зените заработал.
Союзник противников
Союзник противников ответ Армейская душа (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:19
Это решит Федун.Узнаем по решению суда и изменению ценовой политики при реализации бензина Лукойлом после 3 августа.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:18
Ну ты же ходишь иногда "налево",но всегда возвращаешься к любимой семье.Может индеец тоже ходок!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:16
Муса уже вернулся???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:15
Это сообщение противоречит обстоятельствам его ухода из ЦСКА,по крайней мере,как они излагались журналюгами тогда. Или они врали,или никакого перехода не будет-Гинер никому ничего не прощает.Ну кроме самого себя и сынка Вадима.Да,ещё пёсику оторванный палец простил,не усыпил его.
makkie
makkie
сегодня в 14:14
Это тот, который швырнул Гинера и цска, уехав в Удинезе?
Давайте-давайте 😉
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:04
Там агенты вмешалась, а Гинер не любит кормить этих шакалов. ЕЛГ и дал отбой. А теперь ситуация изменилась и переговоры велись с ним напрямую, он же прошлый раз был в аренде, там были и клубные агенты и его личные.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:01
Хорошая новость. Зачем искать "второго Бекао", если можно взять первого!? При Бекао оборона ЦСКА не была проходным двором.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:00, ред.
А у меня встречный вопрос, а почему Жулиано, Халк, Витсель, Гарай, Нобоа, Рондон, Ансальди и другие приличные легионеры, несмотря на астрономические деньги не возвращаются? У меня два варианта ответа. 1.Столько хватанули, что в деньгах не нуждаются больше и 2. Настолько обрыдло, что никакие деньги не нужны. Я не прав?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:56
Не понравилось за выживание бороться. В следующий раз думать будет прежде, чем что то сделать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:50
и когда же предателей назад брали)))))утка от агента это)))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:46, ред.
Лав...Думбия...Муса....Бекао...
"Иногда они возвращаются...снова"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:44, ред.
Ходят по кругу, как кони...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 13:44
правильно бедуин в стойло
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