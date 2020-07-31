Пресса сообщает, что защитник «Удинезе» Родриго Бекао близок к возвращению в ЦСКА.
Уточняется, что российский клуб в шаге от заключения контракта с 24-летним бразильцем, переговоры находятся в завершающей стадии.
Напомним, что сезон-2018/19 Бекао провел на правах аренды в ЦСКА.
...так уж случилось...
А за карие коврижки и почему они оказались в РПЛ и кто из них "доблестный игрок ЦСКА" а кто силой удерживался в "обрыдлевшем Зените" - судить только Вам...
Вы же единственный судья ,даритель индульгенций, раздатчик ярлыков и конечная инстанция в определении уровня игроков....
...так уж случилось...
А за карие коврижки и почему они оказались в РПЛ и кто из них "доблестный игрок ЦСКА" а кто силой удерживался в "обрыдлевшем Зените" - судить только Вам...
Вы же единственный судья ,даритель индульгенций, раздатчик ярлыков и конечная инстанция в определении уровня игроков....
Смотрите на источник информации. Очередной сосальщик новостей из пальца
Смотрите на источник информации. Очередной сосальщик новостей из пальца
Они очень высокоуровневые игроки....(Халк,Гарай,Витсель и пр)
1.В Китаях платят больше чем в РПЛ.
2.В Германиях,Англиях выше качество Лиги.
А у "ваших" не в "китаях" ни в хороших лигах не получается.....
Вот и есть одна дорога....обратно.....
Да и не секрет что в РПЛ едут по разным причинам :
1.За большими деньгами,которых согласно невысокого таланта в европах не заработать.
2.Пытаться затрамплиниться в топ лиги.
3.Иметь хоть какую то практику ,в отсутствии предложений на данный момент...
4.Небедно и ненапрягаясь завершить карьеру...
5.Хоть раз в жизни поиграть в ЛЧ.
6.Просто отдохнуть,ознакомиться с культурой,музеями и пр. (Манчини,Маркизио,Шюррле)
Они очень высокоуровневые игроки....(Халк,Гарай,Витсель и пр)
1.В Китаях платят больше чем в РПЛ.
2.В Германиях,Англиях выше качество Лиги.
А у "ваших" не в "китаях" ни в хороших лигах не получается.....
Вот и есть одна дорога....обратно.....
Да и не секрет что в РПЛ едут по разным причинам :
1.За большими деньгами,которых согласно невысокого таланта в европах не заработать.
2.Пытаться затрамплиниться в топ лиги.
3.Иметь хоть какую то практику ,в отсутствии предложений на данный момент...
4.Небедно и ненапрягаясь завершить карьеру...
5.Хоть раз в жизни поиграть в ЛЧ.
6.Просто отдохнуть,ознакомиться с культурой,музеями и пр. (Манчини,Маркизио,Шюррле)
Давайте-давайте 😉
Давайте-давайте 😉
"Иногда они возвращаются...снова"
"Иногда они возвращаются...снова"