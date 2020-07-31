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сегодня, 13:41

Пресса сообщает, что защитник «Удинезе» Родриго Бекао близок к возвращению в ЦСКА .

Уточняется, что российский клуб в шаге от заключения контракта с 24-летним бразильцем, переговоры находятся в завершающей стадии.