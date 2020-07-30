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Газизов прокомментировал информацию об уходе Жиго и трансфере Урунова

вчера, 21:52

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об уходе защитника Самуэля Жиго и трансфере полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

Урунова тоже тут видели [в офисе «Спартака»]? Давайте подождём. Мне кажется, надо говорить, когда уже всё произошло. Если будет что-то хорошее, наши болельщики первыми узнают об этом. Что касается слухов об уходе Жиго, то Самуэль — игрок «Спартака», и мы на него рассчитываем. Много слухов? Это работа, я привык. Понимаю, что это футбол, и понимаю, что это «Спартак». Я к этому готов.

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Все комментарии
Yurza
Yurza
сегодня в 00:19
Жиго давно пора удрать из этого бестрофейника.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ой ,и не говори ! )))
Александр Быков
Александр Быков ответ Ruslan7797 (раскрыть)
вчера в 23:41
Что медведев,что Миллер самые отвратный рожи в России
makkie
makkie
вчера в 23:18
Хочется чтобы Жиго остался еще на сезон.
По сути, самый ценный актив Спартака на сегодняшний день.
blitz
blitz ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 23:12
Вертится как уж на сковородке.
For56tas
For56tas
вчера в 23:06
Жиго нге хочет с уголовниками играть.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 23:00
Жига свалит в начале сезона к легенде cпaртака Деми
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ Смольчик (раскрыть)
вчера в 22:14
От вас бомжей не то что игроки,тренер готов удрать уже,только Медведев ваньку включил
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:13
Руки прочь от Жиго, лучший игрок рпл
minai
minai
вчера в 22:08
Примерно тоже самое я прочитал новостью ниже.
Смольчик
Смольчик
вчера в 21:56
Все знают, что Жиго решил удрать из тарасовки, только Газизов ваню включил.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:55
Газизов попал в цирк, нужно -привыкать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:53
Газов сейчас в центре
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:52
Мутный Шамиль
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