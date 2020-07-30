Газизов прокомментировал информацию об уходе Жиго и трансфере Урунова

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об уходе защитника и трансфере полузащитника «Уфы» .

Урунова тоже тут видели [в офисе «Спартака»]? Давайте подождём. Мне кажется, надо говорить, когда уже всё произошло. Если будет что-то хорошее, наши болельщики первыми узнают об этом. Что касается слухов об уходе Жиго, то Самуэль — игрок «Спартака», и мы на него рассчитываем. Много слухов? Это работа, я привык. Понимаю, что это футбол, и понимаю, что это «Спартак». Я к этому готов.