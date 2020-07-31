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Юран: «Указание о моём увольнении пришло от „Спартака“. Именно от Газизова»

сегодня, 19:59

Сергей Юран подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок».

Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует ещё почти три года. 2,9 года. Вот и всё.

Чем Зайцев мотивировал решение расстаться? Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.

Да, я общался с министром спорта Московской области. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 23:54
вот пишешь хрень,загугли хоть сколько матчей химки сыграли под его руководством в фнл,могу тебе облегчить жизньт - 2 матча карл,2. Кого он там выводил?
ошалевший
ошалевший ответ DNK74_02 (раскрыть)
сегодня в 23:52
юран в химках безгоду неделю,это не его команда,не он её строил
ошалевший
ошалевший
сегодня в 23:51
то как себя повёл юран доказывает что спартак не зря его снял,а юран повёл глупо,вынеся всё из избы,такого тренера не захочет ни один клуб более менее устоявшийся
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:48
С Юраном не честно поступили. Он вывел команду в премьер лигу, а его показательно пинком
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 23:46
Просто Спартаку нужен "свой тренер" в Химках, Юран со своим характером не подходит, уж больно он прямой на слово.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 23:44
Спортивный директор и тренер Химок назначаются в офисе спартака. Поперли Юрана, спартача. А ведь он судя по фото, спартаку не только карьеру, но и честь отдал.
Но отказался сливать матчи середняку. Респект за отвагу.
minai
minai
сегодня в 23:37, ред.
Полный бред. Неплохой адвокат, при таком увольнении, вывернет наизнанку работодателя С. Юрана, выи-пет и высушит, и восстановит в должности Юрана, а потом опять поставит раком администрацию Химок. В результате заработает денег и адвокат, и С. Юран будет в шоколаде.
Кокосик
Кокосик
сегодня в 23:27
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 23:26
    Згачит фарм у нас будет, 6 очков + трепля нервов конкурентам, годно
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Дикий мужчина (раскрыть)
    сегодня в 23:11
    А ты скажи - кто не пьёт ,кто не пьёт??? !!!!!! )))))))) Положа руку на сердце ,давай признаемся ,что мутить пытаются все !
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ спартак 1987 (раскрыть)
    сегодня в 23:08
    Ахмат не забывайте
    DNK74_02
    DNK74_02
    сегодня в 23:07
    Химки у Юрана была норм командой. Болея за Зенит, я написал норм комент хорошей команде Юрана.. Именно его команде. И не удивлён происходящему сейчас: Сергей норм тренер, но очень прямой. Он не пропадёт, а Химки жалко.. Держитесь, болелы!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 22:59
    Вот и подтверждение спартаковской форы в 6 очков. Вот спалились, так спалились. Фу позорище.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Не суди, там все сложнее и не ппо спортивные принципы. Химки явно фарм и его строят прямо сейчас, под доги
    Алексей Юрчук
    Алексей Юрчук
    сегодня в 22:57
      Bastardo
      Bastardo ответ Igo0rek (раскрыть)
      сегодня в 22:49
      Команда, созданная на деньги "магнита" (почитай про соотношение зарплаты и условий труда в этой конторе), это не болото?!
      Зря Анатолий на соккере писал, что у нас буржуев не любят
      Давайте думать
      Давайте думать ответ Сп62 (раскрыть)
      сегодня в 22:46
      Ну да за три года пусть выплатят компенсацию- это логично ахахаха
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 22:33
      Ого, скандальчик, понаблюдаем
      ошалевший
      ошалевший
      сегодня в 22:30
      ну вот бомжи дали прецедент,сейчас второй спартак в рпл,потом локо,краснодар подтянуться,а потом и 3-4 фармы пойдут,это всё что надо знать о донном рпл,я против этого
      ЧиП
      ЧиП
      сегодня в 22:28
      Если Юрана решили сплавить, то объяснимо появление Рахимова в офисе Спартака ☝️
      Hypnoz
      Hypnoz
      сегодня в 22:27
      Подожди полгодика, у бомжей место освободится.
      iri13
      iri13
      сегодня в 22:26
      Мне уже нравится наш еще не начавшийся чемпионат. То ли еще будет ой-ёй-ёй.(С)
      ЧиП
      ЧиП
      сегодня в 22:21, ред.
      Подленько 👹 ничего не скажешь. Человек вывел команду в РПЛ, его пинком под зад 🤬. Походу отказался сдавать игры🤑. Вот нахал🤨🤫
      Походу нас ожидает самый *странный* сезон ☝️🥶🥴
      КАМЮ
      КАМЮ ответ Ruslan7797 (раскрыть)
      сегодня в 22:18
      Кого-то напоминают эти размышления? Вспомнил! - у Лукашенко та же логика
      Сп62
      Сп62
      сегодня в 22:18
      Кто мутит воду, так это Юран. Зайцев чётко выразился, что Сергей запросил себе непосильную для клуба зарплату. Отсюда и решение об увольнении. И при чём здесь Газизов?
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина
      сегодня в 22:08
        wigbor
        wigbor ответ спартак 1987 (раскрыть)
        сегодня в 22:04
          wigbor
          wigbor
          сегодня в 22:03
            Аксинья
            Аксинья
            сегодня в 21:56
              спартак 1987
              спартак 1987
              сегодня в 21:51
              похоже стоит признать, что Федун насмотрелся на питерских, понял что в чесной борьбе рпл выйграть нереально и решил создать свой филиал🙆‍♂️🤷‍♂️ лучше такой грязный чемпионат не выигрывать чем играть по их правилам! У цска была ска - энергия, у зенита сочи с оренбургом, у Спартака появились химки...мы хотя бы этого не отрицаем, очень мутная история с Юраном получилась, вроде Гунько должен возглавить химки, наши игроки уйдут в аренду в подмосковную команду. Н- да...
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