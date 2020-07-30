ГлавнаяНовости

Семак может возглавить «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар»

вчера, 19:17

Сергей Семак может покинуть пост главного тренера «Зенита» из-за разногласий с руководством клуба.

Как сообщается, сразу несколько клубов РПЛ заинтересованы в приглашении 44-летнего специалиста.

Семак может воссоединиться в «Спартаке» с Шамилем Газизовым, с которым он уже работал вместе в «Уфе». «Локомотив» может пригласить нового главного тренера в случае провала Марко Николича. Ещё одним претендентом на Семака является «Краснодар», который может уволить Мурада Мусаева, если клуб плохо стартует в новом сезоне РПЛ.

Все новости
Рахимов посетил офис «Спартака»
Вчера, 19:46 Комментарии27
Слухи«Оренбург» хочет пригласить иностранного тренера
Вчера, 18:38 Комментарии10
СлухиСемак может покинуть «Зенит». У него конфликт с Медведевым и Рибалтой
Вчера, 17:32 Комментарии102
Радимов: «Честно говоря, я не хотел заниматься тренерской работой»
Вчера, 16:45 Комментарии9
Осинькин: «Первая, вторая и третья задача „Крыльев“ — вернуться в РПЛ»
29 июля Комментарии10
10 новых наставников. Тренерский цех РПЛ за год обновился на две трети
28 июляАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 00:15
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Evilhuman (раскрыть)
    вчера в 23:47
    Просто сейчас все сложилось идеально. И денег уйма, и РФС свой карманный , и судейский корпус что надо , и лучший стадион в России на халяву ( за 1 руб в год- мечта!) и 2 карманных клуба в РПЛ. При таком идеальном раскладе можно вообще без тренера чемпионами стать. Но главное , конечно, деньжища.
    Evilhuman
    Evilhuman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Не соглашусь, дабы денег у Зенита много уже давно, но находилось немало "талантливых" тренеров и с более сильным составом чемпионства не брать, Семак всё же молодец, микроклимат в команде хороший, а это не мало
    blitz
    blitz ответ DEIVID (раскрыть)
    вчера в 23:10
    Справедливое замечание. Семак уровень Уфы.
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 22:59
    Если Семак пойдет в Спартак, это плевок всем болельщикам ЦСКА и на всю историю перечеркнет Семмаакк давайй забейй ... Ладно уж Зенит без истории тупо проект прокачать скилы, но в Спартак это нонсенс, Эй *ля Гинер, верни капитана в клуб вместо белоруса.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 22:22
    А вот собственно говоря и новость, которая заставила Лёню идти на условия Кокохи по ЗП и проплачивать набросы в СМИ на тренера и игроков Зенита:

    « «Зенит» – 28-й в рейтинге лучших клубов Европы. «Спартак» на 114-м месте, «Локо» – 49-й, ЦСКА – 69-й (Euro Club Index)

    Рейтинг составлен по выступлениям за несколько последних сезонов, учитываются результаты клубов как в еврокубках, так и в национальных чемпионатах и кубках.»
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 22:19
    Тренер всея Руси. ....где они берут такие новости. ...не могу понять.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Sergoural (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Неужели не понятно, что чемпионство Зенита - это результат вливания огромных деньжищ в этот клуб ? С такими деньгами и таким составом любой тренер РПЛ взял бы первое место, тем более при таком судействе.
    Ruslan7797
    Ruslan7797
    вчера в 22:09
    Семак без Газпрома, будет тренер для местного налива в ФНЛ подойдет но никак не в Спартак, Краснодар или Локо
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:08
    Нашли чем паузу заполнить, агенты дуют со всех щелей в одну трубу. Неужели осколки разбитого трофея ударили в глаза ненасытных комбиннаторов.
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 22:01
    Семак не тот тренер которого все хотят видеть у себя.
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 21:49
    Утка
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 21:46
    Так-то Сергей Богданыч, газпром, мечты сбываются...Выпрут как собаку и спасибо не скажут.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 21:39
    Ну уж слишком не правдоподобно. Семак в Спартаке..... 😁 😁. Ну в Уфе еще, как то...
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 21:37
    Семак с Зенитом ничего не выиграл кроме чемпионство который можно без тренера стать, из Семака делают Гвардиола Барселоны
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:34, ред.
    Началось в деревне утро.
    Как пауки передрались в банке.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 21:24
    очередная утка шнобель-тв...
    Sergoural
    Sergoural ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Его не назначили, его просто попросили посидеть и ничего не говорить. Похоже ему надоело просто сидеть и он решил открыть рот и поумничать. Что получилось все слышали.
    Sergoural
    Sergoural
    вчера в 21:10
    Извините, господа но как тренера я Семака еще не раскусил. Не видел Зените его тренерской мысли. только выпускай профи, глядишь он все сделает. Особенно это показательно в ЛЧ было.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:10
    Утки летят...
    Levadia
    Levadia ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Не буду фантазировать на тему,лучше обождать немного.
    P.S.Между Семаком и Медведевым не может быть отсутствия понимания,т.к. при отправке Кокорина в аренду,оба оказались в дураках,заявляя,что Кокорин нужен команде.
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    вчера в 21:06
    Ща еще могут инфу запилить,мол нужно пару миллиардов на ремонт газпром арены,на то на се!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 21:04
    Ну значит Семак выведет Сочи в еврокубки, о которых Спартаку только мечтать лет пять
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 21:01
    Этот " не умный человек" до зенита был в правления Газпрома не последней фигурой. Поскольку через зенит идут огромные деньги, он играет там роль смотрящего. А там хватка нужна, а не ум
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
    вчера в 21:01
    1:18, куда ж еще смешнее
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    вчера в 20:56
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ Трезвый повар (раскрыть)
      вчера в 20:56
      Вот так же потихонечку ,помаленечку ,разваливали чемпионский состав Спартака ! Брожение уже пошло в Зените !
      димон 37
      димон 37
      вчера в 20:51
      Пусть радужных тренирует
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ ildar_3871 (раскрыть)
      вчера в 20:51
        СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
        СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ ildar_3871 (раскрыть)
        вчера в 20:50
        Дзюба там только в раздевалке решает с кем и как,чей шкафчик))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100