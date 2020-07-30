Семак может возглавить «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар»

Сергей Семак может покинуть пост главного тренера «Зенита» из-за разногласий с руководством клуба.
Как сообщается, сразу несколько клубов РПЛ заинтересованы в приглашении 44-летнего специалиста.
Семак может воссоединиться в «Спартаке» с Шамилем Газизовым, с которым он уже работал вместе в «Уфе». «Локомотив» может пригласить нового главного тренера в случае провала Марко Николича. Ещё одним претендентом на Семака является «Краснодар», который может уволить Мурада Мусаева, если клуб плохо стартует в новом сезоне РПЛ.
« «Зенит» – 28-й в рейтинге лучших клубов Европы. «Спартак» на 114-м месте, «Локо» – 49-й, ЦСКА – 69-й (Euro Club Index)
Рейтинг составлен по выступлениям за несколько последних сезонов, учитываются результаты клубов как в еврокубках, так и в национальных чемпионатах и кубках.»
« «Зенит» – 28-й в рейтинге лучших клубов Европы. «Спартак» на 114-м месте, «Локо» – 49-й, ЦСКА – 69-й (Euro Club Index)
Рейтинг составлен по выступлениям за несколько последних сезонов, учитываются результаты клубов как в еврокубках, так и в национальных чемпионатах и кубках.»
Как пауки передрались в банке.
Как пауки передрались в банке.
P.S.Между Семаком и Медведевым не может быть отсутствия понимания,т.к. при отправке Кокорина в аренду,оба оказались в дураках,заявляя,что Кокорин нужен команде.
P.S.Между Семаком и Медведевым не может быть отсутствия понимания,т.к. при отправке Кокорина в аренду,оба оказались в дураках,заявляя,что Кокорин нужен команде.