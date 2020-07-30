Рахимов посетил офис «Спартака»

Российский тренер Рашид Рахимов был замечен в офисе «Спартака».
Как сообщается, причина визита 55-летнего специалиста неизвестна.
Напомним, что несколько часов назад в офис московского клуба прибыл форвард «Зенита» Александр Кокорин.
Российский тренер Рашид Рахимов был замечен в офисе «Спартака».
Как сообщается, причина визита 55-летнего специалиста неизвестна.
Напомним, что несколько часов назад в офис московского клуба прибыл форвард «Зенита» Александр Кокорин.
Кокоша Семак Рахимов ище что ?
Кокоша Семак Рахимов ище что ?
Может быть войдет в ТШ Тедеско, для анализа соперников - Маматкулович отлично знает РПЛ.
Может быть войдет в ТШ Тедеско, для анализа соперников - Маматкулович отлично знает РПЛ.