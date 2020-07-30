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Рахимов посетил офис «Спартака»

вчера, 19:46

Российский тренер Рашид Рахимов был замечен в офисе «Спартака».

Как сообщается, причина визита 55-летнего специалиста неизвестна.

Напомним, что несколько часов назад в офис московского клуба прибыл форвард «Зенита» Александр Кокорин.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:28
Приезжал помочь Тедеско вещи на вокзал донести!?
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:13
Осталось дождаться появления в офисе Спартака маэстро по разваливанию команд Шалимова, 73омёта Мостового и сбитого лётчика Карпина и думайте что хотите!
makkie
makkie ответ vm777 (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Окажется просто заезжал повидаться с Газизовым или на чаепитие с ветеранами Спартака :)
For56tas
For56tas
вчера в 21:01
Это не спроста.
112910415
112910415
вчера в 20:54
за автографом ?
Glyba
Glyba
вчера в 20:41
Скоро будут выносить Тедеску.
Николай к
Николай к
вчера в 20:38
Что происходит итить колотьть.
Кокоша Семак Рахимов ище что ?
Bikcon
Bikcon
вчера в 20:33
Приходил подсидеть гопника.
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:32
Зашёл проверить нет ли там Семака.
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:32
Следующая новость: Миллер провел переговоры с Федуном...
pomor 445
pomor 445 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:30
Или намыливается.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:28
... чтобы ознакомиться со стендом, где выставлены трофеи команды.
vm777
vm777 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:26, ред.
Макс, а у Асхабадзе какой опыт был?)) И у Родионова с Карпиным?) Это же Спартак - у нас как-то на опыт особо не смотрят((( В любом случае - много вариантов для чего его в офис приглашали. Скоро все узнаем.
makkie
makkie ответ vm777 (раскрыть)
вчера в 20:24
Олег, думаешь у Рахимова есть такой опыт?
Может быть войдет в ТШ Тедеско, для анализа соперников - Маматкулович отлично знает РПЛ.
vm777
vm777 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:19
Вроде на должность спортивного директора ищут человека ( может даже двух с разделением полномочий). Возможно он один из кандидатов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:17
Последнее слово за Рахимовым наверное было по подписанию Кокорина...).
drug01
drug01
вчера в 20:11
Интересно кто следующий
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:08
Тедеску заволновался...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:06
день открытых дверей у спартака?)
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 20:04
Идеальный вариант! Лучше только Шалимов
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:03
Зашел кофе попить...журналисты попросили, чтобы было о чем написать...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:01
А как же Семак??? Кто первый , того и тапки???
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:59
Помоему тедеско конец.
Навзир
Навзир
вчера в 19:52
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    вчера в 19:50
    Неуш то Тедеску заменить? ))))
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:48
    Может зашел к корешу стопарик тяпнуть...:))))
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 19:47
    Сейчас и Семак подлетит xD
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