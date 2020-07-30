Рахимов посетил офис «Спартака»

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вчера, 19:46

Российский тренер был замечен в офисе «Спартака».

Как сообщается, причина визита 55-летнего специалиста неизвестна.

Напомним, что несколько часов назад в офис московского клуба прибыл форвард «Зенита» Александр Кокорин.