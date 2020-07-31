Спортдир «Химок»: «Указаний от „Спартака“ по увольнению Юрана я не получал»

Спортивный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал заявление , который сообщил о своем увольнении с поста главного тренера подмосковного клуба.

Обвинений я не вижу. Юран и после полуфинала кубка России говорил, что наше место продали, но мы сейчас в РПЛ . Теперь нам, оказывается, «Спартак» всё указывает. Никаких указаний от «Спартака» я не получал.