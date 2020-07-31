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Спортдир «Химок»: «Указаний от „Спартака“ по увольнению Юрана я не получал»

сегодня, 20:21

Спортивный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал заявление Сергея Юрана, который сообщил о своем увольнении с поста главного тренера подмосковного клуба.

Обвинений я не вижу. Юран и после полуфинала кубка России говорил, что наше место продали, но мы сейчас в РПЛ. Теперь нам, оказывается, «Спартак» всё указывает. Никаких указаний от «Спартака» я не получал.

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Все комментарии
Алексей Юрчук
Алексей Юрчук
сегодня в 23:05
    Gunslinger
    Gunslinger ответ denmig (раскрыть)
    сегодня в 22:58
    Не хочу сказать ничего плохого, но у вас на КБСе доступ для всех подряд открыт! :)))
    denmig
    denmig ответ Дикий мужчина (раскрыть)
    сегодня в 22:41
    Возьмите его вместо семки-дура4ка!
    denmig
    denmig ответ Vredinka_online (раскрыть)
    сегодня в 22:41
    Вот пока что я чушъ какую то услышал!
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 22:27
    Сразу видно, что Юран порядочный человек и говорит правду. Побольше бы таких в нашем футболе и в жизни.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 21:56
    не просто прогинаться под спонсора)))))))))))))
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 21:41
    Чё тварится 😯
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 21:40
    Это всё придумал Черчель в 18 ом году.
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 21:34
    Собаки, предупреждали людей об опасности во время путешествий. Поэтому каравану стоит задуматься, что их ждёт в конце пути.
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответ denmig (раскрыть)
    сегодня в 21:30
    Оправдываются только если кто правду сказал.
    Fides
    Fides
    сегодня в 21:10
    Спартак нужно срочно расформировать, что творят уже отчета себе не отдают.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 21:05
    Вчера была новость, что Рахимов посетил офис спартака. Сегодня новость, что Юрана увольняют. Совпадение? Нет не думаю.
    зенит первым начал нечестную игру с помощью фарм клубов, вот теперь спартак пошел по тому же пути и замутил себе фарм клуб. РПЛ превращается в состязание команд не по спортивному принципу.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
    сегодня в 21:03
    Врет все, самого из тарасовки поставили, тренера уволили, не думал, что Юран окажется таким порядочным и не продаст свиньям совесть.
    Давайте думать
    Давайте думать ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 20:51
    Уважаемый, зачем Юрану такие выпады организовывать? Без доказательств? После этого ему закрыта дорога как тренеру. Он сказал как есть и это прозвучало от обиженного человека, только такие и говорят что думают!!! И да, место в РПЛ Химкам купили... Кто , не буду говорить.
    Лакшери
    Лакшери
    сегодня в 20:48
    Ещё бы он что то другое попробовал сказать, зп от Федуна получает
    морозз
    морозз
    сегодня в 20:44
    Серёга походу становится настоящим бомжом, столько грязи обрушил на Спартак!
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 20:41
    О - Федун уже во всю Химками рулит )))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 20:39
    Даже смешно, кто же признается тем более находясь теперь под колпаком у федуна.
    makkie
    makkie
    сегодня в 20:37
    Юран лает, караван идёт!
    Ну не может человек быз выпадов в СМИ, шумихи и внимания хочется.
    А по факту - как тренер не состоялся и ничего не добился.
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    сегодня в 20:35
    Как быстро отреагировали все заинтересованные! Уже и Газизов и Спортдир Химок высказались. Разве так бывает, когда просто слухи ходят?
    pomor 445
    pomor 445
    сегодня в 20:28, ред.
    Выдрессированная собака без команды тапочки приносит.
    я из Химок
    я из Химок
    сегодня в 20:27
    А от кого? ЧТО ПРОИСХОДИТ ТАМ У ВАС!!!! Что вы хотите сделать с командой! Ели выжили, выкарабкались наконец в ПФЛ и тут началось не понятное, и от этого совсем не приятное!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 20:26
    Почему Зайцев, вчера вроде другого назначили ??? Что там вообще происходит???
    denmig
    denmig
    сегодня в 20:22
    Вообще смешно что оправдываться приходится!
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