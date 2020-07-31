Спортдир «Химок»: «Указаний от „Спартака“ по увольнению Юрана я не получал»

Спортивный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал заявление Сергея Юрана, который сообщил о своем увольнении с поста главного тренера подмосковного клуба.
Обвинений я не вижу. Юран и после полуфинала кубка России говорил, что наше место продали, но мы сейчас в РПЛ. Теперь нам, оказывается, «Спартак» всё указывает. Никаких указаний от «Спартака» я не получал.
зенит первым начал нечестную игру с помощью фарм клубов, вот теперь спартак пошел по тому же пути и замутил себе фарм клуб. РПЛ превращается в состязание команд не по спортивному принципу.
зенит первым начал нечестную игру с помощью фарм клубов, вот теперь спартак пошел по тому же пути и замутил себе фарм клуб. РПЛ превращается в состязание команд не по спортивному принципу.
Ну не может человек быз выпадов в СМИ, шумихи и внимания хочется.
А по факту - как тренер не состоялся и ничего не добился.
Ну не может человек быз выпадов в СМИ, шумихи и внимания хочется.
А по факту - как тренер не состоялся и ничего не добился.